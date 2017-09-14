RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15030150311503215033>
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 15:22

  detroytred написав:.........
*Пішла Легенда. Чи є у нас заміна чи хоча рівнозначно важлива постать в анімаційній індустрії? Скільки взагалі у нас таких нових постатей? На мою думку їх нуль. Я сумую, що він багато ще міг зробити і подарувати неймовірні історії і героїв, але чи дали цю можливість? Питання риторичне. І нам постійно треба починати все с початку. Вас це не дістало? Мене дуже», — написала співрежисерека анімаційного фільму Мавка. Лісова пісня Саша Рубан.*

Хоча виникає питання чому він після 1991 року не створив ще?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35886
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 15:29

  _hunter написав:..........
>>> О переводе в "обоз" ...... писал.
читд. Африка/вывод ин-валюты пачками/сумками - то уже так, детали портрета...
Писал.
У вас есть вертолёт? Можете ему предоставить?
И он бы не "пошёл в обоз".

>>> Но это не значит
Не значит. Но это Оккам, родимый: альтернативный вариант какой?
-- по всем ЗСУ искали добровольцев, все -- в отказ. И только тогда еще не списанный пилот заявляет "ладно, берите меня - пойду на такую жертву!". Так как-то? :roll:
Искали добровольцев и были свободные вертолёты, а он отказался?
Или вы предлагаете всех лётчиков отправить в штурмовики?
У нас не было самолётов. Надо было отправить лётчиков в окопы? И кто бы летал сегодня на Ф-16?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35886
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 15:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:..........
Мне лично многие серии не нравятся - раздражает избалованность девочки. И внукам не включаю.
Тем не менее, мультсериал занял "первое место с заметным отрывом от второго места и со значительным преимуществом над остальными фигурантами рейтинга".
Так что ваше "що завгодно буде краще" не в тему. Решают дети, которые его смотрят.
Ви розумієте, що цей типу мультфільм реально шкідливий? І що не має значення, скільки дивляться і який рейтинг?
Ещё раз.
Не буду обсждать его достоинства и недостатки, но факт - "первое место с заметным отрывом" - налицо. Вы же понимаете, что в эпоху интернета вы не сможете запретить детям смотреть его.
Точнее, запретить-то сможете, но смотреть они будут.
А для того, чтобы они не смотрели это, им надо предложить что-то другое, более интересное. А этого другого нет.
Так что "має значення".
Так не діти то собі шукають і дивляться. Це батьки ставлять дітям. Дітям сто років не треба шукати второсортні мультики.
Майже 7 млрд людей на планеті живуть спокійно без тої маші з мядведом, і не страдають від того. Чого ви вирішили, що він такий прям безальтернативний?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36575
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8239 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 15:43

  Hotab написав:ЛАД
что он сбежал "ухаживать за кицей" по липовым справкам, а не по необходимости.


В принципі це не є принциповим, «по липовим чи дійсно треба «. Я впевнений, що у кожного захисника є десятки причин звільнитись («необходимость»), але закон їх не сприймає як достатню причину. Тому вони вимушені через не хочу там бути.
Питання в іншому: чувак свою «необхідність» бути дома реалізував. Але не хоче сприймати таку «необхідність» у інших. І вік 60 це у нього не перешкода. І похилі батьки. І робота на важливих підприємствах. І волонтерство . А от «киця» - це точно гарна причина. А решта -ні. :mrgreen:
Его «необхідність» законная. При этом 3 года он всё же отвоевал.
А его претензии, с одной стороны, вызваны тем, что слишком много "предъяв" было ему, а, с другой стороны, понимаю и возраст, и "важливі підприємства", и волонтёрство (хотя, по-моему, тут важность несколько преувеличена, но судить не берусь). Но при всём этом у нас на фронте вряд ли больше 500 тыс человек + пусть 1 млн забронированных. Это грубо 15% от всех, подлежащих призыву. Где остальные 85%?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35886
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 15:44

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
>>> О переводе в "обоз" ...... писал.
читд. Африка/вывод ин-валюты пачками/сумками - то уже так, детали портрета...
Писал.
У вас есть вертолёт? Можете ему предоставить?
И он бы не "пошёл в обоз".

>>> Но это не значит
Не значит. Но это Оккам, родимый: альтернативный вариант какой?
-- по всем ЗСУ искали добровольцев, все -- в отказ. И только тогда еще не списанный пилот заявляет "ладно, берите меня - пойду на такую жертву!". Так как-то? :roll:
Искали добровольцев и были свободные вертолёты, а он отказался?
Или вы предлагаете всех лётчиков отправить в штурмовики?
У нас не было самолётов. Надо было отправить лётчиков в окопы? И кто бы летал сегодня на Ф-16?

>>> У вас есть вертолёт? Можете ему предоставить?
Так вы там ровно в следующем абзаце пишите про F-16е.
А так-то: мне Звезду Смерти никто не предлагал ждать :oops:
_hunter
 
Повідомлень: 10480
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 15:48

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:...........
>>> Но это не значит
Не значит. Но это Оккам, родимый: альтернативный вариант какой?
-- по всем ЗСУ искали добровольцев, все -- в отказ. И только тогда еще не списанный пилот заявляет "ладно, берите меня - пойду на такую жертву!". Так как-то? :roll:
Искали добровольцев и были свободные вертолёты, а он отказался?
Или вы предлагаете всех лётчиков отправить в штурмовики?
У нас не было самолётов. Надо было отправить лётчиков в окопы? И кто бы летал сегодня на Ф-16?

>>> У вас есть вертолёт? Можете ему предоставить?
Так вы там ровно в следующем абзаце пишите про F-16е.
А так-то: мне Звезду Смерти никто не предлагал ждать :oops:

Это уже демагогия.
Вчера не было F-16. Лётчики были лишние? В окопы?
Сегодня не вертолётов. Ветролётчиков в окопы?
О "Звезде Смерти" не понял. Вы специалист по этому виду вооружений? Ждёте, когда появится?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35886
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 15:53

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:[ Искали добровольцев и были свободные вертолёты, а он отказался?
Или вы предлагаете всех лётчиков отправить в штурмовики?
У нас не было самолётов. Надо было отправить лётчиков в окопы? И кто бы летал сегодня на Ф-16?

>>> У вас есть вертолёт? Можете ему предоставить?
Так вы там ровно в следующем абзаце пишите про F-16е.
А так-то: мне Звезду Смерти никто не предлагал ждать :oops:

Это уже демагогия.
Вчера не было F-16. Лётчики были лишние? В окопы?
Сегодня не вертолётов. Ветролётчиков в окопы?
О "Звезде Смерти" не понял. Вы специалист по этому виду вооружений? Ждёте, когда появится?

Він спеціаліст по зіркам для колядок.
Зображення
Бере в руки щомісяця і йде туди де дають 500 ойро 😅

Коли зірку не може знайти, бере що є і йде просити

Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 16146
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2481 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 16:05

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:>>> У вас есть вертолёт? Можете ему предоставить?
Так вы там ровно в следующем абзаце пишите про F-16е.
А так-то: мне Звезду Смерти никто не предлагал ждать :oops:

Это уже демагогия.
Вчера не было F-16. Лётчики были лишние? В окопы?
Сегодня не вертолётов. Ветролётчиков в окопы?
О "Звезде Смерти" не понял. Вы специалист по этому виду вооружений? Ждёте, когда появится?

>>> Сегодня не вертолётов. Ветролётчиков в окопы?
А есть хоть какие-то шансы, что появятся? -- советского образца техника...
_hunter
 
Повідомлень: 10480
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 16:06

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:А пенсійна система, яку ось-ось введе Свиреденко, буде прирощувати та зберігати щооооооо?
Фантазер
Пенсійна система (сьогоднішня) не прирощує вкладене - вона це вкладене частково захищає від інфляції... тобто БІЛЬШЕ в реальному ти отримувати не станеш , дай Бог щоб тобі відіграли інфляцію , але вангую що відбудеться те що відбувається останні 20 років - твоя пенсія обесцінеться, бо нижню межу ЗМУШЕНІ будуть піднімати , а тим хто зверху-індексувати не будуть, тому якщо твоя сьогодні в 2 рази вища від середньої то через 10 років вона буде середньою.
Ти спробуй по буквах і шевели їми(((
То в тексті вище прочитаєш:
"А пенсійна система, яку ось-ось введе Свиреденко,"

По-техеньку, по буквах ключові слова, які ти не осилив --- "яку ось-ось введе".

Не я фантазьор, а це ти кумедний.

І ніхто ні питати, ні очікувати не буде 😁😁😁
В отих роботяг на фото та всіх інших:
Україна готується до масштабної пенсійної реформи. Уряд під керівництвом Юлії Свириденко та міністр соціальної політики Денис Улютін планують запровадити обов’язкову накопичувальну систему вже найближчими місяцями.
https://frankivsk.znaj.ua/520425-pensiy ... ti-starist
Як все запущено...
Давай по традиційній системі
ТРУСИ-ХРЕСТИК
Труси (твоя теорія)
1 Якщо можновладці працюють на себе і недопрацьовують на тебе - то як зміна прізвища можновладця або дата якогось нового закону тобі допоможе?
Ось маленький перелік
2015 рік - Законопроект про запровадження накопичувальної системи 2852 - можновладець Яценюк
2017 рік - Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", -можновладець Гройсман
Він передбачає введення з 1 січня 2019 року накопичувальної системи ....
2018 - 14 листопада 2018 Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді відкласти введення накопичувального рівня пенсійної системи з 1 січня 2019 року на 2020 рік.
2021 рік - Верховна рада направила на доопрацювання законопроект №2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".-можновладець Шмигаль
2025 рік - можновладець Свириденко....
Чим крім прізвищ ці можновладці тобі допомогли?
Хрестик - якщо ж можновладці на все впливають - то чому вони не зробили?
2 А тепер прикинь моя теза
1 Можновладці роблять те що можуть виходячи з ефективності а не справедливості...
Тому якщо на 70 пенсіонерів з пенсією в 3000 є 30 пенсіонерів з пенсією в 10000
і середня для цих 100 пенсіонерів= 0,7*3000+,3*10000=5100 грн/місяць
І у влади зявився ресурс підняти середню на 10% то діяти вона буде наступним чином
а - для 70 пенсів з 3000 - підніме на 20% до 3600
б - для 30 пенсів з 10000 підніме на 25 але гривень до 10025
середня стане 3600*0,7+10025*0,3= 5600
І це буде правильно.

А ти й далі мантруй на те що
Краще бути багатим і здоровим ніж хворим і бідним...
але при цьому за багатство і здоровья хай відповідає ХТОСЬ,
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 06 вер, 2025 16:13, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26956
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 16:08

  UA написав:
  budivelnik написав:
  sashaqbl написав:В 23 році 55+ вже брали доволі активно. Хіба сильні проблеми зі здоровям.
Через проблеми з здоровьям мене не взяли в 2015 , коли мені було 50, ясно що в 2022-2023 в мене здоровья краще не стало, але вони були зобовязані викликати , я був зобовязаний приходити , от на ТРЕтьому підряд приході мені й виписали повістку з відкритою датою розуміючи що взяти не можуть а заброньовати не мають права...
Тебе не взяли бо на посаду прапора хватало бажаючих.
Якби ти був трактористом Миколою, не служив, та відповідно не мав ВОС. Пішов би стрілком.
Військові не воюють.
В 2015 мені змінили ВУС з командира відділення спецрозвідки на командира БМП/начальник інженерних майданчиків... саме тому що здоровья...
Але навіть на командира БМП не взяли - бо для цього виявилось ще є здоровші і краще підготовлені... як не як, а останній раз за штурвалом БМП-1 я сидів в 1985 році....
ПС
уточню
я не мехвод - тому за ричагами не сидів
я командир БМП ( після учебки в Бердичеві 1984 року) - там штурвал керування гарматою
Востаннє редагувалось budivelnik в Суб 06 вер, 2025 16:15, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26956
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 15030150311503215033>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 123017
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 306905
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 984289
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14829)
06.09.2025 17:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.