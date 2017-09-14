RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 18:39

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Banderlog написав:Окупність даного автомату складає від 7 до 20 місяців і на 90% залежить від правильно підібраної локації.
Гарантія: 12 місяців + післягарантійне обслуговування.
Термін гарантії я так розумію тебе не смущає? 20 місяців окупності це ж заявлений термін, а юридична відповідальність тільки на гарантійний?)
чисто лиш по рекламі є шанс що...
Все то так)) і сумніви - є))
Але!
Але те, що їх понатицювали майже в кожен двір - теж про щось говорить!
  Banderlog написав:Добре, тоді поставим питання інакше, що мішає постачальнику тих водоматів самому їх розкладати по вигідних точках?
Може так і роблять трохи... А більш вигідно їм, мабуть, продавати автомати(гроші "вже і зразу" їм в кишеню)
  Banderlog написав:Скільки зара літр коштує? Грн 2?
Так, від двох грн...


Але ми занадто зациклились на одному моєму прикладі))

А питання було до "бізнес-гуру" - накидати своїх УСПІШНИХ бізнес-ідей, якщо вони звичайно є!😁

Але по-ходу, таких ідей в нього НЕМА!
А є лише тони флуду з цифрами зі стелі на військовій гілці😅
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 18:43

  Успіх написав:там діють значні фінансові стимули, а в нас діють значні примусові стимули🤦🏻
Як то кажуть - відчуй різницю!© :mrgreen:


Піти додому коштує $30000: військовий розповів про "прайс" ТЦК у Києві 8)

Громадянина, якого визнали придатним під час військово-лікарської комісії, можуть відпустити з територіального центру комплектації та соціальної підтримки за 30 тисяч доларів США, тобто приблизно 1,2 млн грн, але без жодних "гарантій", що у подальшому його знову не "спіймають".

Про ситуацію, яка нещодавно сталася з військовозобов'язаним мешканцем столиці у ТЦК, розповів командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ з ніком Ротан Кримський.

Знайомого, зазначив він, біля під'їзду будинку зустріли співробітники ТЦК й чоловік за годину пройшов ВЛК в одному з київських військкоматів. Після того як чоловіка залишили чекати на "покупців" з частин, які мають набирати собі рекрутів, він зателефонував до товариша-військового й попросився у його підрозділ. Але коли у військовій частині вдалося швидко зробити "відношення" на новобранця, у ТЦК його не віддали.

"На виході мені назвали цифру у $8000", — розповів військовий, пояснивши, що ці 329 тисяч гривень в еквіваленті є лише дозволом мобілізувати чоловіка через рекрутинговий центр бригади. :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/722 ... zcinki-tck

На Львівщині суддя за хабар домовився з ТЦК про уникнення мобілізації його брата 8)
Племінниця судді передала йому 8 тис. доларів (понад 330 тис. грн за курсом НБУ) для вирішення цього питання із працівниками РТЦК та СП. Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без ухвалення рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова. 8)
https://zaxid.net/na_lvivshhini_suddya_ ... m_n1618530

розпорядники людських душ...
заготівельники ресурсу...
Востаннє редагувалось jump в Нед 07 вер, 2025 18:45, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 18:44

Результат на ліцццо!©

  pesikot написав:відчуй різницю!©
Успіх - відвоював, майже, три роки!
Кітопес - в глибокому тилу відлизав свої яйця всі ці роки!

Відчуй різницю!©
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 18:50

Після ковідного бізнесу, прийшов тцкашний...

  jump написав:
  Успіх написав:там діють значні фінансові стимули, а в нас діють значні примусові стимули🤦🏻
Як то кажуть - відчуй різницю!© :mrgreen:


Піти додому коштує $30000: військовий розповів про "прайс" ТЦК у Києві 8)

Громадянина, якого визнали придатним під час військово-лікарської комісії, можуть відпустити з територіального центру комплектації та соціальної підтримки за 30 тисяч доларів США, тобто приблизно 1,2 млн грн, але без жодних "гарантій", що у подальшому його знову не "спіймають".

Про ситуацію, яка нещодавно сталася з військовозобов'язаним мешканцем столиці у ТЦК, розповів командир розвідувального взводу 28 бригади ЗСУ з ніком Ротан Кримський.

Знайомого, зазначив він, біля під'їзду будинку зустріли співробітники ТЦК й чоловік за годину пройшов ВЛК в одному з київських військкоматів. Після того як чоловіка залишили чекати на "покупців" з частин, які мають набирати собі рекрутів, він зателефонував до товариша-військового й попросився у його підрозділ. Але коли у військовій частині вдалося швидко зробити "відношення" на новобранця, у ТЦК його не віддали.

"На виході мені назвали цифру у $8000", — розповів військовий, пояснивши, що ці 329 тисяч гривень в еквіваленті є лише дозволом мобілізувати чоловіка через рекрутинговий центр бригади. :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/722 ... zcinki-tck

На Львівщині суддя за хабар домовився з ТЦК про уникнення мобілізації його брата 8)
Племінниця судді передала йому 8 тис. доларів (понад 330 тис. грн за курсом НБУ) для вирішення цього питання із працівниками РТЦК та СП. Використовуючи свої зв’язки, суддя забезпечив звільнення свого родича з приміщення ТЦК без ухвалення рішення щодо його мобілізації до лав ЗСУ та особисто доставив його до Львова. 8)
https://zaxid.net/na_lvivshhini_suddya_ ... m_n1618530

розпорядники людських душ...
заготівельники ресурсу...
Я ж кажу, що подивився я на це все - ніяка це не нормальна мобілізація, а - просто бізнес! І, доволі дуже прибутковий бізнес!
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 18:52

  Успіх написав:А питання було до "бізнес-гуру" - накидати своїх УСПІШНИХ бізнес-ідей, якщо вони звичайно є!😁

Але по-ходу, таких ідей в нього НЕМА!
А є лише тони флуду з цифрами зі стелі на військовій гілці😅


Тсссс. В нього місія... переконувати міфичних читачів.
Як теоретик по розвитку ринку країни.
Невизнаного. І зі своєю відсеб'ятиною про дзеркало, кожен збільшить на 10%, жити родиною роками на 12 тис. гривень й накопичувати.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 07 вер, 2025 18:52, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 18:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До теми, чи нищать окупанти цілеспрямовано цивільних.
Мінування звичайних вулиць міста Херсон

https://t.me/kherson_non_fake/23433
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 18:53

  ЛАД написав:Поиск-то не работает

Простите, а Вы давно пробовали?
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 18:58

  Успіх написав:А питання було до "бізнес-гуру" - накидати своїх УСПІШНИХ бізнес-ідей, якщо вони звичайно є!😁


По-перше, навчись читати тему гілки, ця гілка називається - "Напад росії і білорусі на Україну"
Тут не про бізнес-ідеї

По-друге, писати в темі про війну за бізнес-ідеї - це плигати по кістках загиблих
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 18:58

Любіть Україну, як сонце любіть... Як вітер, і трави, і води

  jump написав:розпорядники людських душ...
заготівельники ресурсу...
Типу, як в пеклі?))
Вирішують - в який котел ту, чи іншу душу розприділити?


Щось знову згадуються слова Т.Г.Шевченка

За що, не знаю, називають
Хатину в гаї тихим раєм.
Я в хаті мучився колись,
Мої там сльози пролились,
Найперші сльози! Я не знаю,
Чи єсть у бога люте зло,
Що б у тій хаті не жило?
А хату раєм називають!
......
В тім гаю,
У тій хатині, у раю,
Я бачив пекло... Там неволя,
Робота тяжкая, ніколи
І помолитись не дають.
.....
Мені аж страшно, як згадаю
Оту хатину край села!
Такії, боже наш, діла
Ми творимо у нашім раї
На праведній твоїй землі!
Ми в раї пекло розвели,
А в тебе другого благаєм.
З братами тихо живемо,
Лани братами оремо
І їх сльозами поливаєм.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 18:59

  Успіх написав:
  pesikot написав:відчуй різницю!©
Успіх - відвоював, майже, три роки!

В тилу, іноді біля киці )
