Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:37
Shaman написав:
працювати десь, якось ніхто не забороняє. так, з бізнесом виходить біда - напевне треба продавати або консервувати. добровільно йти в армію окупанта - це зрада. в керівництво - зрада. щодо працювати в державних чи комунальних структурах окупантів на рядових посадах - що отут?
ти ж почав свій попередній допис з того, що такі високі зп на ТОТ - напевне, ж їх платять там, куди ніхто не хоче йти... тому не треба плутати питання заробити кошти на життя й отримання ВИСОКОЇ зп у співпраці з окупантами. в таборах теж дехто йде на співпрацю й отримує додаткові плюшки за рахунок гноблення інших в'язнів - кожен свій складний вибір робить сам...
й тут неодноразово писали, що виїхати з окупованих - раз плюнути. невже не так?
про високі з/п в окупації писав не я.
крим окупований 11 років. я так розумію, громадяни україни мали вже там вимерти з голоду, бо співпраця з окупантами - ай-ай-ай.
виїхати з окупованих територій, де домівка, старики-батьки, огородик, який прогодує (бо про працювати з окупантами - дивись вище - не можна), та навіть працюючий бізнес - куди виїхати? на підконтрольну територію, жити в гнилому гуртожитку і отримувати аж 2000 грн щомісяця щоб шамани не вважали зрадником? це смішно
якщо держава допустила, щоб населені пункти і навіть обласні центри з громадянами опинилися в окупації, то чхати на думку шаманів. життя у людей одне
про високі матерії вам зручно красиво агітувати з дивану, а у люду в окупації проблеми геть інші
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:38
барабашов написав: Shaman написав: yama написав:
Жителі окупованих територій Запорізької області скаржиться на втричі вищу зарплату під окупацію ніж коли були в Україні.
Як думаєте брешуть? Це їхні родичі 1-го покоління які живуть у Львові говорили мені.
більше конкретики потрібно, щоб не виглядало як накид. пішли працювати на окупантів після каси АТБ? так, я так розумію може й платять - бо не хочуть люди йти. й термін в Україні світить, та й взагалі зрадників ніхто не любить...
А скико ты за тутэшню потужнисть с пражского дивана получаешь и как оно выросло с тех времён когда ты не был на экономической ветке адским патриотом?
а в тебе, все як раніше - змінив дніпровський підвал на турецький - а відчуття дуже схожі?
буває...
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:40
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
це класифікує Карний кодекс, не я.
працювати десь, якось ніхто не забороняє. так, з бізнесом виходить біда - напевне треба продавати або консервувати. добровільно йти в армію окупанта - це зрада. в керівництво - зрада. щодо працювати в державних чи комунальних структурах окупантів на рядових посадах - що отут?
бизнес - только если контрагенты в санкционных списках.
>>> добровільно йти в армію окупанта
А так можно?
Тут местные турбопатриоты пишут, что насильно гребут всех М16-99...
>>> на рядових посадах - що отут?
Все ОК.
які санкційні списки??? щоб вести бізнес на окупованих територіях, треба його реєстрували за руськими законами - а це вже харам. та й взагалі - зараз співпраця з буль-якою руською фірмою - це стаття, є непоодинокі випадки...
й все одно можна йти добровільно, що дехто й робить. а мобілізувати - це порушення міжнародних конвенцій, які ти так полюбляєш, коли вони тебе захищають
Обычные списки -- из РНБО.
>>> а це вже харам
Тут недавно наш околохерсонский "партизан" розъяснение от СБУ приносил: "все впорядке -- учитывая обстоятельства".
>>> а мобілізувати - це порушення міжнародних конвенцій
Понял. Значит на ЛНР/ДНР -- если местным турбопатриотам верить - конвенции нарушают
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:41
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
............
Но вместо того, чтобы просто признать свою ошибку или пусть даже не ошибку, а оговорку насчёт того, что "В Польше не говорят об опасности
, т.к. там нет русского языка", вы начинаете доказывать непонятно что.
Интересно, полякам не всё равно, что послужит поводом
к началу войны?
Как-то сомневаюсь, что под бомбёжками им будет легче от мысли о том, что поводом для войны послужил не русский язык, а "Сувалковский коридор" или "кореннє населення калінінграду".
а я сказав саме так про Польщу? чи знову щось перекрутили, а я мушу щось визнавати та виправдовуватися?
.........
Молодец!
Врёте и не краснеете.
Казали ви саме так.
а цитату?
а то мені важкувато шукати те, чого немає.
чи повірити вам на слово? радянським та руським людям не вірю. радянським, бо вони розповідають, як гарно жилося в срср, а руські - це просто руські, там зараз жодного чесного слова немає, суцільна брехня...
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:47
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
бизнес - только если контрагенты в санкционных списках.
>>> добровільно йти в армію окупанта
А так можно?
Тут местные турбопатриоты пишут, что насильно гребут всех М16-99...
>>> на рядових посадах - що отут?
Все ОК.
які санкційні списки??? щоб вести бізнес на окупованих територіях, треба його реєстрували за руськими законами - а це вже харам. та й взагалі - зараз співпраця з буль-якою руською фірмою - це стаття, є непоодинокі випадки...
й все одно можна йти добровільно, що дехто й робить. а мобілізувати - це порушення міжнародних конвенцій, які ти так полюбляєш, коли вони тебе захищають
Обычные списки -- из РНБО.
>>> а це вже харам
Тут недавно наш околохерсонский "партизан" розъяснение от СБУ приносил: "все впорядке -- учитывая обстоятельства".
>>> а мобілізувати - це порушення міжнародних конвенцій
Понял. Значит на ЛНР/ДНР -- если местным турбопатриотам верить - конвенции нарушают
що ти вмієш, так це спроби втягнути в порожні балачки, спеціально написавши незрозумілі речі. спробую швиденько тебе розібрати.
й так - на окупованих територіях дозволили вести бізнес за російськими законами, зі сплатою податків в бюджет Раші?
Раша порушує багато конвенцій - й про військовополонених, й про тортури, й про окуповані території - ти тільки дізнався?
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:56
whois2010 написав: Shaman написав:
працювати десь, якось ніхто не забороняє. так, з бізнесом виходить біда - напевне треба продавати або консервувати. добровільно йти в армію окупанта - це зрада. в керівництво - зрада. щодо працювати в державних чи комунальних структурах окупантів на рядових посадах - що отут?
ти ж почав свій попередній допис з того, що такі високі зп на ТОТ - напевне, ж їх платять там, куди ніхто не хоче йти... тому не треба плутати питання заробити кошти на життя й отримання ВИСОКОЇ зп у співпраці з окупантами. в таборах теж дехто йде на співпрацю й отримує додаткові плюшки за рахунок гноблення інших в'язнів - кожен свій складний вибір робить сам...
й тут неодноразово писали, що виїхати з окупованих - раз плюнути. невже не так?
про високі з/п в окупації писав не я.
крим окупований 11 років. я так розумію, громадяни україни мали вже там вимерти з голоду, бо співпраця з окупантами - ай-ай-ай.
виїхати з окупованих територій, де домівка, старики-батьки, огородик, який прогодує (бо про працювати з окупантами - дивись вище - не можна), та навіть працюючий бізнес - куди виїхати? на підконтрольну територію, жити в гнилому гуртожитку і отримувати аж 2000 грн щомісяця щоб шамани не вважали зрадником? це смішно
якщо держава допустила, щоб населені пункти і навіть обласні центри з громадянами опинилися в окупації, то чхати на думку шаманів. життя у людей одне
про високі матерії вам зручно красиво агітувати з дивану, а у люду в окупації проблеми геть інші
ви так схоже пишете, що інколи вас можна сплутати
я ж написав - заробляти гроші в окупації можна. питання як? якщо десь в таборі вертухаєм - то так, можна й до українського суду не дожити. а просто працювати заборони немає.
можна працювати та жити - де й як варіанти можуть бути різними. я би виїзжав, але так не було потреби.
й обласних центрів наразі окупованих з 2022 року немає. хоча ти здається з тих, хто теж за домовитися на любих умовах. тому не тобі перейматися за мешканців ТОТ - ти годен віддати їх на поталу...
Додано: Нед 07 вер, 2025 14:59
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
які санкційні списки??? щоб вести бізнес на окупованих територіях, треба його реєстрували за руськими законами - а це вже харам. та й взагалі - зараз співпраця з буль-якою руською фірмою - це стаття, є непоодинокі випадки...
й все одно можна йти добровільно, що дехто й робить. а мобілізувати - це порушення міжнародних конвенцій, які ти так полюбляєш, коли вони тебе захищають
Обычные списки -- из РНБО.
>>> а це вже харам
Тут недавно наш околохерсонский "партизан" розъяснение от СБУ приносил: "все впорядке -- учитывая обстоятельства".
>>> а мобілізувати - це порушення міжнародних конвенцій
Понял. Значит на ЛНР/ДНР -- если местным турбопатриотам верить - конвенции нарушают
що ти вмієш, так це спроби втягнути в порожні балачки, спеціально написавши незрозумілі речі. спробую швиденько тебе розібрати.
й так - на окупованих територіях дозволили вести бізнес за російськими законами, зі сплатою податків в бюджет Раші?
Раша порушує багато конвенцій - й про військовополонених, й про тортури, й про окуповані території - ти тільки дізнався?
Не так, что бы "дозволили"... -- скорее "не смогли запретить".
>>> Раша порушує багато конвенцій - й про
Ты суть разговора, как обычно, потерял
-- невозможно доказать "добровольность" при наличии известных случаев "порушує багато конвенцій".
Додано: Нед 07 вер, 2025 15:04
ЛАД написав: Shaman написав:
це класифікує Карний кодекс, не я.
працювати десь, якось ніхто не забороняє. так, з бізнесом виходить біда - напевне треба продавати або консервувати. добровільно йти в армію окупанта - це зрада. в керівництво - зрада. щодо працювати в державних чи комунальних структурах окупантів на рядових посадах - що отут?
"Дядя, ты дурак?"
Если все бизнесы "продадуть або консервують", то где люди будут работать и зарабатывать на жизнь?
Если закроются все магазины, то где люди купят еду?
Или вы расскажете, что это "по международным законам" обязанность оккупанта? Это, конечно, обязанность, но если люди не хотят обеспечить себя едой, то это их проблемы. Кормить бесплатно в обязанности оккупанта не входит.
Чисто сталинский подход.
як накручено - а люди мають обов'язково магазини формувати. чи коли немає магазинів, окупант має доставляти їжу? я вже задав питання - мені здається вести бізнес на окупованих - харам. хіба якщо як ми вміємо - все за готівку
Я не был в оккупации, не могу судить, но не уверен, что если вместо, например, старого предрайсовета, который откажется "сотрудничать с оккупантами", они поставят своего пришлого или местного уголовника. Конечно, требования оккупантов будет обязан выполнять и старый пред., но он хоть будет ещё и думать о людях. В отличие от местного уголовника или пришлого.
У меня, например, вызывают сомнения в обвинениях в адрес учителей и директоров школ, которые учат детей в оккупации. Или дети должны были пропустить уже 3,5 учебных года и непонятно, сколько ещё? Да, они не учат украинский язык и историю Украины, но хоть остальное учат. Или лучше получить неграмотных людей? И детям лучше вырасти неграмотными? Хотя не сомневаюсь, что здесь найдутся и сторонники такого мнения.
якщо радянська людина норм, то нагадай що в срср робили зі старостами, які просто допомагали виживати односельцям під час німецької окупації? 25 років здається. треба бути послідовним ЛАД
ти ж почав свій попередній допис з того, що такі високі зп на ТОТ - напевне, ж їх платять там, куди ніхто не хоче йти... тому не треба плутати питання заробити кошти на життя й отримання ВИСОКОЇ зп у співпраці з окупантами. в таборах теж дехто йде на співпрацю й отримує додаткові плюшки за рахунок гноблення інших в'язнів - кожен свій складний вибір робить сам...
Вы даже не обращаете внимание, что отвечаете whois2010
, а "попередній допис" о высоких зарплатах был yama
.
вже написав, зрадофіли так схоже пишуть, що можна й переплутати
й тут неодноразово писали, що виїхати з окупованих - раз плюнути. невже не так?
Поедбте попробуйте. Потом расскажете.
Да и куда людям ехать? В Украину? А жить здесь за что? Аренду квартиры вы им оплатите?
На Запад? Для этого тоже нужны деньги. Да и не кажется ли вам, что выталкивание людей за границу... как-то не очень хорошо выглядит.
Простите, но в 1932 именно такие, как вы, ходили по хатам и вытрясали всё до последнего зёрнышка. А теперь кричат о голодоморе, который устроили москали.
про виїзд - це про шизофренію тих, хто з одного боку пише, що з ТОТ можна виїхати, й тут же розповідає, що немає іншого виходу, як співпрацювати з окупантами. зазвичай це одні й ті ж люди.
що там було за наклеп? ЛАД, ще раз - не можна вимагати від інших, а самому брехнею розкидатися
я ідейний так, але як Дон Кіхот - я за справедливість
Додано: Нед 07 вер, 2025 15:16
jump
то за кого ти голосував в 2019 році ?
Додано: Нед 07 вер, 2025 15:18
whois2010 написав:
Це дуже не просте питання. Влада України допустила, що громадяни оказалися під окупацією четвертий рік.
Як саме влада допустила ?
Ти ж на собі сорочку рвав, що все це Пуйло - агресор і загарбник )
