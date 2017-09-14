Додано: Нед 07 вер, 2025 18:43

Успіх написав: там діють значні фінансові стимули, а в нас діють значні примусові стимули🤦🏻

Піти додому коштує $30000: військовий розповів про "прайс" ТЦК у КиєвіГромадянина, якого визнали придатним під час військово-лікарської комісії, можуть відпустити з територіального центру комплектації та соціальної підтримки за 30 тисяч доларів США, тобто приблизно 1,2 млн грн, але без жодних "гарантій", що у подальшому його знову не "спіймають".Про ситуацію, яка нещодавно сталася з військовозобов'язаним мешканцем столиці у ТЦК, розповів командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ з ніком Ротан Кримський.Знайомого, зазначив він, біля під'їзду будинку зустріли співробітники ТЦК й чоловік за годину пройшов ВЛК в одному з київських військкоматів. Після того як чоловіка залишили чекати на "покупців" з частин, які мають набирати собі рекрутів, він зателефонував до товариша-військового й попросився у його підрозділ. Але коли у військовій частині вдалося швидко зробити "відношення" на новобранця, у ТЦК його не віддали."На виході мені назвали цифру у $8000", — розповів військовий, пояснивши, що ці 329 тисяч гривень в еквіваленті є лише дозволом мобілізувати чоловіка через рекрутинговий центр бригади.На Львівщині суддя за хабар домовився з ТЦК про уникнення мобілізації його братаПлемінниця судді передала йому 8 тис. доларів (понад 330 тис. грн за курсом НБУ) для вирішення цього питання із працівниками РТЦК та СП. Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без ухвалення рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова.розпорядники людських душ...заготівельники ресурсу...