|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 06 вер, 2025 16:11
_hunter
советского образца техника...
А чому саме «совєцкого»?
У мене і Airbus H145 в арсеналі 😅 (типовий зразок західної техніки, з опозитним обертанням несучого гвинта)
А у тебе що, крім навичків брати штурмом ПП Шегині? 😅
То будеш ями копати 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16146
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2481 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
Додано: Суб 06 вер, 2025 16:17
Hotab написав:_hunter
советского образца техника...
А чому саме «совєцкого»?
У мене і Airbus H145 в арсеналі
Это все меняет -- там же были заявы, что к 2126 пару тысяч передадут.
Или это я со "стратегическими лопатами" путаю?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10480
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 06 вер, 2025 16:29
_hunter написав: ЛАД написав:
...........
Вчера не было F-16. Лётчики были лишние? В окопы?
Сегодня не вертолётов. Ветролётчиков в окопы?
О "Звезде Смерти" не понял. Вы специалист по этому виду вооружений? Ждёте, когда появится?
>>> Сегодня не вертолётов. Ветролётчиков в окопы?
А есть хоть какие-то шансы, что появятся? -- советского образца техника...
F-16 советского образца?
Но переучить всё же легче и быстрее, чем подготовить с 0.
Или как "В бой идут одни старики" - "взлёт-посадка"?
Неужели взрослому человеку надо объяснять элементарные вещи?
Оговорюсь - я не уверен, что дадут хоть какие-то. Но... ніхто не знає майбутнього.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35886
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5349 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 06 вер, 2025 17:27
Успіх написав:
Епать, а мій допис для будівельника потерли....
А його б простині та в правильне русло)))
Лінь знову розписувати...
Будівельник, що порадиш/який бізнес відкрити пересічному з 1 лямом грн після того, як він підійде до дзеркала?
Акції гамериканських компаній через укр брокера типу фрідом фінанс
-
yama
-
-
- Повідомлень: 5322
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9227 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 06 вер, 2025 17:30
ЛАД написав: _hunter написав: ЛАД написав:
...........
Вчера не было F-16. Лётчики были лишние? В окопы?
Сегодня не вертолётов. Ветролётчиков в окопы?
О "Звезде Смерти" не понял. Вы специалист по этому виду вооружений? Ждёте, когда появится?
>>> Сегодня не вертолётов. Ветролётчиков в окопы?
А есть хоть какие-то шансы, что появятся? -- советского образца техника...
F-16 советского образца?
......
Мы же на вертолеты, вроде, перешли. А на самолеты - конкурс не прошел.
Про "будущее" - оно-то да. Но как показало время: ДАЖЕ передача F-16х ничего глобально не не изменила. Поэтому могу утверждать, что отправка одного бывшего пилота в штурмовики - вообще ничего бы в плане резервов не ухудшила.
Но, на самом деле, основная претензия тут - как к тому "жирафу в озере" - человек зовет "к себе" напрочь игнорируя свои специфичные обстоятельства. В том числе и вами озвученные...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10480
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 06 вер, 2025 17:42
_hunter написав:
Про "будущее" - оно-то да. Но как показало время: ДАЖЕ передача F-16х ничего глобально не не изменила.
Так передача F-16 глобально и не могла изменить, это тактическая авиация
А вот локально ... )
_hunter написав:
Поэтому могу утверждать, что отправка одного бывшего пилота в штурмовики - вообще ничего бы в плане резервов не ухудшила.
Утверждать можешь, как и обосраться со своим утверждением, тоже можешь )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12049
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot
, холява
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|123017
|
|
|1493
|306905
|
|
|6076
|984289
|
|