Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 09:52

  ЛАД написав:Шаман, к вопросу: "В Польше не говорят об опасности, т.к. там нет русского языка".
Польша, 2 сентября (Рейтер) - Польша подписала контракт стоимостью 5,8 млрд злотых (1,6 млрд долларов США) с консорциумом PGZ-Narew на поставку 46 пассивных радаров локации для систем ПВО и ПРО малой дальности, сообщил во вторник министр обороны Польши.
Польша тратит большие средства на оборону из-за того, что, по ее словам, она считает возросшей угрозой со стороны России, и планирует потратить 4,8% валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону в 2026 году.
https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/poland-signs-16-billion-deal-with-pgz-narew-46-radars-2025-09-02/

так звісно готуються. Сувалки самі себе не захистять ;) але вже прикриватися захистом прав російськомовних не вийде, ніякого СВО - чиста агресія. та й тоді щось вигадають та спробують збрехати 8)
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 09:54

  sergey_stasyuk555 написав:
  Василь-Рівне написав:
  sergey_stasyuk555 написав:це і є "успішно-потужний успіх" трьох рожевих ракет з бч тонна+ і дальністю 3000 км?

Сам то що зробив, що гегочиш? Нагадую що ці ракети зробила приватна фірма.

"нагадиватєль", хто заплатив за це знаєш?
я не регочу, а питаю у псевдопатріотів таких як ти.

а з якого переляку ти використовуєш оцей вислів "псевдопатріот"? ти хіба з патріотів? ти ж чистий зрадофіл...
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 10:02

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:у нас є відсоток іноземців - наскільки великий? кілька відсотків? а на Донбасі власне дончан скільки було? були або кадрові руські - що вони зараз визнали, або їхтамнети-понаїхи. з Гіркиним у Слав'янску були саме народ з Криму. тому дончан там було гадаю не більше 50%, а скоріш за все - менше.

Стало цікаво, тому спеціально знайшов:
За оцінками СБУ, НАТО та незалежних дослідників (2014–2015):
-Місцеві мешканці Донбасу — близько 60–70% особового складу.
-Громадяни РФ (добровольці, найманці, козаки, спецпризначенці) — 20–30%.
-Кадрові військові ЗС РФ — від 5% у звичайний час до 15–20% під час ключових боїв (Іловайськ, Дебальцеве).
Тобто грубо можна сказати: ≈2/3 місцевих і ≈1/3 приїжджих (переважно з РФ)

Як завжди ти гадаєш неправильно.

навіть по твоїх цифрах руські - 25%-50%. а джерело цифр? бо я теж можу написати свої відсотки. й головне - на усіляких блокпостах стояли місцеві. а там, де йшли бої в 2014 році - там були більше приїжджі. чи літак з Буку теж збили місцеві? так й стосовно всієї складної техніки
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 10:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей".
І де вона? Крім влучань "у слона" (нафтопереобні заводи) якоюсь жужжалкою, яка якщо влучить не в бензін то тільки шибки повибиває, щось не видно бобрів, паляниць та фламінго. Про перехоплювачі шахедів щось затихл... У нас нарешті щось великого калібру приїхало, навіть декілька штук збили (це коли москалі вже по 400+ через нас вночі пускають)
1
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 10:06

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Всё это называется диффамация. А попросту - клевета. Доказательств вы предоставить не сможете.

Так тут _никто_ доказательства не предоставляет: ни мнимому СЗЧ ни мифическому "побегу"...
При этом: о переводе из пилотов в обоз - как и об "отсидке" в Африке - человек сам писал. Что тут нужно доказывать? ,🤔

так й ти сам писав, як перший раз тікав, але не встиг. а коли зміг - то законих шляхів для виїзду не було, треба було б повернутися.

Ну да: на февраль 22го - не было, потом появились. Что еще очевидного тебе объяснить? :lol:
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 10:08

  ЛАД написав:Не знаю, сколько "налічував російський загін «Крим»" и приехал ли он в Славянск в полном составе, но у нас в Украине тогда писали именно о 20 членах в группе Гиркина.
Но пусть даже не 20, а 52 человека. Да их местная милиция могла бы раздавить легко и просто. Уж не говоря о какой-нибудь роте ЗСУ или взводе "Альфы" или ещё какого-то подразделения СБУ или ГУР. Если бы их не поддержали местные "добровольцы".
Или у вас плохо с памятью и вы не помните, как наши части останавливали местные жители, ложась под танки?
Откуда у вас цифра 50%? Сами только что придумали, инструктор райкома? Метода та же: "доказательств не имею, так придумаю".
Так что насчёт "НАХАБНОЇ брехні" не вам бы говорить.

якби менти взяли в руки зброю, то Гіркіна би розбили миттєво. щось чули про денере у Дружківці? кажуть місцеві бандюки плюс менти вказали їм напрямок, й ті за півгодини забралися.

але так, міліція тоді самоусунулась. й виявилось, що загін в 100 людей може підкорити 100тисячне місто. в США такого б просто не могло б статися 8)

а місцеві дурні так, намагались зупинити ЗСУ. цікаво, згадують зараз про це, збираючи дощову воду?..
