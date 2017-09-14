RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 18:04

  pesikot написав:
  UA написав:
  sashaqbl написав:Якщо чесно, в якості єдиної причини звучить неправдоподібно.
В 23 році 55+ вже брали доволі активно. Хіба сильні проблеми зі здоровям.
Зараз і 59 беруть.

Особисто знаю 3 людей мобілізованих в 59 років. Один з них в 59 років і 7 місяців.
Двое з них пішли на дембель по пораненню.

Якщо знаешь таких, то чому їм не допоміг ?
У тебе ж зв"язки, телефонують, "ксиву уважают" )

В тцк тільки гроші поважають.
тобі жалко 59 річних?
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 18:07

  UA написав:
  pesikot написав:
  UA написав:Особисто знаю 3 людей мобілізованих в 59 років. Один з них в 59 років і 7 місяців.
Двое з них пішли на дембель по пораненню.

Якщо знаешь таких, то чому їм не допоміг ?
У тебе ж зв"язки, телефонують, "ксиву уважают" )

В тцк тільки гроші поважають.
тобі жалко 59 річних?

Це ж тобі не жалко 59-річних знайомих, бо вписуватись за них ти не захотів
Хоча розповідаєшь, який ти "впливовий" )
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 18:12

  pesikot написав:

Как же хорошо в оккупации (с) ...
Можно даже "выехать", только бензина нет ...

Донбасс захватила нефтянная "сверхдержава" и начался дефицит бензина ... ну кто бы мог подумать ...

Это наглядно показывает, что Россия относится к захваченным территориям по остаточному принципу.

Если в России дефицит бензина, потому что удары по НПЗ таки нанесли серьёзный урон нефтепереработке, значит на захваченных территориях бензина просто нет.
Жителі окупованих територій Запорізької області скаржиться на втричі вищу зарплату під окупацію ніж коли були в Україні. :? Як думаєте брешуть? Це їхні родичі 1-го покоління які живуть у Львові говорили мені.
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 18:15

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:[quote="5887680:detroytred"А пенсійна система, яку ось-ось введе Свиреденко, буде прирощувати та зберігати щооооооо?[/quoteФантазер
Пенсійна система (сьогоднішня) не прирощує вкладене - вона це вкладене частково захищає від інфляції... тобто БІЛЬШЕ в реальному ти отримувати не станеш , дай Бог щоб тобі відіграли інфляцію , але вангую що відбудеться те що відбувається останні 20 років - твоя пенсія обесцінеться, бо нижню межу ЗМУШЕНІ будуть піднімати , а тим хто зверху-індексувати не будуть, тому якщо твоя сьогодні в 2 рази вища від середньої то через 10 років вона буде середньою.
Ти спробуй по буквах і шевели їми(((
То в тексті вище прочитаєш:
"А пенсійна система, яку ось-ось введе Свиреденко,"

По-техеньку, по буквах ключові слова, які ти не осилив --- "яку ось-ось введе".

Не я фантазьор, а це ти кумедний.

І ніхто ні питати, ні очікувати не буде 😁😁😁
В отих роботяг на фото та всіх інших:
Україна готується до масштабної пенсійної реформи. Уряд під керівництвом Юлії Свириденко та міністр соціальної політики Денис Улютін планують запровадити обов’язкову накопичувальну систему вже найближчими місяцями.
https://frankivsk.znaj.ua/520425-pensiy ... ti-starist
Як все запущено...
Давай по традиційній системі
ТРУСИ-ХРЕСТИК
Труси (твоя теорія)
1 Якщо можновладці працюють на себе і недопрацьовують на тебе - то як зміна прізвища можновладця або дата якогось нового закону тобі допоможе?
Ось маленький перелік
2015 рік - Законопроект про запровадження накопичувальної системи 2852 - можновладець Яценюк
2017 рік - Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", -можновладець Гройсман
Він передбачає введення з 1 січня 2019 року накопичувальної системи ....
2018 - 14 листопада 2018 Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді відкласти введення накопичувального рівня пенсійної системи з 1 січня 2019 року на 2020 рік.
2021 рік - Верховна рада направила на доопрацювання законопроект №2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".-можновладець Шмигаль
2025 рік - можновладець Свириденко....
Чим крім прізвищ ці можновладці тобі допомогли?
Хрестик - якщо ж можновладці на все впливають - то чому вони не зробили?
2 А тепер прикинь моя теза
1 Можновладці роблять те що можуть виходячи з ефективності а не справедливості...
Тому якщо на 70 пенсіонерів з пенсією в 3000 є 30 пенсіонерів з пенсією в 10000
і середня для цих 100 пенсіонерів= 0,7*3000+,3*10000=5100 грн/місяць
І у влади зявився ресурс підняти середню на 10% то діяти вона буде наступним чином
а - для 70 пенсів з 3000 - підніме на 20% до 3600
б - для 30 пенсів з 10000 підніме на 25 але гривень до 10025
середня стане 3600*0,7+10025*0,3= 5600
І це буде правильно.

А ти й далі мантруй на те що
Краще бути багатим і здоровим ніж хворим і бідним...
але при цьому за багатство і здоровья хай відповідає ХТОСЬ,

Ти знов єралашиш підміною предметів.
ПРЕДМЕТОМ НЕ Є ДОПОМОГА МЕНІ від можновладців.
Напружся та розгледь предмет, за який була мова.

І не гальмуй, приклад наміру введення накопичувальної!!! системи тобі показано для чого?
Для того, щоб ти побачив факти:
- капітали є
- можновладці-управлінці-регулятори і питати не будуть отих всіх інших, а впровадять.
- саме вони відповідають, мають можливості і зобов'язані впроваджувати або сприяти створенню інструментів в ринку. Таких як фонда, накопичувальна пенсійна і т.д. Й відповідно умови для їх подальшого розвитку. Від інвест-нянь і до аля 6-го Флоту..

І не плутай. Мантруєш саме ти, що кожен підійде до дзеркала... І очикуєш еволюційного розвитку через...
Я ж констатую кеп-очевидне: коли можновладці-управлінці-регулятори змінять свої дійсні цілі (з виконання своїх функцій по мінімуму на більші - розвиток країни (ринку і т.д.) більш високими темпами, тоді і буде результат. На рівні країни.
Твої ж співи, місія ... до лампочки.

З.и. про те, що при всі можновладці по мінімуму і від зміни ФІО мало що змінюється, то кепО.
Справа за появою у владі батьків-засновників, бальцеровичів, куанів.
Тобто з іншими цілями перебування у владі.
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 18:24

  yama написав:
  pesikot написав:

Как же хорошо в оккупации (с) ...
Можно даже "выехать", только бензина нет ...

Донбасс захватила нефтянная "сверхдержава" и начался дефицит бензина ... ну кто бы мог подумать ...

Это наглядно показывает, что Россия относится к захваченным территориям по остаточному принципу.

Если в России дефицит бензина, потому что удары по НПЗ таки нанесли серьёзный урон нефтепереработке, значит на захваченных территориях бензина просто нет.
Жителі окупованих територій Запорізької області скаржиться на втричі вищу зарплату під окупацію ніж коли були в Україні. :? Як думаєте брешуть? Це їхні родичі 1-го покоління які живуть у Львові говорили мені.

Так чого оті родичі у Львові живуть ?
Нехай ідуть на такі "чудові" умови )

Чомусь тільки розповідають, але ... не їдуть )
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 19:09

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  yama написав:
  Успіх написав:Епать, а мій допис для будівельника потерли....

А його б простині та в правильне русло)))


Лінь знову розписувати...

Будівельник, що порадиш/який бізнес відкрити пересічному з 1 лямом грн після того, як він підійде до дзеркала?

Акції гамериканських компаній через укр брокера типу фрідом фінанс

Бізнес! А не "піраміди"))

Типу, як Будівельник купив електромобілі для здачі в оренду таксі...
Але щоб був нормальний вихлоп, а не як в нього "вийшов в нуль" :mrgreen: і так кожного року :mrgreen:
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 19:24

Ми б покращили переговорні позиції, але... не той ВОС))

  _hunter написав:Про "будущее" - оно-то да. Но как показало время: ДАЖЕ передача F-16х ничего глобально не не изменила. Поэтому могу утверждать, что отправка одного бывшего пилота в штурмовики - вообще ничего бы в плане резервов не ухудшила.
👍
А може і покращила б!

Бо не всі комбайнери/трактористи/баристи можуть так стрибати по сходах на 9-й поверх, як наш нетойвосний :mrgreen:


Наш нетойвосний мені нагадує оцього з мультика)) - наче може брати на себе і десятьох(!), але... - далі товче картину на стіні :mrgreen:

