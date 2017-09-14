RSS
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 19:19

  Успіх написав:
  Hotab написав:Завдяки дітям школярам і дружині вчительці Долярек знає кілька віршів. Якби не просидів в армії пару років, то і табличку множення з синами б вивчив

По перше - дружина вже безробітня!

По-друге, мій старший вже другий рік у фізматі.
Тож дивись, щоб я тебе на многочлен не помножив! :lol: :mrgreen:

а я дещо з іншого боку дивлюся - тобто вже є кому доглядати? час повертатися, Успіх? ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 19:23

  Успіх написав:
  pesikot написав:відчуй різницю!©
Успіх - відвоював, майже, три роки!
Кітопес - в глибокому тилу відлизав свої яйця всі ці роки!

Відчуй різницю!©

Успіх, ти дуже близький, щоб навіть я визнав, що інколи медицина безсила...

чи ти хочеш, щоб тобі час від часу нагадували, як ти сам щиро розповідав, як ділив з командиром бойові за час відпустки? :shock:
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 19:26

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Поиск-то не работает

Простите, а Вы давно пробовали?
Давно.
А что, уже заработал?
Тогда это "выученная беспомощность", о которой писал Виталий. :)
Но по ответам модераторов, я решил, что это уже навсегда.
Спасибо!
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 19:29

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:Я тут більше року тому писав про колегу який з Ужгорода поїхав в окуповані території якраз працювати в цензурі. Тільки в нього робота методички/задачники і т.д. читати щоб випадково щось не не не проскочило.
Правда як склалась його доля далі не знаю, бо через кілька місяців після переїзду він обірвав все спілкування з неокупованими територіями. А на старті його як мінімум поселили в квартирі (яку конфіскували від учасника АТО), чого Україна для нього, як для ВПО, зробити не хотіла.

своїми вони все одно не стануть...

В этом существенный плюс федераций, навроде Штатов (по сравнению со странами-мононациями) - понятие "свой" там очень широкое.

відношення до зрадників не залежить від федерація/не федерація, це не про еміграцію
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 19:30

Shaman
щиро розповідав, як ділив з командиром бойові за час відпустки? :shock:


У відпустці у Львові так жрав горілку, що «відчувалось як на фронті з побратимами». Мали бути бойові, надто все реалістично було.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 19:30

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Поиск-то не работает

Простите, а Вы давно пробовали?
Давно.
А что, уже заработал?
Тогда это "выученная беспомощность", о которой писал Виталий. :)
Но по ответам модераторов, я решил, что это уже навсегда.
Спасибо!

так модератори написали, що відновили... й так, срср давно сконав :lol:
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 19:40

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:своїми вони все одно не стануть...

В этом существенный плюс федераций, навроде Штатов (по сравнению со странами-мононациями) - понятие "свой" там очень широкое.

відношення до зрадників не залежить від федерація/не федерація, це не про еміграцію

в принципе, соглашусь: большинству - одинаково пофиг.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 19:40

  Успіх написав:...
А питання було до "бізнес-гуру" - накидати своїх УСПІШНИХ бізнес-ідей, якщо вони звичайно є!😁

Але по-ходу, таких ідей в нього НЕМА!
А є лише тони флуду з цифрами зі стелі на військовій гілці😅

Успіх, але теж наче очевидна думка - якщо в Будівельника й є цікаві ідеї, то він їх буде самостійно реалізовувати - а не тобі розповідати 8)

навіть на платних курсах гадаю розповідають про найпоширеніші кейси, які вже обкатані, але відповідно високого вихлопу не дадуть - але так зробити можна. але ще раз - такого щоб щось запустив й тільки отримуєш прибуток - так не буває. тоді купуй акції чиїсь й все. але в нас це ще не розповсюджене...
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 19:42

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:В этом существенный плюс федераций, навроде Штатов (по сравнению со странами-мононациями) - понятие "свой" там очень широкое.

відношення до зрадників не залежить від федерація/не федерація, це не про еміграцію

в принципе, соглашусь: большинству - одинаково пофиг.

це ти себе так заспокоюєш? :lol: навпаки більшість публічно їх засуджує (особливо ті, хто насправді зрадив би - щоб ніхто не подумав) 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 19:44

  Shaman написав:
  Успіх написав:...
А питання було до "бізнес-гуру" - накидати своїх УСПІШНИХ бізнес-ідей, якщо вони звичайно є!😁

Але по-ходу, таких ідей в нього НЕМА!
А є лише тони флуду з цифрами зі стелі на військовій гілці😅

Успіх, але теж наче очевидна думка - якщо в Будівельника й є цікаві ідеї, то він їх буде самостійно реалізовувати - а не тобі розповідати 8)

навіть на платних курсах гадаю розповідають про найпоширеніші кейси, які вже обкатані, але відповідно високого вихлопу не дадуть - але так зробити можна. але ще раз - такого щоб щось запустив й тільки отримуєш прибуток - так не буває. тоді купуй акції чиїсь й все. але в нас це ще не розповсюджене...

Можна Доляреку платно порадити торгувати підалями на Сихові 😅
