RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15036150371503815039>
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 23:46

  ЛАД написав:
  whois2010 написав:
  ЛАД написав: Допускаю, що дурний переклад.
Но всё равно "черв'які" и "черв'ячні цілі", вроде как, разные вещи.

По вашому ж посиланню у статті Уніану є посилання на оригінальний пост Мадяра у ТГ. І там ця фраза з хробаками

Да я понял. У него:
Наша ціль- 50% хробаків та 50% всіх хробачих цілей.

Но чем отличаются "50% хробаків" от "50% всіх хробачих цілей"?
Или это одно и то же?

Хробак - тушка, людина
Хробача ціль - одиниця техніки, гармата, або перехоплений дрон ворога. . Він їх інколи називає « (знищено *** (100500) унікальних цілей».
Hotab
 
Повідомлень: 16158
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2483 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 23:49

В настоящее время на территории Украины находится около 700 тыс. российских военных.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны в интервью Новости.LIVE Андрей Юсов. Он отметил, что это количество учитывает силы поддержки, спецслужбы и Росгвардию.

Юсов уточнил, что большинство российской группировки сосредоточено в Донецкой области, что свидетельствует о главном приоритете Кремля.

При этом представитель ГУР подчеркнул, что солдаты из Северной Кореи воюют только на территории РФ.
https://www.unian.net/war/gur-yusov-rasskazal-skolko-rossiyskih-soldat-voyuyut-v-ukraine-13121706.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35903
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 23:56

  Hotab написав:.........
Хробак - тушка, людина
Хробача ціль - одиниця техніки, гармата, або перехоплений дрон ворога. . Він їх інколи називає « (знищено *** (100500) унікальних цілей».

Спасибо, понятно.
Но тогда ешё вопрос, что такое 50%?
50% от чего?
Или он имеет ввиду цель, чтобы его 414-я отдельная бригада беспилотных систем "Птицы Мадяра" уничтожила 50% всех целей, уничтоженных всеми Силами беспилотных систем?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35903
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 00:00

  ЛАД написав:
В августе в ТОП-17 подразделений Сил обороны по е-баллам,...

История учит только тому, что она ничему не учит (с)
Когда-то у нас в школах собирались ввести буквенную систему оценок, причем оценка А должна была быть наивысшей.
От идеи отказались, поскольку сразу пошли шуточки типа: "кто будет плохо учиться, получит по е-баллу" 😁
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8784
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6476 раз.
Подякували: 21640 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 00:05

"Міноборони вважає, що законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ. Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості", - додали у відомстві.
https://unn.ua/news/polozhennia-pro-pos ... minoborony
detroytred
 
Повідомлень: 25447
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 00:07

  Hotab написав:Хробак - тушка, людина
Хробача ціль - одиниця техніки, гармата, або перехоплений дрон ворога. . Він їх інколи називає « (знищено *** (100500) унікальних цілей».

До речі, Мадяру в минулому місяці 50 стукнуло. А то пам'ятаю тут деякий час тому говорили, що йому 36 і він виглядає старим на свій вік)
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 788
З нами з: 01.06.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 00:08

В целом, как сообщалось, Украина уже выпускает столько же дальнобойных дронов, сколько РФ выпускает "Шахедов". Эксперты оценивали темпы выпуска в 3000 единиц в месяц. При этом украинские дроны значительно дешевле.
https://www.unian.net/politics/ukrainskoe-oruzhie-ukraina-na-60-procentov-obespechivaet-sily-oborony-sobstvennym-oruzhiem-13122378.html
Странно, если так, то почему мы видим регулярные налёты шахедов, а наши налёты происходят заметно реже?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35903
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 00:10

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:
В августе в ТОП-17 подразделений Сил обороны по е-баллам,...

История учит только тому, что она ничему не учит (с)
Когда-то у нас в школах собирались ввести буквенную систему оценок, причем оценка А должна была быть наивысшей.
От идеи отказались, поскольку сразу пошли шуточки типа: "кто будет плохо учиться, получит по е-баллу" 😁

Ну да, "е-баллы" звучит...
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35903
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 00:15

ЛАД Так і росія більша. Вони стріляють в середину з трьох сторін, тому й здається так. А наші навпаки - запускають з напівкола у різні сторони
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 788
З нами з: 01.06.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 00:19

  The_Rebel написав:
  Hotab написав:Хробак - тушка, людина
Хробача ціль - одиниця техніки, гармата, або перехоплений дрон ворога. . Він їх інколи називає « (знищено *** (100500) унікальних цілей».

До речі, Мадяру в минулому місяці 50 стукнуло. А то пам'ятаю тут деякий час тому говорили, що йому 36 і він виглядає старим на свій вік)

То мабуть тому що у нього дружина молодо виглядає, тому так казали))
Hotab
 
Повідомлень: 16158
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2483 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
  #<1 ... 15036150371503815039>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 123105
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 307046
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 984656
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4341)
07.09.2025 01:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.