Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 22:54

РФ разработала новую систему борьбы с украинскими зенитными дронами, - "Флеш" (видео)
Противник розробив нову систему боротьби з нашими зенітними дронами.

Неприємно те, що вона заводська і серійна. Стоїть уже в більшості Суперкамів.

Усередині звичайний приймач, який «дивиться» на сильні радіосигнали за всіма діапазонами і якщо сигнал поруч, то йде команда на маневр ухилення. Оскільки зенітний дрон не може літати без передачі відео, то детектор його ловить.
https://www.unian.net/weapons/voyna-v-ukraine-rf-sozdala-sistemu-borby-s-ukrainskimi-zenitnymi-dronami-13122357.html
ЛАД
Повідомлень: 35899
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 22:57

  detroytred написав:Чудило, в мене у взводі було 15 національностей. Серед яких німець, кореєць та навіть два уйгури (я про таких вперше почув).
І рота була в моєму підпорядкуванні.

Впевнений, ви маєте знати цей анекдот:

Профессор филологии приходит на работу с огромным синяком под глазом. Коллеги его спрашивают:
- Ну как же так? Вы же интеллигентнейший человек! Откуда же это у Вас?
- Да вы понимаете... Пили чай у одной милейшей особы. В числе приглашенных был один офицер. Вот он начал рассказывать:
- Был у меня в роте один хYй...
А я ему говорю:
- Извините, но правильно говорить не "в роте", а "во рту"!
whois2010
 
Повідомлень: 958
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 23:02

  whois2010 написав:
  ЛАД написав:
В августе в ТОП-17 подразделений Сил обороны по е-баллам, которые начисляются за уничтожение техники и живой силы оккупантов, оказались сразу семь команд Сил беспилотных систем. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в Telegram.
......
Бровди отметил, что "Птицы Мадяра" уже восьмой месяц подряд лидируют среди подразделений Сил беспилотных систем по е-баллам.

"Наша цель - 50% червей и 50% всех червячных целей. Срок: следующие 6 месяцев", - добавил "Мадяр".
https://www.unian.net/war/poteri-rossii-na-voyne-madyar-nazval-samye-effektivnye-podrazdeleniya-sil-oborony-13119249.html
Кто знает, что такое черви и червячные цели?

Чєрви, пікі...
Гуглопереклад. В одному з перших відео враження дронами московитів, Мадяр, коментуючи, називав орків хробаками. Хробак - чєрвь

Украиноязычный вариант:
"Наша мета - 50% черв'яків і 50% усіх черв'ячних цілей. Термін: наступні 6 місяців", - додав "Мадяр".
Допускаю, що дурний переклад.
Но всё равно "черв'які" и "черв'ячні цілі", вроде как, разные вещи.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35899
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 23:02

  ЛАД написав:
РФ разработала новую систему борьбы с украинскими зенитными дронами, - "Флеш" (видео)
Противник розробив нову систему боротьби з нашими зенітними дронами.

Неприємно те, що вона заводська і серійна. Стоїть уже в більшості Суперкамів.

Усередині звичайний приймач, який «дивиться» на сильні радіосигнали за всіма діапазонами і якщо сигнал поруч, то йде команда на маневр ухилення. Оскільки зенітний дрон не може літати без передачі відео, то детектор його ловить.
https://www.unian.net/weapons/voyna-v-ukraine-rf-sozdala-sistemu-borby-s-ukrainskimi-zenitnymi-dronami-13122357.html

Уявіть, щоб оцей потенціал та енергію в мирне русло. Менше ниж за чотири роки вибухова революція дроновів, РЕБа, нових тактик ведення війни та іншого. А могли б вже нарешті виростити нові зуби усім та обдєльонним бабам цицьки
whois2010
 
Повідомлень: 958
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 23:04

  ЛАД написав: Допускаю, що дурний переклад.
Но всё равно "черв'які" и "черв'ячні цілі", вроде как, разные вещи.

Наберіть в ютубі "мадяр хробаки"
whois2010
 
Повідомлень: 958
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 23:06

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Читаєш, чуєш про що стогнуть, чим обурються підприємці, чого хочуть ---- оце і є.
І бачиш, що це все в руках можновладців-управлінців-регуляторів ринку.
Стогнуть -обурюються- бачу.
Що можуть змінити можновладці на краще для підприємців не погіршуючи стан Бюджетників - не бачу.
Оце і вся різниця між практиком і теоретиком.
Так треба знизити податки
Так треба спростити адміністрування
Так треба зменшити ставки кредитів....
Це все треба
От тільки РЕАЛЬНИХ можливостей це зробити в можновладців немає.
А от якщо 8 млн подивляться в зеркало і замість 0 грн в Бюджет почнуть платити 300-400 млрд - тоді на ці 300-400 млрд у можновладців зявиться можливості допомогти підприємцям

Хто і як має вплинути на цих 8 млн ..при умові не збільшення силового тиску (бо кожен додатковий силовий тиск коштує грошей)


Не вигадуй. Про неможливе.
Навіть якщо треба погіршити стан бюджетників і це дасть поштовх розвитку ринку, це треба робити.
Все рівно прийдеться...

То хто має робити?
В тому числі і спрощення адміністрування?

Але тоді, як Бальцерович, покинуть посади...
І чучела кіз їм під вікнами палити будуть.

Тобто бачиш, що поки можуть тягнуть банально час...роблять по мінімуму.
А інші країни тікають далі і далі.
І люди підприїмчиві теж.

Про неефективне розтрати бюджетних коштів і овсі легенди ходять.

Вчора зустрів чела з тепломереж ... масштаби неефективності((( колосальні. І так, куди не ткни.
То звідки і хто до ладу систему приводити повинен?
Як ото Куань... з себе та своїх друзів.

А ти співай про неможливе.
Неможливо щоб кожен підійшов до дзеркала.
detroytred
 
Повідомлень: 25446
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 23:10

  ЛАД написав: Допускаю, що дурний переклад.
Но всё равно "черв'які" и "черв'ячні цілі", вроде как, разные вещи.

По вашому ж посиланню у статті Уніану є посилання на оригінальний пост Мадяра у ТГ. І там ця фраза з хробаками
whois2010
 
Повідомлень: 958
З нами з: 15.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 23:11

  whois2010 написав:.........
Уявіть, щоб оцей потенціал та енергію в мирне русло. Менше ниж за чотири роки вибухова революція дроновів, РЕБа, нових тактик ведення війни та іншого. А могли б вже нарешті виростити нові зуби усім та обдєльонним бабам цицьки
Уявляю.
Когда-то здесь писал, что военные и оборонные расходы это непроизводительная и бездарная трата ресурсов человечества. Меня в очередной раз клеймили и доказывали, что я ничего не понимаю. :)
Хотя, к сожалению, пока эти расходы жестокая необходимость.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35899
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 23:18

  whois2010 написав:
  ЛАД написав: Допускаю, що дурний переклад.
Но всё равно "черв'які" и "черв'ячні цілі", вроде как, разные вещи.

По вашому ж посиланню у статті Уніану є посилання на оригінальний пост Мадяра у ТГ. І там ця фраза з хробаками

Да я понял. У него:
Наша ціль- 50% хробаків та 50% всіх хробачих цілей.

Но чем отличаются "50% хробаків" от "50% всіх хробачих цілей"?
Или это одно и то же?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35899
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 23:21

  budivelnik написав:
  detroytred написав:такі як залучення МСП до публічних закупівель, співпраця з міжнародними мережами, підтримка інновацій та цифрова трансформація, дозволять українським малим та середнім підприємствам..
1 А зараз що заважає
Є якийсь забороняючий це робити Закон?
2 А чому якісь МСП працюють з закордоном, а якимось треба щось додаткове?
І як це закон змінить?

Тому ще раз
Я за те щоб ти був багатим і здоровим
Але те що ти бідний і хворий-це ТВОЯ а не моя вина.

ПС
що там в тебе про конкретні дії для мене і долярчика які мають зробити можновладці щоб
а - в нас все полегшилось
б - в тебе не погіршилос

Коли згенеруєш?

Да я тобі втисячне повторю: що окрім отих законів, програм тощо НЕОБХІДНА наявність дійсно мети в отих посадових осіб це робити.
Втисячне кажу, що і в це все впирається.
В реальне виконання можновладцями-управлінцями-регуляторами з самого верху.
Бо якщо Зе з Ко не вимагають від нижніх, то й нижні апріорі не будуть робити.
По ланцюгу донизу все йде.

Вище перечитай, яким чином покращення стану в інших суб'єктів бізнесу дасть покращення і для твого бізнесу. Збільшення доходів у покупців послуг твого таксі та товарів з магазину. А не тільки зменшення твоїх витрат.
Ти знов сплутав.
Це згідно твоєї теорії, що я відповідаю за стан ЗСУ, то й ти відповідаєш, що Україна отака бідна...
Згідно, підкреслюю, твоєї теорії.
То ж задай собі питання - чому отак хрєново впорався для України? Чому Україна отака бідна.
detroytred
 
Повідомлень: 25446
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
