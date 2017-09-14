|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:19
Успіх написав: Hotab написав:
Завдяки дітям школярам і дружині вчительці Долярек знає кілька віршів. Якби не просидів в армії пару років, то і табличку множення з синами б вивчив
По перше - дружина вже безробітня!
По-друге, мій старший вже другий рік у фізматі.
Тож дивись, щоб я тебе на многочлен не помножив!
а я дещо з іншого боку дивлюся - тобто вже є кому доглядати? час повертатися, Успіх
?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9696
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:23
Успіх
Успіх написав: pesikot написав:
відчуй різницю!©
Успіх - відвоював, майже, три роки!
Кітопес - в глибокому тилу відлизав свої яйця всі ці роки!
Відчуй різницю!©
, ти дуже близький, щоб навіть я визнав, що інколи медицина безсила...
чи ти хочеш, щоб тобі час від часу нагадували, як ти сам щиро розповідав, як ділив з командиром бойові за час відпустки?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9696
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:26
Сибарит написав: ЛАД написав:
Поиск-то не работает
Простите, а Вы давно пробовали?
Давно.
А что, уже заработал?
Тогда это "выученная беспомощность", о которой писал Виталий.
Но по ответам модераторов, я решил, что это уже навсегда.
Спасибо!
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35909
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5349 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:29
_hunter написав: Shaman написав: Дюрі-бачі написав:
Я тут більше року тому писав про колегу який з Ужгорода поїхав в окуповані території якраз працювати в цензурі. Тільки в нього робота методички/задачники і т.д. читати щоб випадково щось не не не проскочило.
Правда як склалась його доля далі не знаю, бо через кілька місяців після переїзду він обірвав все спілкування з неокупованими територіями. А на старті його як мінімум поселили в квартирі (яку конфіскували від учасника АТО), чого Україна для нього, як для ВПО, зробити не хотіла.
своїми вони все одно не стануть...
В этом существенный плюс федераций, навроде Штатов (по сравнению со странами-мононациями) - понятие "свой" там очень широкое.
відношення до зрадників не залежить від федерація/не федерація, це не про еміграцію
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9696
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:30
Shaman
щиро розповідав, як ділив з командиром бойові за час відпустки?
У відпустці у Львові так жрав горілку, що «відчувалось як на фронті з побратимами». Мали бути бойові, надто все реалістично було.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16178
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2486 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:30
ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
Поиск-то не работает
Простите, а Вы давно пробовали?
Давно.
А что, уже заработал?
Тогда это "выученная беспомощность", о которой писал Виталий.
Но по ответам модераторов, я решил, что это уже навсегда.
Спасибо!
так модератори написали, що відновили... й так, срср давно сконав
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9696
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:40
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
своїми вони все одно не стануть...
В этом существенный плюс федераций, навроде Штатов (по сравнению со странами-мононациями) - понятие "свой" там очень широкое.
відношення до зрадників не залежить від федерація/не федерація, це не про еміграцію
в принципе, соглашусь: большинству - одинаково пофиг.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10491
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:40
Успіх написав:
...
А питання було до "бізнес-гуру" - накидати своїх УСПІШНИХ бізнес-ідей, якщо вони звичайно є!😁
Але по-ходу, таких ідей в нього НЕМА!
А є лише тони флуду з цифрами зі стелі на військовій гілці😅
Успіх, але теж наче очевидна думка - якщо в Будівельника й є цікаві ідеї, то він їх буде самостійно реалізовувати - а не тобі розповідати
навіть на платних курсах гадаю розповідають про найпоширеніші кейси, які вже обкатані, але відповідно високого вихлопу не дадуть - але так зробити можна. але ще раз - такого щоб щось запустив й тільки отримуєш прибуток - так не буває. тоді купуй акції чиїсь й все. але в нас це ще не розповсюджене...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9696
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:42
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
В этом существенный плюс федераций, навроде Штатов (по сравнению со странами-мононациями) - понятие "свой" там очень широкое.
відношення до зрадників не залежить від федерація/не федерація, це не про еміграцію
в принципе, соглашусь: большинству - одинаково пофиг.
це ти себе так заспокоюєш?
навпаки більшість публічно їх засуджує (особливо ті, хто насправді зрадив би - щоб ніхто не подумав)
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9696
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:44
Shaman написав: Успіх написав:
...
А питання було до "бізнес-гуру" - накидати своїх УСПІШНИХ бізнес-ідей, якщо вони звичайно є!😁
Але по-ходу, таких ідей в нього НЕМА!
А є лише тони флуду з цифрами зі стелі на військовій гілці😅
Успіх, але теж наче очевидна думка - якщо в Будівельника й є цікаві ідеї, то він їх буде самостійно реалізовувати - а не тобі розповідати
навіть на платних курсах гадаю розповідають про найпоширеніші кейси, які вже обкатані, але відповідно високого вихлопу не дадуть - але так зробити можна. але ще раз - такого щоб щось запустив й тільки отримуєш прибуток - так не буває. тоді купуй акції чиїсь й все. але в нас це ще не розповсюджене...
Можна Доляреку платно порадити торгувати підалями на Сихові 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16178
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2486 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
4
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|123337
|
|
|1493
|307324
|
|
|6076
|985335
|
|