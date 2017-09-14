Додано: Суб 06 вер, 2025 22:24

detroytred написав: budivelnik написав: detroytred написав: Угу.

Тобто твоя роль старшини роти разом з комроти (як посадових осіб, у функціональні посадові обов'язки полягають навчити заряджання націй, організувати-забезпечити заряджання націй, контролювати заряджання націй, відповідати за стан та виконання денного завдання) у результатах роти була нульова.

Все свідомі рядові та сержанти робили за своїм бажанням.

Звісно після того, як кожен підійшов до дзеркала. Угу.Тобто твоя роль старшини роти разом з комроти (як посадових осіб, у функціональні посадові обов'язки полягають навчити заряджання націй, організувати-забезпечити заряджання націй, контролювати заряджання націй, відповідати за стан та виконання денного завдання) у результатах роти була нульова.Все свідомі рядові та сержанти робили за своїм бажанням.Звісно після того, як кожен підійшов до дзеркала. 1 А де я писав про нульову?

2 Хочеш щоб я розписав вплив справ в мене в роті? - отримуй

Головнокомандуючий________ - 1 %

Командарм ________________ - 2%

Комдив____________________ - 4%

Комбат____________________ - 5% ( у нас було дивізійне підпорядкування)

Ком роти__________________ - 6%

взодні,старшина___________ - 7%

Сержант____________________- 15%

Солдат____________________ - 60%



Як бачиш

те що ти неадекват і кидаєшся в крайнощі - зайвий раз доводить що ти примітивний фантазер. 1 А де я писав про нульову?2 Хочеш щоб я розписав вплив справ в мене в роті? - отримуйГоловнокомандуючий________ - 1 %Командарм ________________ - 2%Комдив____________________ - 4%Комбат____________________ - 5% ( у нас було дивізійне підпорядкування)Ком роти__________________ - 6%взодні,старшина___________ - 7%Сержант____________________- 15%Солдат____________________ - 60%Як бачиште що ти неадекват і кидаєшся в крайнощі - зайвий раз доводить що ти примітивний фантазер.

Ти єралашкуєш.



Тепле-м'яке.

Що ти в таблиці навів-то?

Вплив на кінцевий результат ЗАГАЛЬНОЇ справи у відсотках --- це дурня дурнева.

Це коли в тебе солдат, сержант і т.д. буде навчений забезпечений.

Але щоб солдат, сержант був нааченим-забезпеченим таким же повинен бути старшина, взводні.

І т.д.



То хто в тебе солдат-сержантів вчив-забезпечував?

Я якщо ти і взводні не навчать, не забезпечать, то що?

Який розподіл буде-то?



Тобто твоя табличка - це ще хоч в якісь мірі об'єм виконаної роботи у відсотках.

АЛЕ НЕ ВПЛИВ!!!!

Вплив отак не рахується.

Про мал золотнік, да дорог чув?

Який вплив колес в авто?

А двигуна?

А рами?

Тобто там, де елементи є необхідними в загальній системі, рахувати вплив --- це єралашня.



Як школяру... Абетку. Ти єралашкуєш.Тепле-м'яке.Що ти в таблиці навів-то?Вплив на кінцевий результат ЗАГАЛЬНОЇ справи у відсотках --- це дурня дурнева.Це коли в тебе солдат, сержант і т.д. буде навчений забезпечений.Але щоб солдат, сержант був нааченим-забезпеченим таким же повинен бути старшина, взводні.І т.д.То хто в тебе солдат-сержантів вчив-забезпечував?Я якщо ти і взводні не навчать, не забезпечать, то що?Який розподіл буде-то?Тобто твоя табличка - це ще хоч в якісь мірі об'єм виконаної роботи у відсотках.АЛЕ НЕ ВПЛИВ!!!!Вплив отак не рахується.Про мал золотнік, да дорог чув?Який вплив колес в авто?А двигуна?А рами?Тобто там, де елементи є необхідними в загальній системі, рахувати вплив --- це єралашня.Як школяру... Абетку.

Ти коли потрапляєш в яму починаєш верещати що є вплив а є кінцевий результат на вплив..а є марксизм ленінізм....Чи може Головком бачити мого солдата частіше ніж сержант? -не можеА раз так то він на нього впливає мізерно -1%Командарм може бачити частіше - тому й вливає частіше...Тобто чим нижчий офіцер тим більше він спілкується з солдатом.Вплив-це спілкування.Томусержант який спілкується з солдатом весь час поки той не спить - має на солдата вплив БІЛЬШИЙ ніж взводний ( в якого таких солдатів в три рази більше ніж в сержанта і час знаходження з солдатом в 2 рази менший ніж в сержанта)Ти в черговий раз затупивТи реально хоч взводом то керував?чи так собі вчив крутілками вертіти 2 години в день?Бо на відміну від тебе я йшов з роти в 24-00 , приходив в роту в 5-00 , і мав вільний час (це коли офіцери з бійцями були на навчанні) з 9-00 до 14 -00 , а далі знову я, обід , підготовка наряду, чистка зброї або ПХД....Тому повірМій вплив на мого солдата був ВИЩИЙ ніж в комбата..Друге діло що я впливав на 80 бійців, а комбат на 400.