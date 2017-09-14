У России есть союзники. И они уже помогают стране-агрессору переломить ситуацию на линии фронта.
Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью программе "Ход Тузова" на Апостроф TV. По его словам, как минимум, 40 процентов всех боеприпасов, которые применяет Российская Федерация, производятся в Северной Корее. ...... Он отметил, что КНДР поставляет России свои ракеты, однако в производстве российских ракет участия не принимает.
Были немцы, которые бросали вызов Третьему рейху с самого начала и на протяжении всего периода нацистской диктатуры. Сразу после войны один из исследователей, сотрудничавших с союзниками, подсчитал, что за 12 долгих лет национал-социализма 3 миллиона немцев побывали в тюрьмах и концентрационных лагерях за инакомыслие, иногда наказываясь всего лишь за одно критическое замечание.
Речь Асима Малхотры, британского кардиолога, назначенного старшим советником министра здравоохранения США и скептика вакцин Роберта Ф. Кеннеди, вызвала оживление в аудитории Бирмингема, где ему предоставили первоочередное слово для выступления.
Изложив, по его словам, выводы, свидетельствующие о том, что вакцины «создают хаос» в организме человека, Малхотра сообщил, что его попросил поделиться чем-то врач, которого он назвал одним из самых выдающихся онкологов Великобритании.
«Он считает весьма вероятным, что вакцины от COVID стали фактором, существенным фактором в возникновении рака у членов королевской семьи», — сказал Малхотра, который ранее заявлял: «Это не только его мнение, многие другие врачи считают так же».
Эти замечания вызвали немедленное осуждение со стороны министра здравоохранения Уэса Стритинга и других.
«Когда мы видим, что число родителей, прививающих своих детей, сокращается, а также всплеск болезней, которые мы ранее искоренили, со стороны Найджела Фараджа шокирующе безответственно давать площадку для этой ядовитой лжи», — заявил Стритинг.
«Фараж должен извиниться и разорвать все связи с этим опасным экстремизмом».
Что интересно:
В пятницу Малхотра выступил на конференции Reform UK в составе специальной группы по обсуждению свободы слова, где прозвучали призывы к Великобритании выйти из Всемирной организации здравоохранения.
И там же:
Конференция также завершилась появлением на сцене Люси Коннолли, бывшей няни, которая после прошлогодних беспорядков была заключена в тюрьму за публикацию в социальных сетях с призывом поджигать отели для просителей убежища.