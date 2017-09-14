|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 07 вер, 2025 18:06
jump написав:
рокети на 2 тижні, танки ще на місяць і осли з мопедами
250 танків на рік - це 5 на тиждень чи менше одного танка вдень. сам по звіту побачиш, що цього не вистачить навіть на перекриття знищенного. й ключове - руські запланували
не хочеш подивитися їх плани по випуску цивільних літаків й фактичне виконання?...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9685
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 18:08
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
з приводу вчителів окремо. детально не вивчав, а
Я тут більше року тому писав про колегу який з Ужгорода поїхав в окуповані території якраз працювати в цензурі. Тільки в нього робота методички/задачники і т.д. читати щоб випадково щось не не не проскочило.
Правда як склалась його доля далі не знаю, бо через кілька місяців після переїзду він обірвав все спілкування з неокупованими територіями. А на старті його як мінімум поселили в квартирі (яку конфіскували від учасника АТО), чого Україна для нього, як для ВПО, зробити не хотіла.
коли зраджуєш, то якись ніштяки отримуєш. питання, яка подальша доля цих зрадників... своїми вони все одно не стануть...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9685
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 18:14
Станом на 1 вересня 2025 року Кремль призвав на контрактну службу близько 280 тисяч осіб.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
За його словами, Росія щомісяця набирає щонайменше 35 тисяч військовослужбовців
.
Скібіцький також нагадав, що в РФ діють значні фінансові стимули для контрактників. Зокрема, за підписання першого контракту військовий отримує 2 мільйони рублів.
Представник ГУР наголосив, що з огляду на нинішні темпи Кремль до кінця року може повністю виконати план з рекрутингу.
росіяни хочуть масовано атакувати Україну з повітря кожні 2-4 дні. Вересень може стати рекордним за нальотами
-
jump
-
-
- Повідомлень: 4971
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1320 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 07 вер, 2025 18:14
Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
з приводу вчителів окремо. детально не вивчав, а
Я тут більше року тому писав про колегу який з Ужгорода поїхав в окуповані території якраз працювати в цензурі. Тільки в нього робота методички/задачники і т.д. читати щоб випадково щось не не не проскочило.
Правда як склалась його доля далі не знаю, бо через кілька місяців після переїзду він обірвав все спілкування з неокупованими територіями. А на старті його як мінімум поселили в квартирі (яку конфіскували від учасника АТО), чого Україна для нього, як для ВПО, зробити не хотіла.
своїми вони все одно не стануть...
В этом существенный плюс федераций, навроде Штатов (по сравнению со странами-мононациями) - понятие "свой" там очень широкое.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10489
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 07 вер, 2025 18:29
jump написав: Станом на 1 вересня 2025 року Кремль призвав на контрактну службу близько 280 тисяч осіб.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.
За його словами, Росія щомісяця набирає щонайменше 35 тисяч військовослужбовців
.
Скібіцький також нагадав, що в РФ діють значні фінансові стимули для контрактників. Зокрема, за підписання першого контракту військовий отримує 2 мільйони рублів.
Представник ГУР наголосив, що з огляду на нинішні темпи Кремль до кінця року може повністю виконати план з рекрутингу.
росіяни хочуть масовано атакувати Україну з повітря кожні 2-4 дні. Вересень може стати рекордним за нальотами
Там діють значні фінансові стимули
, а в нас діють значні примусові стимули
🤦🏻
Як то кажуть - відчуй різницю!©
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 8614
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 286 раз.
- Подякували: 1010 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
8
1
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 18:29
budivelnik написав: detroytred написав:
Лікуй свої комплекси про зависть людей до твого бохатства...
Несеш якусь маячню.
Бо місіонер ще й з комплексами це треш повний.
Ти виявляється читав ще й Фрейда і тепер ставиш діагнози...
Але вивести дурня на чисту воду - раз плюнути
Давай покроково
1 Що таке УМОВИ ?
я кажу що для бізнесу умови це податки...якими регулюється все...
2 Якщо я правий і це податки
Далі міг би не продовжувати.
Ти не правий.
Як завжди, вихопив лише шматок картинки (лише до податків) і скльопав єралашика.
Це просто треш який ти зашорений в площині неспроможності охоплювати ні вшир, ні в глубь.
Подавай на Шнобеля це своє (лише) податки.
Бо те ж держрегулювання, монетаризм та ін. інструменти давно визнані, а ти про (лише) податки.
budivelnik написав: detroytred написав:
Твій бізнес 😁😁😁😁 більше залежить від наявності попиту на твої послуги, а не від збільшення продуктивності твоєї праці.
Цей совковий маразм навіть коментувати не варто..
Але варто просто показати яким шарлатаном від економіки ти є
При однаковому ОБЄМІ отриманого і вищій продуктивності праці - падає час виконання робіт , або обєм затрачених зусиль...
Тому
Після того як я вихожу на якийсь ОБЄМ, який приносить мені якийсь прубуток - я відразу перехожу до етапу ОПТИМИЗАЦІЇ витрат.
Тому
Якщо я отримував за годину роботи бізнесу - 1000 грн і витрачав на його функціонування 800 (тобто в мене залишалось 200) то після оптимізації на 20% , бізнес генерував - 1000 а я на генерацію цієї 1000 витрачав вже 650...і це ЗБІЛЬШУВАЛО мої доходи без збільшення обємів праці..
А ти дурню йди й далі суди про економіку отриманими в армії шаблонами..коли пофіг що зробив... головне що в казармі майором сидів.. поки хтось з твоєю половинкою каву пив знаючи що ти на чергуванні і тебе добу не буде.
Знов тупенький єралашик.
От навіщо ти ці свої кеп-очевидності натулив?
Отже вони ніяким чином не спростовують, не заперечують вказаного мною.
Я так розумію, що це ти події твоєї служби в казармі до мене хочеш притулити? Чухається-свербить своє минуле? Знов до тупенької брехні на особисту адресу скочуєшся.
Кумедний... Будівельник єралашиків. На вигадках, перекрученнях, брехні.
Водички попий -- для тебе ця фраза від мене буде означати "лісом, клоун, лісом".
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 07 вер, 2025 18:31, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25450
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 07 вер, 2025 18:30
Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
Я тут більше року тому писав про колегу який з Ужгорода поїхав в окуповані території якраз працювати в цензурі. Тільки в нього робота методички/задачники і т.д. читати щоб випадково щось не не не проскочило.
Правда як склалась його доля далі не знаю, бо через кілька місяців після переїзду він обірвав все спілкування з неокупованими територіями. А на старті його як мінімум поселили в квартирі (яку конфіскували від учасника АТО), чого Україна для нього, як для ВПО, зробити не хотіла.
коли зраджуєш, то якись ніштяки отримуєш. питання, яка подальша доля цих зрадників... своїми вони все одно не стануть...
Монтян не дасть збрехати, своєю вона не стала ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12069
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 07 вер, 2025 18:32
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
[
----------------------------ЛАД
............
Но вместо того, чтобы просто признать свою ошибку или пусть даже не ошибку, а оговорку насчёт того, что "В Польше не говорят об опасности
, т.к. там нет русского языка", вы начинаете доказывать непонятно что.
Интересно, полякам не всё равно, что послужит поводом
к началу войны?
Как-то сомневаюсь, что под бомбёжками им будет легче от мысли о том, что поводом для войны послужил не русский язык, а "Сувалковский коридор" или "кореннє населення калінінграду".
----------------------------
а я сказав саме так про Польщу? чи знову щось перекрутили, а я мушу щось визнавати та виправдовуватися?
.........
Молодец!
Врёте и не краснеете.
Казали ви саме так.
а цитату?
а то мені важкувато шукати те, чого немає.
чи повірити вам на слово? радянським та руським людям не вірю. радянським, бо вони розповідають, як гарно жилося в срср, а руські - це просто руські, там зараз жодного чесного слова немає, суцільна брехня...
Я здесь много раз обманывал?
Пару раз ошибался, так потом признавал это и приносил извинения.
А если я вам приведу цитату, что от вас?
Мне ведь тоже лень тратить время и перелопачивать кучу страниц, чтобы найти. Поиск-то не работает.
Так на что вы согласны, если я эту цитату найду?
Хотя я знаю, чем закончится - вы начнёте выкручиваться и доказывать, что я перекручиваю ваши слова. Как написали выше.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35908
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5349 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 07 вер, 2025 18:34
Успіх написав:
Там діють значні фінансові стимули
, а в нас діють значні примусові стимули
🤦🏻
Як то кажуть - відчуй різницю!©
Мити снаряди, подалі від ЛБЗ, за 100К ти згоден, а воювати ти не згоден
відчуй різницю!©
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12069
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Нед 07 вер, 2025 18:37
ЛАД написав:
Я здесь много раз обманывал?
Пару раз ошибался, так потом признавал это и приносил извинения.
Ты много раз врал и я не припомню, чтобы ты приносил извинения )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12069
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 545 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит
, pesikot
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|123327
|
|
|1493
|307323
|
|
|6076
|985312
|
|