Пенсійна система (сьогоднішня) не прирощує вкладене - вона це вкладене частково захищає від інфляції... тобто БІЛЬШЕ в реальному ти отримувати не станеш , дай Бог щоб тобі відіграли інфляцію , але вангую що відбудеться те що відбувається останні 20 років - твоя пенсія обесцінеться, бо нижню межу ЗМУШЕНІ будуть піднімати , а тим хто зверху-індексувати не будуть, тому якщо твоя сьогодні в 2 рази вища від середньої то через 10 років вона буде середньою.

То в тексті вище прочитаєш:

"А пенсійна система, яку ось-ось введе Свиреденко,"



По-техеньку, по буквах ключові слова, які ти не осилив --- "яку ось-ось введе".



Не я фантазьор, а це ти кумедний.



І ніхто ні питати, ні очікувати не буде 😁😁😁

В отих роботяг на фото та всіх інших:

Україна готується до масштабної пенсійної реформи. Уряд під керівництвом Юлії Свириденко та міністр соціальної політики Денис Улютін планують запровадити обов’язкову накопичувальну систему вже найближчими місяцями.

Україна готується до масштабної пенсійної реформи. Уряд під керівництвом Юлії Свириденко та міністр соціальної політики Денис Улютін планують запровадити обов'язкову накопичувальну систему вже найближчими місяцями.

https://frankivsk.znaj.ua/520425-pensiy ... ti-starist

Як все запущено...Давай по традиційній системіТРУСИ-ХРЕСТИКТруси (твоя теорія)1 Якщо можновладці працюють на себе і недопрацьовують на тебе - то як зміна прізвища можновладця або дата якогось нового закону тобі допоможе?Ось маленький перелік- Законопроект про запровадження накопичувальної системи 2852 - можновладець Яценюк- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", -можновладець ГройсманВін передбачає введення з 1 січня 2019 року накопичувальної системи ....2018 - 14 листопада 2018 Кабінет Міністрів запропонував Верховній Раді відкласти введення накопичувального рівня пенсійної системи з 1 січня 2019 року на 2020 рік.- Верховна рада направила на доопрацювання законопроект №2683 "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення".-можновладець Шмигаль- можновладець Свириденко....Чим крім прізвищ ці можновладці тобі допомогли?Хрестик - якщо ж можновладці на все впливають - то чому вони не зробили?2 А тепер прикинь моя теза1 Можновладці роблять те що можуть виходячи з ефективності а не справедливості...Тому якщо на 70 пенсіонерів з пенсією в 3000 є 30 пенсіонерів з пенсією в 10000і середня для цих 100 пенсіонерів= 0,7*3000+,3*10000=5100 грн/місяцьІ у влади зявився ресурс підняти середню на 10% то діяти вона буде наступним чинома - для 70 пенсів з 3000 - підніме на 20% до 3600б - для 30 пенсів з 10000 підніме на 25 але гривень до 10025середня стане 3600*0,7+10025*0,3= 5600І це буде правильно.А ти й далі мантруй на те щоКраще бути багатим і здоровим ніж хворим і бідним...але при цьому за багатство і здоровья хай відповідає ХТОСЬ,