Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 16:11

_hunter

советского образца техника...

А чому саме «совєцкого»?
У мене і Airbus H145 в арсеналі 😅 (типовий зразок західної техніки, з опозитним обертанням несучого гвинта)
А у тебе що, крім навичків брати штурмом ПП Шегині? 😅

То будеш ями копати 😅
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 16:17

  Hotab написав:_hunter

советского образца техника...

А чому саме «совєцкого»?
У мене і Airbus H145 в арсеналі

Это все меняет -- там же были заявы, что к 2126 пару тысяч передадут.
Или это я со "стратегическими лопатами" путаю? :lol:
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 16:29

  _hunter написав:
  ЛАД написав:...........
Вчера не было F-16. Лётчики были лишние? В окопы?
Сегодня не вертолётов. Ветролётчиков в окопы?
О "Звезде Смерти" не понял. Вы специалист по этому виду вооружений? Ждёте, когда появится?

>>> Сегодня не вертолётов. Ветролётчиков в окопы?
А есть хоть какие-то шансы, что появятся? -- советского образца техника...

F-16 советского образца?
Но переучить всё же легче и быстрее, чем подготовить с 0.
Или как "В бой идут одни старики" - "взлёт-посадка"?
Неужели взрослому человеку надо объяснять элементарные вещи?
Оговорюсь - я не уверен, что дадут хоть какие-то. Но... ніхто не знає майбутнього.
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 17:27

  Успіх написав:Епать, а мій допис для будівельника потерли....

А його б простині та в правильне русло)))


Лінь знову розписувати...

Будівельник, що порадиш/який бізнес відкрити пересічному з 1 лямом грн після того, як він підійде до дзеркала?

Акції гамериканських компаній через укр брокера типу фрідом фінанс
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 17:30

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:...........
Вчера не было F-16. Лётчики были лишние? В окопы?
Сегодня не вертолётов. Ветролётчиков в окопы?
О "Звезде Смерти" не понял. Вы специалист по этому виду вооружений? Ждёте, когда появится?

>>> Сегодня не вертолётов. Ветролётчиков в окопы?
А есть хоть какие-то шансы, что появятся? -- советского образца техника...

F-16 советского образца?
......

Мы же на вертолеты, вроде, перешли. А на самолеты - конкурс не прошел.

Про "будущее" - оно-то да. Но как показало время: ДАЖЕ передача F-16х ничего глобально не не изменила. Поэтому могу утверждать, что отправка одного бывшего пилота в штурмовики - вообще ничего бы в плане резервов не ухудшила.
Но, на самом деле, основная претензия тут - как к тому "жирафу в озере" - человек зовет "к себе" напрочь игнорируя свои специфичные обстоятельства. В том числе и вами озвученные...
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 17:42

  _hunter написав:Про "будущее" - оно-то да. Но как показало время: ДАЖЕ передача F-16х ничего глобально не не изменила.

Так передача F-16 глобально и не могла изменить, это тактическая авиация
А вот локально ... )

  _hunter написав: Поэтому могу утверждать, что отправка одного бывшего пилота в штурмовики - вообще ничего бы в плане резервов не ухудшила.

Утверждать можешь, как и обосраться со своим утверждением, тоже можешь )
