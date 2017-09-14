Banderlog написав:Окупність даного автомату складає від 7 до 20 місяців і на 90% залежить від правильно підібраної локації. Гарантія: 12 місяців + післягарантійне обслуговування. Термін гарантії я так розумію тебе не смущає? 20 місяців окупності це ж заявлений термін, а юридична відповідальність тільки на гарантійний?) чисто лиш по рекламі є шанс що...
Все то так)) і сумніви - є)) Але! Але те, що їх понатицювали майже в кожен двір - теж про щось говорить!
Banderlog написав:Добре, тоді поставим питання інакше, що мішає постачальнику тих водоматів самому їх розкладати по вигідних точках?
Може так і роблять трохи... А більш вигідно їм, мабуть, продавати автомати(гроші "вже і зразу" їм в кишеню)
Піти додому коштує $30000: військовий розповів про "прайс" ТЦК у Києві
Громадянина, якого визнали придатним під час військово-лікарської комісії, можуть відпустити з територіального центру комплектації та соціальної підтримки за 30 тисяч доларів США, тобто приблизно 1,2 млн грн, але без жодних "гарантій", що у подальшому його знову не "спіймають".
Про ситуацію, яка нещодавно сталася з військовозобов'язаним мешканцем столиці у ТЦК, розповів командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ з ніком Ротан Кримський.
Знайомого, зазначив він, біля під'їзду будинку зустріли співробітники ТЦК й чоловік за годину пройшов ВЛК в одному з київських військкоматів. Після того як чоловіка залишили чекати на "покупців" з частин, які мають набирати собі рекрутів, він зателефонував до товариша-військового й попросився у його підрозділ. Але коли у військовій частині вдалося швидко зробити "відношення" на новобранця, у ТЦК його не віддали.
На Львівщині суддя за хабар домовився з ТЦК про уникнення мобілізації його брата Племінниця судді передала йому 8 тис. доларів (понад 330 тис. грн за курсом НБУ) для вирішення цього питання із працівниками РТЦК та СП. Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без ухвалення рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова. https://zaxid.net/na_lvivshhini_suddya_ ... m_n1618530
розпорядники людських душ... заготівельники ресурсу...
розпорядники людських душ... заготівельники ресурсу...
Я ж кажу, що подивився я на це все - ніяка це не нормальна мобілізація, а - просто бізнес! І, доволі дуже прибутковий бізнес!
Успіх написав:А питання було до "бізнес-гуру" - накидати своїх УСПІШНИХ бізнес-ідей, якщо вони звичайно є!😁
Але по-ходу, таких ідей в нього НЕМА! А є лише тони флуду з цифрами зі стелі на військовій гілці😅
Тсссс. В нього місія... переконувати міфичних читачів. Як теоретик по розвитку ринку країни. Невизнаного. І зі своєю відсеб'ятиною про дзеркало, кожен збільшить на 10%, жити родиною роками на 12 тис. гривень й накопичувати.
jump написав:розпорядники людських душ... заготівельники ресурсу...
Типу, як в пеклі?)) Вирішують - в який котел ту, чи іншу душу розприділити?
Щось знову згадуються слова Т.Г.Шевченка
За що, не знаю, називають Хатину в гаї тихим раєм. Я в хаті мучився колись, Мої там сльози пролились, Найперші сльози! Я не знаю, Чи єсть у бога люте зло, Що б у тій хаті не жило? А хату раєм називають! ...... В тім гаю, У тій хатині, у раю, Я бачив пекло... Там неволя, Робота тяжкая, ніколи І помолитись не дають. ..... Мені аж страшно, як згадаю Оту хатину край села! Такії, боже наш, діла Ми творимо у нашім раї На праведній твоїй землі! Ми в раї пекло розвели, А в тебе другого благаєм. З братами тихо живемо, Лани братами оремо І їх сльозами поливаєм.