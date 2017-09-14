Сережа Гайдай таскает Сергея Любарского как 70-летнюю невесту по всему Киеву с настойчивостью, которая уже вызывает рвотный рефлекс. И вот благодаря тому, что Гайдая позвали на день рождения куда позвали и меня, мне удалось познакомиться с Любарским лицом к лицу. Тем более, что накануне Любарский выпустил обо мне эфир и назвал меня проплаченным блогером, который теряет популярность. Ну насчет падения популярности, я бы на его месте не спешил, потому что после того, как послал Любарского года полтора назад на*** моя аудитория выросла где-то тысяч на 300-400 подписчиков в Youtube, но меня интересовал не этот вопрос:

- Так кем проплаченный, - задал я вопрос этой медийной вши, которая пытается раскручивать на генерации дебатов с людьми у которых в разы больше аудитория и которые ни сном, ни духом о существовании этого квази Остапа Бендера.

Любарский начал что-то, как говорил классик, чвакать-хуякать, я повторил вопрос:

- Кем проплаченный?

В ответ опять послышалось невнятное бормотание.

Я опять задал вопрос:

- Кем проплаченный?

Любарский начал бормотать, что у них (очевидно в развитых США) таких, как я, посылают на***. Я ему напомнил, что именно по этой причине он и был послан на*** полгода назад. И интуиция меня не подвела. Потому что лез со своей ботофермой в каждую щель с просьбами об эфире и дебатах, точно также, как сейчас ходит по Киеву и без приглашения лезет в каждую тусовку. Меня в этой истории удивляет одно –отсутствие элементарной гигиены у наших общественных деятелей. Сам намек, что из США приехала какая-то шестерка, у которой есть какие-то там связи непонятно с кем, заставляет их открывать рот и смотреть на этого Остапа с тем же томительным ожиданием, как жители Нью-Васюков. Пацаны, ничего не будет. Это чистый развод наивных украинских лохов. С Будапештом был такой же. Только тут масштаб в миллион раз меньше.

Когда Гена Друзенко, непонятно зачем начавший, президентскую кампанию с ходу обещает Любарскому пресс-секретаря, то это ставит вопрос по поводу адекватности этих амбиций в принципе. Гена, при всем уважении, ну нельзя быть таким всеядным и начинать с такой *****. Это шапито не взлетает в принципе. Первая задача для пресс-секретаря Друзенко Сергея Любарского. Когда ты собираешь 150 тыс долларов медвак и проводишь сборы на это среди простых людей, а параллельно вешаешь борды 200 тыс долларов, то в какой части избирательной кампании, которая еще не началась, ты умный, а в какой красивый? Можете продебатировать на канале Сергея Гайдая😊

Потому, пацаны, простите, если я буду драть Любарского, а будет прилетать по вам, то извините, вы сделали свой выбор. Как говорится, за лапшу фиктивного ленд-лиза, который толкает этот прохиндей из Харькова, придется платить.