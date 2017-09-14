Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 06 вер, 2025 23:46
ЛАД написав: whois2010 написав: ЛАД написав:
Допускаю, що дурний переклад.
Но всё равно "черв'які" и "черв'ячні цілі", вроде как, разные вещи.
По вашому ж посиланню у статті Уніану є посилання на оригінальний пост Мадяра у ТГ. І там ця фраза з хробаками
Да я понял. У него:
Наша ціль- 50% хробаків та 50% всіх хробачих цілей.
Но чем отличаются "50% хробаків" от "50% всіх хробачих цілей"?
Или это одно и то же?
Хробак - тушка, людина
Хробача ціль - одиниця техніки, гармата, або перехоплений дрон ворога. . Він їх інколи називає « (знищено *** (100500) унікальних цілей».
Додано: Суб 06 вер, 2025 23:49
В настоящее время на территории Украины находится около 700 тыс. российских военных.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в интервью Новости.LIVE Андрей Юсов. Он отметил, что это количество учитывает силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию. Юсов уточнил, что большинство российской группировки сосредоточено в Донецкой области, что свидетельствует о главном приоритете Кремля. При этом представитель ГУР подчеркнул, что солдаты из Северной Кореи воюют только на территории РФ. https://www.unian.net/war/gur-yusov-rasskazal-skolko-rossiyskih-soldat-voyuyut-v-ukraine-13121706.html
Додано: Суб 06 вер, 2025 23:56
Hotab написав:
.........
Хробак - тушка, людина
Хробача ціль - одиниця техніки, гармата, або перехоплений дрон ворога. . Він їх інколи називає « (знищено *** (100500) унікальних цілей».
Спасибо, понятно.
Но тогда ешё вопрос, что такое 50%?
50% от чего?
Или он имеет ввиду цель, чтобы его 414-я отдельная бригада беспилотных систем "Птицы Мадяра" уничтожила 50% всех целей, уничтоженных всеми Силами беспилотных систем?
Додано: Нед 07 вер, 2025 00:00
ЛАД написав:
В августе в ТОП-17 подразделений Сил обороны по е-баллам,...
История учит только тому, что она ничему не учит (с)
Когда-то у нас в школах собирались ввести буквенную систему оценок, причем оценка А должна была быть наивысшей.
От идеи отказались, поскольку сразу пошли шуточки типа: "кто будет плохо учиться, получит по е-баллу" 😁
Додано: Нед 07 вер, 2025 00:05
"Міноборони вважає, що законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ. Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості", - додали у відомстві.
https://unn.ua/news/polozhennia-pro-pos ... minoborony
Додано: Нед 07 вер, 2025 00:07
Hotab написав:
Хробак - тушка, людина
Хробача ціль - одиниця техніки, гармата, або перехоплений дрон ворога. . Він їх інколи називає « (знищено *** (100500) унікальних цілей».
До речі, Мадяру в минулому місяці 50 стукнуло. А то пам'ятаю тут деякий час тому говорили, що йому 36 і він виглядає старим на свій вік)
В целом, как сообщалось, Украина уже выпускает столько же дальнобойных дронов, сколько РФ выпускает "Шахедов". Эксперты оценивали темпы выпуска в 3000 единиц в месяц. При этом украинские дроны значительно дешевле.
https://www.unian.net/politics/ukrainskoe-oruzhie-ukraina-na-60-procentov-obespechivaet-sily-oborony-sobstvennym-oruzhiem-13122378.html
Странно, если так, то почему мы видим регулярные налёты шахедов, а наши налёты происходят заметно реже?
Додано: Нед 07 вер, 2025 00:10
Сибарит написав: ЛАД написав:
В августе в ТОП-17 подразделений Сил обороны по е-баллам,...
История учит только тому, что она ничему не учит (с)
Когда-то у нас в школах собирались ввести буквенную систему оценок, причем оценка А должна была быть наивысшей.
От идеи отказались, поскольку сразу пошли шуточки типа: "кто будет плохо учиться, получит по е-баллу" 😁
Ну да, "е-баллы" звучит...
Додано: Нед 07 вер, 2025 00:15
ЛАД Так і росія більша. Вони стріляють в середину з трьох сторін, тому й здається так. А наші навпаки - запускають з напівкола у різні сторони
The_Rebel написав: Hotab написав:
Хробак - тушка, людина
Хробача ціль - одиниця техніки, гармата, або перехоплений дрон ворога. . Він їх інколи називає « (знищено *** (100500) унікальних цілей».
До речі, Мадяру в минулому місяці 50 стукнуло. А то пам'ятаю тут деякий час тому говорили, що йому 36 і він виглядає старим на свій вік)
То мабуть тому що у нього дружина молодо виглядає, тому так казали))
