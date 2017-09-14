РФ разработала новую систему борьбы с украинскими зенитными дронами, - "Флеш" (видео)
Противник розробив нову систему боротьби з нашими зенітними дронами.
Неприємно те, що вона заводська і серійна. Стоїть уже в більшості Суперкамів.
Усередині звичайний приймач, який «дивиться» на сильні радіосигнали за всіма діапазонами і якщо сигнал поруч, то йде команда на маневр ухилення. Оскільки зенітний дрон не може літати без передачі відео, то детектор його ловить.
detroytred написав:Чудило, в мене у взводі було 15 національностей. Серед яких німець, кореєць та навіть два уйгури (я про таких вперше почув). І рота була в моєму підпорядкуванні.
Впевнений, ви маєте знати цей анекдот:
Профессор филологии приходит на работу с огромным синяком под глазом. Коллеги его спрашивают: - Ну как же так? Вы же интеллигентнейший человек! Откуда же это у Вас? - Да вы понимаете... Пили чай у одной милейшей особы. В числе приглашенных был один офицер. Вот он начал рассказывать: - Был у меня в роте один хYй... А я ему говорю: - Извините, но правильно говорить не "в роте", а "во рту"!
В августе в ТОП-17 подразделений Сил обороны по е-баллам, которые начисляются за уничтожение техники и живой силы оккупантов, оказались сразу семь команд Сил беспилотных систем. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в Telegram. ...... Бровди отметил, что "Птицы Мадяра" уже восьмой месяц подряд лидируют среди подразделений Сил беспилотных систем по е-баллам.
"Наша цель - 50% червей и 50% всех червячных целей. Срок: следующие 6 месяцев", - добавил "Мадяр".
РФ разработала новую систему борьбы с украинскими зенитными дронами, - "Флеш" (видео)
Противник розробив нову систему боротьби з нашими зенітними дронами.
Неприємно те, що вона заводська і серійна. Стоїть уже в більшості Суперкамів.
Усередині звичайний приймач, який «дивиться» на сильні радіосигнали за всіма діапазонами і якщо сигнал поруч, то йде команда на маневр ухилення. Оскільки зенітний дрон не може літати без передачі відео, то детектор його ловить.
Уявіть, щоб оцей потенціал та енергію в мирне русло. Менше ниж за чотири роки вибухова революція дроновів, РЕБа, нових тактик ведення війни та іншого. А могли б вже нарешті виростити нові зуби усім та обдєльонним бабам цицьки
detroytred написав:Читаєш, чуєш про що стогнуть, чим обурються підприємці, чого хочуть ---- оце і є. І бачиш, що це все в руках можновладців-управлінців-регуляторів ринку.
Стогнуть -обурюються- бачу. Що можуть змінити можновладці на краще для підприємців не погіршуючи стан Бюджетників - не бачу. Оце і вся різниця між практиком і теоретиком. Так треба знизити податки Так треба спростити адміністрування Так треба зменшити ставки кредитів.... Це все треба От тільки РЕАЛЬНИХ можливостей це зробити в можновладців немає. А от якщо 8 млн подивляться в зеркало і замість 0 грн в Бюджет почнуть платити 300-400 млрд - тоді на ці 300-400 млрд у можновладців зявиться можливості допомогти підприємцям
Хто і як має вплинути на цих 8 млн ..при умові не збільшення силового тиску (бо кожен додатковий силовий тиск коштує грошей)
Не вигадуй. Про неможливе. Навіть якщо треба погіршити стан бюджетників і це дасть поштовх розвитку ринку, це треба робити. Все рівно прийдеться...
То хто має робити? В тому числі і спрощення адміністрування?
Але тоді, як Бальцерович, покинуть посади... І чучела кіз їм під вікнами палити будуть.
Тобто бачиш, що поки можуть тягнуть банально час...роблять по мінімуму. А інші країни тікають далі і далі. І люди підприїмчиві теж.
Про неефективне розтрати бюджетних коштів і овсі легенди ходять.
Вчора зустрів чела з тепломереж ... масштаби неефективності((( колосальні. І так, куди не ткни. То звідки і хто до ладу систему приводити повинен? Як ото Куань... з себе та своїх друзів.
А ти співай про неможливе. Неможливо щоб кожен підійшов до дзеркала.
whois2010 написав:......... Уявіть, щоб оцей потенціал та енергію в мирне русло. Менше ниж за чотири роки вибухова революція дроновів, РЕБа, нових тактик ведення війни та іншого. А могли б вже нарешті виростити нові зуби усім та обдєльонним бабам цицьки
Уявляю. Когда-то здесь писал, что военные и оборонные расходы это непроизводительная и бездарная трата ресурсов человечества. Меня в очередной раз клеймили и доказывали, что я ничего не понимаю. Хотя, к сожалению, пока эти расходы жестокая необходимость.
detroytred написав:такі як залучення МСП до публічних закупівель, співпраця з міжнародними мережами, підтримка інновацій та цифрова трансформація, дозволять українським малим та середнім підприємствам..
1 А зараз що заважає Є якийсь забороняючий це робити Закон? 2 А чому якісь МСП працюють з закордоном, а якимось треба щось додаткове? І як це закон змінить?
Тому ще раз Я за те щоб ти був багатим і здоровим Але те що ти бідний і хворий-це ТВОЯ а не моя вина.
ПС що там в тебе про конкретні дії для мене і долярчика які мають зробити можновладці щоб а - в нас все полегшилось б - в тебе не погіршилос
Коли згенеруєш?
Да я тобі втисячне повторю: що окрім отих законів, програм тощо НЕОБХІДНА наявність дійсно мети в отих посадових осіб це робити. Втисячне кажу, що і в це все впирається. В реальне виконання можновладцями-управлінцями-регуляторами з самого верху. Бо якщо Зе з Ко не вимагають від нижніх, то й нижні апріорі не будуть робити. По ланцюгу донизу все йде.
Вище перечитай, яким чином покращення стану в інших суб'єктів бізнесу дасть покращення і для твого бізнесу. Збільшення доходів у покупців послуг твого таксі та товарів з магазину. А не тільки зменшення твоїх витрат. _________________ Ти знов сплутав. Це згідно твоєї теорії, що я відповідаю за стан ЗСУ, то й ти відповідаєш, що Україна отака бідна... Згідно, підкреслюю, твоєї теорії. То ж задай собі питання - чому отак хрєново впорався для України? Чому Україна отака бідна.