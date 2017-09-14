detroytred написав:Це в "Уряд схвалив Стратегію розвитку малого та середнього бізнесу до 2027 року та операційний план заходів на 2024-2027 роки" https://www.kmu.gov.ua/news/uriad-skhva ... -2027-roky
Ти сам цей дебілізм читав? Я таких про посилити-покращити-надати доступ до кредитів-збільшити вагу жінок-створити умови для інвалідів-покращити вихід на іноземні ринки.... Можу написати сотню. Напиши мені наприклад як залучити ЖІНОК? Де взяти ресурс для зменшення вартості кредитів? Як покращити доступ до іноземних ринків? Як покращити конкурентоздатність... В тебе є два варіанти Я і долярчик От що ти можеш запропонувати що не погіршить життя інших бізнесів і покращить наше?
detroytred написав:Запитай у підприємців, що їм потрібно для розвитку свого бізнесу, для збільшення ефективності. І побачиш, що все буде впиратися в ... дії від можновладців-управлінців-регуляторів ринку.
1 Коли ти це робив останній раз? 2 Скільки разів в своєму нікчемному житті ти взагалі робив таке опитування?
Тому ще раз для шарлатана. а - я обігнав 95%...і ЖОДНОГО разу не стикався по бізнесовим питанням з можновладцем вище працівника міської податкової або вище архітектора міста/району або вище зам начальника районної прокуратури.... б - в мене ЖОДНОГО судового розгляду по бізнесу.
От і виходить те що я тобі втовкмачую Для тих хто НИЖЧЕ мене - всі умови вже створені Для тих хто вище мене - створювати умови для 5% за рахунок 95% -це злочин.
І останнє На базарі, чим дорожча шуба і більше брюліків на власниці торгової точки - тим голосніше вона розповідає про кляту податкову і можновладців..
ПС Ти що хотів? Щоб при наявності 8 млн НЕ ПЛАТЯЧИХ податки і 12 млн платячих по 8000 грн/місяць в середньому 1 млн підприємців який платить 20000+ - був задоволений Податковою і діями можновладців? Але що робити можновладцям якщо тобі і ладу на пенсії не вистарчає..от вони й тиснуть на тих в кого гроші Є, задовільняючи по мінімум забаганки тих в кого грошей нема.
Не гальмуй!!! Читаєш, чуєш про що стогнуть, чим обурються підприємці, чого хочуть ---- оце і є. І бачиш, що це все в руках можновладців-управлінців-регуляторів ринку.
«Мы также ведем диалог с Украиной , и поскольку они, безусловно, выразили интерес к системе Gripen… в первую очередь, к Gripen Echo, новой версии, которую эксплуатируют также Швеция и Бразилия», то, по словам Джонсона, возможна будущая продажа. «В этом случае… речь идет скорее о долгосрочном проекте или создании общего потенциала ВВС», подобно тому, как другие экспортные клиенты выиграли от приобретения самолетов Saab.
Джонсон ясно дал понять, что потенциальное приобретение «зависит» от окончания войны на Украине, и подчеркнул, что любая сделка «должна быть долгосрочным проектом». ......... Украина давно добивается поставок устаревших боевых самолётов Gripen C/D, чтобы противостоять Москве, но подобные попытки пока не увенчались успехом. Отчасти это связано с тем, что союзники по НАТО попросили Швецию воздержаться от их поставок, чтобы Киев мог сначала сосредоточиться на полётах на истребителях F-16, стремясь не перегружать пилотов различными типами самолётов.
detroytred написав:Угу. Тобто твоя роль старшини роти разом з комроти (як посадових осіб, у функціональні посадові обов'язки полягають навчити заряджання націй, організувати-забезпечити заряджання націй, контролювати заряджання націй, відповідати за стан та виконання денного завдання) у результатах роти була нульова. Все свідомі рядові та сержанти робили за своїм бажанням. Звісно після того, як кожен підійшов до дзеркала.
1 А де я писав про нульову? 2 Хочеш щоб я розписав вплив справ в мене в роті? - отримуй Головнокомандуючий________ - 1 % Командарм ________________ - 2% Комдив____________________ - 4% Комбат____________________ - 5% ( у нас було дивізійне підпорядкування) Ком роти__________________ - 6% взодні,старшина___________ - 7% Сержант____________________- 15% Солдат____________________ - 60%
Як бачиш те що ти неадекват і кидаєшся в крайнощі - зайвий раз доводить що ти примітивний фантазер.
Ти єралашкуєш.
Тепле-м'яке. Що ти в таблиці навів-то? Вплив на кінцевий результат ЗАГАЛЬНОЇ справи у відсотках --- це дурня дурнева. Це коли в тебе солдат, сержант і т.д. буде навчений забезпечений. Але щоб солдат, сержант був нааченим-забезпеченим таким же повинен бути старшина, взводні. І т.д.
То хто в тебе солдат-сержантів вчив-забезпечував? Я якщо ти і взводні не навчать, не забезпечать, то що? Який розподіл буде-то?
Тобто твоя табличка - це ще хоч в якісь мірі об'єм виконаної роботи у відсотках. АЛЕ НЕ ВПЛИВ!!!! Вплив отак не рахується. Про мал золотнік, да дорог чув? Який вплив колес в авто? А двигуна? А рами? Тобто там, де елементи є необхідними в загальній системі, рахувати вплив --- це єралашня.
Як школяру... Абетку.
Ти коли потрапляєш в яму починаєш верещати що є вплив а є кінцевий результат на вплив..а є марксизм ленінізм.... Чи може Головком бачити мого солдата частіше ніж сержант? -не може А раз так то він на нього впливає мізерно -1% Командарм може бачити частіше - тому й вливає частіше... Тобто чим нижчий офіцер тим більше він спілкується з солдатом. Вплив-це спілкування. Тому сержант який спілкується з солдатом весь час поки той не спить - має на солдата вплив БІЛЬШИЙ ніж взводний ( в якого таких солдатів в три рази більше ніж в сержанта і час знаходження з солдатом в 2 рази менший ніж в сержанта)
Ти в черговий раз затупив Ти реально хоч взводом то керував? чи так собі вчив крутілками вертіти 2 години в день? Бо на відміну від тебе я йшов з роти в 24-00 , приходив в роту в 5-00 , і мав вільний час (це коли офіцери з бійцями були на навчанні) з 9-00 до 14 -00 , а далі знову я, обід , підготовка наряду, чистка зброї або ПХД.... Тому повір Мій вплив на мого солдата був ВИЩИЙ ніж в комбата.. Друге діло що я впливав на 80 бійців, а комбат на 400.
Ти сам цей дебілізм читав? Я таких про посилити-покращити-надати доступ до кредитів-збільшити вагу жінок-створити умови для інвалідів-покращити вихід на іноземні ринки.... Можу написати сотню. Напиши мені наприклад як залучити ЖІНОК? Де взяти ресурс для зменшення вартості кредитів? Як покращити доступ до іноземних ринків? Як покращити конкурентоздатність... В тебе є два варіанти Я і долярчик От що ти можеш запропонувати що не погіршить життя інших бізнесів і покращить наше?
Не гальмуй-то. Дивись, я в середину тицьнув і: *Нові ініціативи, такі як залучення МСП до публічних закупівель, співпраця з міжнародними мережами, підтримка інновацій та цифрова трансформація, дозволять українським малим та середнім підприємствам.."
Тобто кому оце потрібно, отой й цим і скоритується. В нього виростуть доходи. Які він чи його робітники витратять в тебе на твої товари або знімуть житло в Успіха (чи куплять його товари - запчастини, коли був велобізнес).
По ланцюжкам до тебе, барана, копійка більше прибутку докотиться. Якщо безпосередньо тебе ця програма не торкнеться.
По суті це те ж саме, що і рост капіталу в тебе через рост капіталу умовного БМВ в ринку. Росте він в ринку, росте капітал і твого генделику.
detroytred написав:Читаєш, чуєш про що стогнуть, чим обурються підприємці, чого хочуть ---- оце і є. І бачиш, що це все в руках можновладців-управлінців-регуляторів ринку.
Стогнуть -обурюються- бачу. Що можуть змінити можновладці на краще для підприємців не погіршуючи стан Бюджетників - не бачу. Оце і вся різниця між практиком і теоретиком. Так треба знизити податки Так треба спростити адміністрування Так треба зменшити ставки кредитів.... Це все треба От тільки РЕАЛЬНИХ можливостей це зробити в можновладців немає. А от якщо 8 млн подивляться в зеркало і замість 0 грн в Бюджет почнуть платити 300-400 млрд - тоді на ці 300-400 млрд у можновладців зявиться можливості допомогти підприємцям
Хто і як має вплинути на цих 8 млн ..при умові не збільшення силового тиску (бо кожен додатковий силовий тиск коштує грошей)
detroytred написав:такі як залучення МСП до публічних закупівель, співпраця з міжнародними мережами, підтримка інновацій та цифрова трансформація, дозволять українським малим та середнім підприємствам..
1 А зараз що заважає Є якийсь забороняючий це робити Закон? 2 А чому якісь МСП працюють з закордоном, а якимось треба щось додаткове? І як це закон змінить?
Тому ще раз Я за те щоб ти був багатим і здоровим Але те що ти бідний і хворий-це ТВОЯ а не моя вина.
ПС що там в тебе про конкретні дії для мене і долярчика які мають зробити можновладці щоб а - в нас все полегшилось б - в тебе не погіршилос
В августе в ТОП-17 подразделений Сил обороны по е-баллам, которые начисляются за уничтожение техники и живой силы оккупантов, оказались сразу семь команд Сил беспилотных систем. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в Telegram. ...... Бровди отметил, что "Птицы Мадяра" уже восьмой месяц подряд лидируют среди подразделений Сил беспилотных систем по е-баллам.
"Наша цель - 50% червей и 50% всех червячных целей. Срок: следующие 6 месяцев", - добавил "Мадяр".
budivelnik написав:Ти коли потрапляєш в яму починаєш верещати що є вплив а є кінцевий результат на вплив..а є марксизм ленінізм.... Чи може Головком бачити мого солдата частіше ніж сержант? -не може А раз так то він на нього впливає мізерно -1% Командарм може бачити частіше - тому й вливає частіше... Тобто чим нижчий офіцер тим більше він спілкується з солдатом. Вплив-це спілкування. Тому сержант який спілкується з солдатом весь час поки той не спить - має на солдата вплив БІЛЬШИЙ ніж взводний ( в якого таких солдатів в три рази більше ніж в сержанта і час знаходження з солдатом в 2 рази менший ніж в сержанта)
Ти в черговий раз затупив Ти реально хоч взводом то керував? чи так собі вчив крутілками вертіти 2 години в день? Бо на відміну від тебе я йшов з роти в 24-00 , приходив в роту в 5-00 , і мав вільний час (це коли офіцери з бійцями були на навчанні) з 9-00 до 14 -00 , а далі знову я, обід , підготовка наряду, чистка зброї або ПХД.... Тому повір Мій вплив на мого солдата був ВИЩИЙ ніж в комбата.. Друге діло що я впливав на 80 бійців, а комбат на 400.
Ти сплутав. Це ти, коли тебе в єралашню твою макаю, починаєш верещати про марксизм, совок і т.д.
Що ти нагородив з отим впливом... Де в мене було про відсотки стосовно впливу, ролі? Не було. Роль може бути визначальна або другорядна. Для підрозділу, частини і т.д. визначальну роль грає управління підрозділу, частини і т.д. Про це була мова і стосовно можновладців. І я тобі ж сказав, що ще якось згоден з часткою об'ємів виконуємих робіт в загальному результаті. Але це не про вплив.
Чудило, в мене у взводі було 15 національностей. Серед яких німець, кореєць та навіть два уйгури (я про таких вперше почув). І я з тими солдатами-сержантами не з 5.00 до 24.00 був, як ти, а цілодобово тижнями спав і їв з одних мисок й ще БД вів. В тому числі з обдовбаними наркотою. І рота була в моєму підпорядкуванні.
То мені твої "Бо на відміну від тебе я йшов з роти в 24-00 , приходив в роту в 5-00 , і мав вільний час (це коли офіцери з бійцями були на навчанні) з 9-00 до 14 -00 , а далі знову я, обід , підготовка наряду, чистка зброї або ПХД.... Тому повір" ---- тому, повір, це поржати з тебе.