Речь Асима Малхотры, британского кардиолога, назначенного старшим советником министра здравоохранения США и скептика вакцин Роберта Ф. Кеннеди, вызвала оживление в аудитории Бирмингема, где ему предоставили первоочередное слово для выступления.



Изложив, по его словам, выводы, свидетельствующие о том, что вакцины «создают хаос» в организме человека, Малхотра сообщил, что его попросил поделиться чем-то врач, которого он назвал одним из самых выдающихся онкологов Великобритании.



«Он считает весьма вероятным, что вакцины от COVID стали фактором, существенным фактором в возникновении рака у членов королевской семьи», — сказал Малхотра, который ранее заявлял: «Это не только его мнение, многие другие врачи считают так же».



Эти замечания вызвали немедленное осуждение со стороны министра здравоохранения Уэса Стритинга и других.



«Когда мы видим, что число родителей, прививающих своих детей, сокращается, а также всплеск болезней, которые мы ранее искоренили, со стороны Найджела Фараджа шокирующе безответственно давать площадку для этой ядовитой лжи», — заявил Стритинг.



«Фараж должен извиниться и разорвать все связи с этим опасным экстремизмом».