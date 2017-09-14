detroytred написав:Вище перечитай, яким чином покращення стану в інших суб'єктів бізнесу дасть покращення і для твого бізнесу. Збільшення доходів у покупців послуг твого таксі та товарів з магазину. А не тільки зменшення твоїх витрат.
Отже нвскільки дурне-настільки й вперте.... Ти читав ЯК збільшуються доходи? Крок ПЕРШИЙ (обовязковий для ВСІХ і обійти який неможливо) - ЗБІЛЬШЕННЯ ТВОЄЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ Слово - ТВОЄЇ - прочитав... Якщо збільшення продуктивності праці не буде то не буде й збільшення ТВОЇХ доходів, а якщо ТВОЇ доходи не збільшаться, доходи сусіда не збільшаться- то й доходи Держави не збільшаться
detroytred написав:Ти знов сплутав. Це згідно твоєї теорії, що я відповідаю за стан ЗСУ, то й ти відповідаєш, що Україна отака бідна... Згідно, підкреслюю, твоєї теорії. То ж задай собі питання - чому отак хрєново впорався для України? Чому Україна отака бідна.
ТИ сам хоч розумієш ПРО ЩО ПИШЕШ? 1 Я не пишу про те що існує ХТОСЬ який ВІДПОВІДАЄ за ВСЮ УКРАЇНУ... Це в тебе можновладці і матриця..... 2 Я ПИШУ про інше КОЖЕН ВІДПОВІДАЄ за СВОЮ діяльність , бо саме його діяльність перетворює його в бомжа а-ля ти , або багатого а-ля я... і це при тому що для НАС створенні ОДНАКОВІ УМОВИ і ми живемо в один і той самий час , в одних і тих самих умовах і єдине що нас відрізняє- ЦЕ РЕЗУЛЬТАТИ нашої діяльності. 3 З іншого боку я не пишу про те що можновладці/матриця - НЕ ВПЛИВАЄ. Вона впливає але так непомітно , що такі як ти чи я цього впливу не помічають , бо його сила на межі математичної похибки. 4 Інше питання Якщо ти (Держава) розвинулась до рівня коли не працює ЗАВИСТЬ бо населення (ти)сите(12000доларів ВВП на особу) - от тут ВЖЕ потрібні якісь додаткові умови які можуть створити ТІЛЬКИ можновладці.... Але тут я тебе відразу й питаю а скільки у нас тих хто має 2000 доларів/місяць і вище(для цієї групи вже б здалось створювати умови відмінні від умов які створені в Україні) ? І скільки тих в кого менше 2000 доларів/місяць? 5% перших і 95% других. То що станеться якщо ПОГІРШИТИ умови для 95% ? щоб покращити для 5% ? Це ж твоя пропозиція в попередньому повідомленні що можна було погіршувати стан Бюджетників.... Я також переконаний що можна б було , особливо для таких як ти - забрати військову пенсію ( зробив же ж це Хрущов моєму діду який був кадровим з 1924 по 1945 , але виявилось що він не дослужив 13 днів до військової пенсії і в 1958 в нього пенсію зняли) , або для таких як Лад - зняти пенсію бо завод на якому він працював збанкрутував.. і так далі... Але можновладці цього не зробили. І причини цього не зробленого могли критись в багатьох недоступних для твого розуміння речах.. Наприклад - Лужков/Крим.... якби позабирали пенсії(чи зменшили) - зміг би лужков в 1993 році забрати Крим ? Чи Одесу разом з Придністровьям... чи в 2003 ? коли провокували Тузлу Чи в 2008 коли атакували педераційники Грузію
А тепер просто згадай А чи були в Польщі на її кордонах якісь противники які б могли відтяпати польську територію..
Тому ще раз Здурі можна й мягке зломати
ПС ще раз зрозумій РІЗНИЦЮ між впливом на СЕБЕ ( ти на себе і на свій результат впливаєш в три рази більше ніж всі інші разом взяті) впливом на ТЕБЕ і ТВІЙ вплив на Державу ( він вираховується дуже просто і повязаний з кількістю тих хто впливає на той чи інший результат в Державі. тобто твій політичний вплив це 1/кількість виборців=1/13 000 000 твій економічний трошки інший бо це 1/кількість працездатних*персональний коефіцієнт ( від нуля якщо ти не платих податки до величини яка показує в скільки більше/менше ти платиш податків ніж середньостатистичний)
Покупців в тебе збільшиться (більше купляти в тебе товару будуть або таксі замовляти, то доходи в тебе зростуть? Зростуть. А забезпечиш ти надання цих свої послуг через збільшення продуктивності своєї праці чи в тебе банально зменшиться простой, який був до цього, то вже неважливо.
Твій бізнес 😁😁😁😁 більше залежить від наявності попиту на твої послуги, а не від збільшення продуктивності твоєї праці. Попит же від кого? Від інших громадян... Тобто рост доходів в них дасть рост доходів твоїх.
Ти в своєму генделику можеш свою продуктивність праці хоч до неба підняти, але основним фактором збільшення твоїх доходів є попит з боку населення.
ЛАД написав:... У меня, например, вызывают сомнения в обвинениях в адрес учителей и директоров школ, которые учат детей в оккупации. Или дети должны были пропустить уже 3,5 учебных года и непонятно, сколько ещё? Да, они не учат украинский язык и историю Украины, но хоть остальное учат. Или лучше получить неграмотных людей? И детям лучше вырасти неграмотными? Хотя не сомневаюсь, что здесь найдутся и сторонники такого мнения. ...
з приводу вчителів окремо. детально не вивчав, але так розумію, що якщо просто викладаєш математику - то напевне це не проблемно. а директор школи відповість, бо для руських що важливе - так пропаганда. тому там не стільки вчать, скільки мізки промивають, щоб дитина у 18 років взяли в руки автомат й пішла помирати, де там будуть інтереси Раші. й саме за це директор буде відповідати.
хто хоче освіти - може вчитися дистанційно - зараз освіта таке дозволяє. а окупанти дуже хочуть це перекрити, їм манкурти потрібні, а не навчені люди. навчені люди питання можуть задавати.
Я тут більше року тому писав про колегу який з Ужгорода поїхав в окуповані території якраз працювати в цензурі. Тільки в нього робота методички/задачники і т.д. читати щоб випадково щось не не не проскочило. Правда як склалась його доля далі не знаю, бо через кілька місяців після переїзду він обірвав все спілкування з неокупованими територіями. А на старті його як мінімум поселили в квартирі (яку конфіскували від учасника АТО), чого Україна для нього, як для ВПО, зробити не хотіла.
ЛАД написав:У меня, например, вызывают сомнения в обвинениях в адрес учителей и директоров школ, которые учат детей в оккупации. Или дети должны были пропустить уже 3,5 учебных года и непонятно, сколько ещё? Да, они не учат украинский язык
ЛАД, ты ж недавно верещал на весь форум ... что якобы, где-то, в школе запретили разговаривать на российском языке на переменах Вони о тебя было много
А тут ... "они не учат украинский язык" и никакого возмущения у тебя, всё поддерживаешь, всё одобряешь
Запрет українською мови на ТОТ - ты за Запрет российского языка в Украине - ты категорически против
Shaman написав:з приводу вчителів окремо. детально не вивчав, а
Я тут більше року тому писав про колегу який з Ужгорода поїхав в окуповані території якраз працювати в цензурі. Тільки в нього робота методички/задачники і т.д. читати щоб випадково щось не не не проскочило. Правда як склалась його доля далі не знаю, бо через кілька місяців після переїзду він обірвав все спілкування з неокупованими територіями. А на старті його як мінімум поселили в квартирі (яку конфіскували від учасника АТО), чого Україна для нього, як для ВПО, зробити не хотіла.
Який совок в голові у тебе ...
Для тебе за щастя, щоб жити в квартирі, яку для тебе конфіскували у іншого ...
І працювати в цензурі, і щоб зрадником не вважали ...
detroytred написав:Лікуй свої комплекси про зависть людей до твого бохатства... Несеш якусь маячню. Бо місіонер ще й з комплексами це треш повний.
Ти виявляється читав ще й Фрейда і тепер ставиш діагнози... Але вивести дурня на чисту воду - раз плюнути Давай покроково 1 Що таке УМОВИ ? я кажу що для бізнесу умови це податки...якими регулюється все... 2 Якщо я правий і це податки Нагадай мені -коли останній раз кардинально змінювалось оподаткування Бізнесу ( за виключенням березень 2022-липень 2023 коли дозволили використовувати 3% від обороту і за виключенням зміні військового збору0 Поки дурник шукає я напишу - 01-01-2016 було зменшене ЄСВ до 22% ( з 34,7-42) 3 Будь-який дурень ( а теоретик-тим більше) може заявити що ставки які діють останні 10 років ЄСВ - 22% ПДВ - 20% ПДФО -18% Є шкідливими і заважають розвитку.. І тоді до такого заявника виникає ЛОГІЧНЕ запитання А як би ці ставки а - змінив ТИ б - як би ти використоав чи чим компенсував додаткові(недоотримані) надходження, якщо останніх 10 років розмір Боргу України - РОСТЕ ( діємо по Кіосакі-витарчає Держава більше ніж збирає) 4 Оповідання про оптимізацію витрат - можна засунути в 5-ту точку , бо наприклад ПФУ на пенсії витрачає 98-99% отриманих від громадян і Бюджету коштів А вчителі/лікарі/військові/силовики - також незадоволені розмірами своїх доходів..
То що розумнику -спробуєш блиснути нижньою білизною і покажеш що треба змінити , а то можновладці зажерлись ?
ПС останні розбірки у ВР були по току куди ПЕРЕНАПРАВИТИ 4 млрд військового збору Києва і щось там по обмеженню ріпаку... Але в нашому Бюджеті в тисячі мільярдів -це математична похибка То як -будеш дерзати чи знову
ти перекрутив-мова не про це - можновладці повинні створити умови-умови це те що написано в книжці-йди читай книжки-єралашик-взагалі образився-пояснювати не буду бо виявиться що я ще більший дурень ніж навколишні про це думали...
detroytred написав:Твій бізнес 😁😁😁😁 більше залежить від наявності попиту на твої послуги, а не від збільшення продуктивності твоєї праці.
Цей совковий маразм навіть коментувати не варто.. Але варто просто показати яким шарлатаном від економіки ти є При однаковому ОБЄМІ отриманого і вищій продуктивності праці - падає час виконання робіт , або обєм затрачених зусиль... Тому Після того як я вихожу на якийсь ОБЄМ, який приносить мені якийсь прубуток - я відразу перехожу до етапу ОПТИМИЗАЦІЇ витрат.
Тому Якщо я отримував за годину роботи бізнесу - 1000 грн і витрачав на його функціонування 800 (тобто в мене залишалось 200) то після оптимізації на 20% , бізнес генерував - 1000 а я на генерацію цієї 1000 витрачав вже 650...і це ЗБІЛЬШУВАЛО мої доходи без збільшення обємів праці..
А ти дурню йди й далі суди про економіку отриманими в армії шаблонами..коли пофіг що зробив... головне що в казармі майором сидів.. поки хтось з твоєю половинкою каву пив знаючи що ти на чергуванні і тебе добу не буде.
whois2010 написав:Влада України допустила, що громадяни оказалися під окупацією четвертий рік.
Це неоднозначно. Різні варіанти окупації бувають. Наприклад, військова окупація Крима без бою, коли в/о президента України не виконав конституційні зобов'язання і не ввів в країні віськовий стан у звіязку з зовнішньою агресією. Це державна зрада. Без варіантів. Але згідно з документами відомого засідання, то державна зрада усієї РНБО.
Скоріш за все треба звинуватити владу з в/о президента за всі наслідки тієї та наступної окупації. Бо є інший приклад, коли президент Кучма заявив про готовність введення режиму загальної мобілізації в момент спроби віджимання острова Тузла кремлем. І кремлевські руські фашисти відступили, а наші громадяни в окупації не опинились.
Стосовно повернення тимчасово окупованих територій є вірогідне і правильне рішення української влади зберегти життя українців і створити умови, коли окупант зробить кроки доброї волі і втече хто куди. Бо за 4 роки окупації кожний тверезий українець міг вже виїхати відтіля щоб переселитись в іншому кутку щирої України. Я з такими спілкувався. Головне обрати правильний момент для виїзду.
Світ вже змінив принципи ведення війн. Головні зміни - знищення кола замовників війни для забезпечення перемоги, потужні удари з далеку, заміна військових роботами. Інші варіанти - це застой і низька кваліфікація військового керівництва. Наприклад, контрнаступ українською піхотою без авіації через мінні поля, що наказав робити Залужний у свій час замість попередньої тотальної зачистки оборони окупантів потужною масованою зброєю, стало підставою для його усунення.
Підготовка до контрнаступу потребує тотальної переваги над окупантами, якої ще не досягнуто, не дивлячись на допомогу від Європи вже четвертий рік, яка зробила можливим тільки затримати ворога, що ще вмотивований за допомогою нацистських ідей від кремля. Можливо спроби Трампа нас кинути з військовими поставками і давнішня діяльність Байдена по обмеженню поставок - є головною причиною затягування процесу звільнення наших территорій. Про ухилянтів не буду, бо ухилянство це наслідки залужництва. І як тільки почнуться значні успіхи на фронті, ухилянти зникнуть як вид.
Мене дуже хвилює поведінка Трампа, до якого є підозри у співпраці з кремлем. Але можливо я помиляюсь і він наводить тінь на плетінь готуючі дії відповідно до названих вище нових принципів ведення війн против террористів. Можливо Трамп грає перевірену його попередниками американську гру - Америка тільки за допомогою емоціональної втрати по типу флоту в Перл-Харборі стане готовою на досягнення перемоги. У якості Перл-Харбору в даному випадку виступають губи самого Трампа, по яких водить жезлом головний террорист світу путін.