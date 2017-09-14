Hotab написав:budivelnik Треба так щоб платили 100+к грн / міс (мульйон на рік) за наприклад заряджання рацій чи писання журналу. Бо сподобалось так отримувати. Ще може помити соляркою щось. Але щоб біля киці. На сихові напиклад 😅
Так в цьому ніхто й не сумнівається Це наскрізна фантазія як майорополковників так і девятикласників.... Але з уточненням Якщо рація не заряжена, або журнал не написаний - то це можновладці не створили умови для заряжання рацій і написання журналів...
detroytred написав:Бо в мене мова про створення сприятливих умов для подальшого розвитку.
Приклад дурня-це повторювати як мантру про те що МАЮТЬ БУТИ СТВОРЕНІ УМОВИ... Але без покрокового розпису що це таке - це просте маскування дурня під розумного. Тому що сотню разів тобі писав 1 Умови для заробітку в два середніх рівні по Україні - в Україні створені. 2 Поки середній рівень не добереться до 2000 доларів/місяць - до того часу НІЯКИХ ДОДАТКОВИХ умов для тих хто заробляє до 1000 доларів/місяць - створювати не треба... Ба більше - таких ДОДАТКОВИХ умов в СВІТІ не існує
Те що ти цього не розумієш - говорить про твій професійний рівень в економічних питаннях. І як я вже не раз казхав -він в тебе на рівні девятикласника долярчика. Так долярчик МЕНШЕ від тебе витратив на читання книжок 200 літньої давності, але точно так само на відміну від тебе він присвятив економічним заняттям приблизно 10000 годин за кожну з яких отримував близько 100 грн..
Для всіх інших Якщо якийсь фантазер спробує Вас переконати що його 100 годинне читання статей 200 річної давності дає краще розуміння економічних процесів ніж 10000 годин фізичних занять - женіть його в три щиї.. він шарлатан.
ПС без зайвого вихваляння-але в мене 40 000 годин практичного зайняття економікою які створили умови по яким мені платили від 500 грн за годину..
Просто порівняйте 40 000 годин по 500 грн/година і 100 годин безкоштовного читання.... І хто ризикне звернутись до експерта в якого єдиний досвід це 100 годин з книжками?
Угу. Тобто твоя роль старшини роти разом з комроти (як посадових осіб, у функціональні посадові обов'язки полягають навчити заряджання націй, організувати-забезпечити заряджання націй, контролювати заряджання націй, відповідати за стан та виконання денного завдання) у результатах роти була нульова. Все свідомі рядові та сержанти робили за своїм бажанням. Звісно після того, як кожен підійшов до дзеркала.
Жгі ще, кусок. Ти суті і армійських процесів, виявляється, не розумієш так само, як і ринкових.
То хто в твоїй роті-то визначав результат роти та створював сприятливі умови для того, щоб рядові-сержанти відмінно виконували свою частку роботи, свої посадові обов'язки солдат (образно, в даному випадку - заряджання рацій)?
detroytred Вам не надоело? Вспомните: 1. всегда прав. 2. если не прав, смотри 1-е. Какой смысл? Понимаю, трудно удержаться от ответа, но есть хороший метод - чс. Как у меня с песикотом. Не видишь посты и спокойно. Разве что кто процитирует, но это редко.
detroytred написав:Угу. Тобто твоя роль старшини роти разом з комроти (як посадових осіб, у функціональні посадові обов'язки полягають навчити заряджання націй, організувати-забезпечити заряджання націй, контролювати заряджання націй, відповідати за стан та виконання денного завдання) у результатах роти була нульова. Все свідомі рядові та сержанти робили за своїм бажанням. Звісно після того, як кожен підійшов до дзеркала.
1 А де я писав про нульову? 2 Хочеш щоб я розписав вплив справ в мене в роті? - отримуй Головнокомандуючий________ - 1 % Командарм ________________ - 2% Комдив____________________ - 4% Комбат____________________ - 5% ( у нас було дивізійне підпорядкування) Ком роти__________________ - 6% взодні,старшина___________ - 7% Сержант____________________- 15% Солдат____________________ - 60%
Як бачиш те що ти неадекват і кидаєшся в крайнощі - зайвий раз доводить що ти примітивний фантазер.
ЛАД написав:detroytred Вам не надоело? Вспомните: 1. всегда прав. 2. если не прав, смотри 1-е. Какой смысл? Понимаю, трудно удержаться от ответа, но есть хороший метод - чс. Как у меня с песикотом. Не видишь посты и спокойно. Разве что кто процитирует, но это редко.
Ти б за себе відповів Що там з точністю в залежності від росту калібрів і дальності стрільби + як впливає підвищені навантаження які виникають від зростання дальності стрільби на знос ствола який в свою чергу впливає на точність...
ПС Ти також переконаний що війну виграють можновладці? а не солдати в окопі? Чи можеш ти якось заперечити цю мою табличку про вплив кожного рівня на кінцевий результат? 2 Хочеш щоб я розписав вплив справ в мене в роті? - отримуй Головнокомандуючий________ - 1 % Командарм ________________ - 2% Комдив____________________ - 4% Комбат____________________ - 5% ( у нас було дивізійне підпорядкування) Ком роти__________________ - 6% взодні,старшина___________ - 7% Сержант____________________- 15% Солдат____________________ - 60%
Які книжки, єралашечник?!
Запитай у підприємців, що їм потрібно для розвитку свого бізнесу, для збільшення ефективності. І побачиш, що все буде впиратися в ... дії від можновладців-управлінців-регуляторів ринку.
А не в те, щоб підійти до дзеркала і собі щось пробубуніти. Або самому більше працювати. Василь і так голосить, що працює без продиху...
Якщо ж попиту не вистачає..., то й це, здогадайся, чому.
Ти якійсь дійсно тугий. Дивись: "Бо головне завдання Стратегії — створити умови для розвитку МСП .."
От бери і дивись, що повинен зробити УРЯД (регулятори ринку) для розвитку це тільки малого та середнього бізнесу.
Інша справа, що з визначеного зроблять........... _________________________ А в тебе, вигравшого конкуренцію, все пучком, то й не треба ніякої допомоги (точніше сприятливих умов) від регуляторів ринку. Але не всі отакі, як ти --- здорові, що бугаї; вперті, що барани; хитрі, що лиси; з досвідом; роботящі, що воли.
Тому й створюють сприятливі умови для більшості гравців в ринку.
detroytred написав:Запитай у підприємців, що їм потрібно для розвитку свого бізнесу, для збільшення ефективності. І побачиш, що все буде впиратися в ... дії від можновладців-управлінців-регуляторів ринку.
1 Коли ти це робив останній раз? 2 Скільки разів в своєму нікчемному житті ти взагалі робив таке опитування?
Тому ще раз для шарлатана. а - я обігнав 95%...і ЖОДНОГО разу не стикався по бізнесовим питанням з можновладцем вище працівника міської податкової або вище архітектора міста/району або вище зам начальника районної прокуратури.... б - в мене ЖОДНОГО судового розгляду по бізнесу.
От і виходить те що я тобі втовкмачую Для тих хто НИЖЧЕ мене - всі умови вже створені Для тих хто вище мене - створювати умови для 5% за рахунок 95% -це злочин.
І останнє На базарі, чим дорожча шуба і більше брюліків на власниці торгової точки - тим голосніше вона розповідає про кляту податкову і можновладців..
ПС Ти що хотів? Щоб при наявності 8 млн НЕ ПЛАТЯЧИХ податки і 12 млн платячих по 8000 грн/місяць в середньому 1 млн підприємців який платить 20000+ - був задоволений Податковою і діями можновладців? Але що робити можновладцям якщо тобі і ладу на пенсії не вистарчає..от вони й тиснуть на тих в кого гроші Є, задовільняючи по мінімум забаганки тих в кого грошей нема.
detroytred написав:Угу. Тобто твоя роль старшини роти разом з комроти (як посадових осіб, у функціональні посадові обов'язки полягають навчити заряджання націй, організувати-забезпечити заряджання націй, контролювати заряджання націй, відповідати за стан та виконання денного завдання) у результатах роти була нульова. Все свідомі рядові та сержанти робили за своїм бажанням. Звісно після того, як кожен підійшов до дзеркала.
1 А де я писав про нульову? 2 Хочеш щоб я розписав вплив справ в мене в роті? - отримуй Головнокомандуючий________ - 1 % Командарм ________________ - 2% Комдив____________________ - 4% Комбат____________________ - 5% ( у нас було дивізійне підпорядкування) Ком роти__________________ - 6% взодні,старшина___________ - 7% Сержант____________________- 15% Солдат____________________ - 60%
Як бачиш те що ти неадекват і кидаєшся в крайнощі - зайвий раз доводить що ти примітивний фантазер.
Ти єралашкуєш.
Тепле-м'яке. Що ти в таблиці навів-то? Вплив на кінцевий результат ЗАГАЛЬНОЇ справи у відсотках --- це дурня дурнева. Це коли в тебе солдат, сержант і т.д. буде навчений забезпечений. Але щоб солдат, сержант був нааченим-забезпеченим таким же повинен бути старшина, взводні. І т.д.
То хто в тебе солдат-сержантів вчив-забезпечував? Я якщо ти і взводні не навчать, не забезпечать, то що? Який розподіл буде-то?
Тобто твоя табличка - це ще хоч в якісь мірі об'єм виконаної роботи у відсотках. АЛЕ НЕ ВПЛИВ!!!! Вплив отак не рахується. Про мал золотнік, да дорог чув? Який вплив колес в авто? А двигуна? А рами? Тобто там, де елементи є необхідними в загальній системі, рахувати вплив --- це єралашня.