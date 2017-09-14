RSS
ЛАД написав:

  ЛАД написав:
  Shaman написав:це класифікує Карний кодекс, не я.

працювати десь, якось ніхто не забороняє. так, з бізнесом виходить біда - напевне треба продавати або консервувати. добровільно йти в армію окупанта - це зрада. в керівництво - зрада. щодо працювати в державних чи комунальних структурах окупантів на рядових посадах - що отут?
"Дядя, ты дурак?"
Если все бизнесы "продадуть або консервують", то где люди будут работать и зарабатывать на жизнь?
Если закроются все магазины, то где люди купят еду?
Или вы расскажете, что это "по международным законам" обязанность оккупанта? Это, конечно, обязанность, но если люди не хотят обеспечить себя едой, то это их проблемы. Кормить бесплатно в обязанности оккупанта не входит.
Чисто сталинский подход.

як накручено - а люди мають обов'язково магазини формувати. чи коли немає магазинів, окупант має доставляти їжу? я вже задав питання - мені здається вести бізнес на окупованих - харам. хіба якщо як ми вміємо - все за готівку 8)
Я не был в оккупации, не могу судить, но не уверен, что если вместо, например, старого предрайсовета, который откажется "сотрудничать с оккупантами", они поставят своего пришлого или местного уголовника. Конечно, требования оккупантов будет обязан выполнять и старый пред., но он хоть будет ещё и думать о людях. В отличие от местного уголовника или пришлого.
У меня, например, вызывают сомнения в обвинениях в адрес учителей и директоров школ, которые учат детей в оккупации. Или дети должны были пропустить уже 3,5 учебных года и непонятно, сколько ещё? Да, они не учат украинский язык и историю Украины, но хоть остальное учат. Или лучше получить неграмотных людей? И детям лучше вырасти неграмотными? Хотя не сомневаюсь, что здесь найдутся и сторонники такого мнения.

якщо радянська людина норм, то нагадай що в срср робили зі старостами, які просто допомагали виживати односельцям під час німецької окупації? 25 років здається. треба бути послідовним ЛАД
ти ж почав свій попередній допис з того, що такі високі зп на ТОТ - напевне, ж їх платять там, куди ніхто не хоче йти... тому не треба плутати питання заробити кошти на життя й отримання ВИСОКОЇ зп у співпраці з окупантами. в таборах теж дехто йде на співпрацю й отримує додаткові плюшки за рахунок гноблення інших в'язнів - кожен свій складний вибір робить сам...
Вы даже не обращаете внимание, что отвечаете whois2010, а "попередній допис" о высоких зарплатах был yama.
вже написав, зрадофіли так схоже пишуть, що можна й переплутати :oops:
й тут неодноразово писали, що виїхати з окупованих - раз плюнути. невже не так? :shock:
Поедбте попробуйте. Потом расскажете.
Да и куда людям ехать? В Украину? А жить здесь за что? Аренду квартиры вы им оплатите?
На Запад? Для этого тоже нужны деньги. Да и не кажется ли вам, что выталкивание людей за границу... как-то не очень хорошо выглядит.

Простите, но в 1932 именно такие, как вы, ходили по хатам и вытрясали всё до последнего зёрнышка. А теперь кричат о голодоморе, который устроили москали.

про виїзд - це про шизофренію тих, хто з одного боку пише, що з ТОТ можна виїхати, й тут же розповідає, що немає іншого виходу, як співпрацювати з окупантами. зазвичай це одні й ті ж люди.

що там було за наклеп? ЛАД, ще раз - не можна вимагати від інших, а самому брехнею розкидатися :oops: я ідейний так, але як Дон Кіхот - я за справедливість 8)
то за кого ти голосував в 2019 році ?
  whois2010 написав:Це дуже не просте питання. Влада України допустила, що громадяни оказалися під окупацією четвертий рік.

Як саме влада допустила ?

Ти ж на собі сорочку рвав, що все це Пуйло - агресор і загарбник )
