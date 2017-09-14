|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 07 вер, 2025 19:59
ЛАД написав: Shaman написав:
як накручено - а люди мають обов'язково магазини формувати. чи коли немає магазинів, окупант має доставляти їжу? я вже задав питання - мені здається вести бізнес на окупованих - харам. хіба якщо як ми вміємо - все за готівку
Ну-ну.
Поедьте на ТОТ и попробуйте вести бизнес без росс. регистрации и не платить налоги.
Или попробуйте в городе (да и в селе) обойтись без магазинов.
Я не был в оккупации, не могу судить, но не уверен, что если вместо, например, старого предрайсовета, который откажется "сотрудничать с оккупантами", они поставят своего пришлого или местного уголовника. Конечно, требования оккупантов будет обязан выполнять и старый пред., но он хоть будет ещё и думать о людях. В отличие от местного уголовника или пришлого.
У меня, например, вызывают сомнения в обвинениях в адрес учителей и директоров школ, которые учат детей в оккупации. Или дети должны были пропустить уже 3,5 учебных года и непонятно, сколько ещё? Да, они не учат украинский язык и историю Украины, но хоть остальное учат. Или лучше получить неграмотных людей? И детям лучше вырасти неграмотными? Хотя не сомневаюсь, что здесь найдутся и сторонники такого мнения.
якщо радянська людина норм, то нагадай що в срср робили зі старостами, які просто допомагали виживати односельцям під час німецької окупації? 25 років здається. треба бути послідовним ЛАД
"треба бути послідовним", Shaman
.
А то вы, с одной стороны, клеймите СССР как диктатуру чуть ли не фашистского толка, а с другой стороны, приводите его в пример.
й я про що - не можна вести. а по українських законах - це зрада. треба робити вибір. я кажу бізнес закривати/продавати. а яка ваша позиція ЛАД? щось мені підказує, що як справжня радянська людина, й при німцях непогано жив би. був би старостою, переймався б за односельців. доки партизани б не пояснили, що так не можна
так срср сталіна була диктатурою - але класовою. національність не мала ролі, в першу чергу нищили розумних та підприємливих. й так, якщо ви так за радянщину, то й підхід до зрадників має бути радянський. але насправді він універсальний - зрадників ніде не люблять, хто зрадив один раз, зрадить й другий...
Поедьте попробуйте. Потом расскажете.
Да и куда людям ехать? В Украину? А жить здесь за что? Аренду квартиры вы им оплатите?
На Запад? Для этого тоже нужны деньги. Да и не кажется ли вам, что выталкивание людей за границу... как-то не очень хорошо выглядит.
Простите, но в 1932 именно такие, как вы, ходили по хатам и вытрясали всё до последнего зёрнышка. А теперь кричат о голодоморе, который устроили москали.
про виїзд - це про шизофренію тих, хто з одного боку пише, що з ТОТ можна виїхати, й тут же розповідає, що немає іншого виходу, як співпрацювати з окупантами. зазвичай це одні й ті ж люди.
що там було за наклеп? ЛАД, ще раз - не можна вимагати від інших, а самому брехнею розкидатися
я ідейний так, але як Дон Кіхот - я за справедливість
Вы заметили только о сложности выезда?
О том, как жить после выезда, вы "не увидели"?
И надоело отвечать на вашу демагогию.
Я не написал, что вы в 1932 году отбирали зерно. Я сказал, что это делали такие же "идейные" и не умеющие/не желающие думать хоть немного собственной головой.
Вы это выше подтвердили своим упоминанием о старостах в оккупации и отношении к ним в СССР.
Вопрос об учителях и директорах школ вы "вежливо опустили".
Отношение к людям, оставшимся в оккупации у вас чисто советское. Дети могут обойтись и без учёбы в школе.
А чего ещё ожидать от инструктора по идеологии.
а як жити після виїзду? варіантів два - повернутися в Україну, й починати на новому місці. або їхати до Німеччині - ви ж тут самі розповідали, як там файно - забули?
я ідейний, але головою я думаю, - бо чого у вас бракує аргументів? й ви це розумієте, тобто свідомо мене оббріхуєте. про вчителів - я ж окремо відповів - знову не побачили?
я не писав, що діти мають не вчитися - я навпаки написав - вчитися в українських школах й думати, як виїхати - що дехто й робить, навіть всупереч батькам. це руські замінюють навчання розповідями про велич Раші, й про її духовне коріння...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9696
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 20:02
Hotab написав: Shaman написав: Успіх написав:
...
А питання було до "бізнес-гуру" - накидати своїх УСПІШНИХ бізнес-ідей, якщо вони звичайно є!
Але по-ходу, таких ідей в нього НЕМА!
А є лише тони флуду з цифрами зі стелі на військовій гілці
Успіх, але теж наче очевидна думка - якщо в Будівельника й є цікаві ідеї, то він їх буде самостійно реалізовувати - а не тобі розповідати
навіть на платних курсах гадаю розповідають про найпоширеніші кейси, які вже обкатані, але відповідно високого вихлопу не дадуть - але так зробити можна. але ще раз - такого щоб щось запустив й тільки отримуєш прибуток - так не буває. тоді купуй акції чиїсь й все. але в нас це ще не розповсюджене...
Можна Доляреку платно порадити торгувати підалями на Сихові
та наче не торгують педалями на Сихові. ви йому ще порадьте на нижньому Шуварі торгувати запчастинами. Долярчик скоріш на все на Привокзальному десь - й від дому недалеко
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9696
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 20:06
Banderlog написав: Успіх написав:
Але ми занадто зациклились на одному моєму прикладі))
А питання було до "бізнес-гуру" - накидати своїх УСПІШНИХ бізнес-ідей, якщо вони звичайно є!😁
чому ж занадто?
Ніц проти не маю ) я так чисто перше шо в голову прийшло написав...
мені ідея продати єдину квартиру і вложитись в бізнес, не нравиться. Особливо коли таку ідею запускають в маси.
продавати єдине житло заради бізнесу - це нонсенс. от запустити бізнес замість купівлі квартири як інвестиції - оце реально. а взагалі грошей дуже багато - якщо є реальна бізнес ідея, але не на клаптику паперу, то залучити кошти гадаю не так складно.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9696
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 20:16
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
Молодец!
Врёте и не краснеете.
Казали ви саме так.
а цитату?
а то мені важкувато шукати те, чого немає.
чи повірити вам на слово? радянським та руським людям не вірю. радянським, бо вони розповідають, як гарно жилося в срср, а руські - це просто руські, там зараз жодного чесного слова немає, суцільна брехня...
Я здесь много раз обманывал?
Пару раз ошибался, так потом признавал это и приносил извинения.
А если я вам приведу цитату, что от вас?
Мне ведь тоже лень тратить время и перелопачивать кучу страниц, чтобы найти. Поиск-то не работает.
Так на что вы согласны, если я эту цитату найду?
Хотя я знаю, чем закончится - вы начнёте выкручиваться и доказывать, что я перекручиваю ваши слова. Как написали выше.
ви не брешете, але дуже вдало робите вигляд не бачу... й коли я вам навів неодноразові приклади успіхів українського с/г - а тепер все Європа це визнає... ви ж не визнали...
й особисті накиди на мене - половина вашої відповіді - це особисті накиди, а половина - роздуми про те, чого ви не будете відповідати.
тому так ЛАД
, ви й близько не притримуєтесь Fair Play в дискусіях. коли ми кажемо про нацистську Німеччину, вам все зрозуміло, й все однозначно. коли така ж ситуація - але кажемо Раша - то все змінюється, тут треба розбиратися, чого ви так категоричні. не знаю, чого ви так топите за сучасну Рашу, це й близько не срср, окрім мови. а кажете мова не важлива
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9696
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 778 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Нед 07 вер, 2025 20:34
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
відношення до зрадників не залежить від федерація/не федерація, це не про еміграцію
в принципе, соглашусь: большинству - одинаково пофиг.
навпаки більшість публічно їх засуджує
То, что _кучка_ малохольных _изредка_ пытаются эту лодку качать - навроде недавней приколюхи "под ногами ухылянтов должна земля гореть" - не имеет к "більшість" никакого отношения. Даже в коментах под ихними словесными выбросами - народ угорает
За исключением редких Оля ЮА.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10491
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 07 вер, 2025 20:38
Shaman написав: Успіх написав:
...
А питання було до "бізнес-гуру" - накидати своїх УСПІШНИХ бізнес-ідей, якщо вони звичайно є!😁
Але по-ходу, таких ідей в нього НЕМА!
А є лише тони флуду з цифрами зі стелі на військовій гілці😅
Успіх, але теж наче очевидна думка - якщо в Будівельника й є цікаві ідеї, то він їх буде самостійно реалізовувати - а не тобі розповідати
навіть на платних курсах гадаю розповідають про найпоширеніші кейси, які вже обкатані, але відповідно високого вихлопу не дадуть - але так зробити можна. але ще раз - такого щоб щось запустив й тільки отримуєш прибуток - так не буває. тоді купуй акції чиїсь й все. але в нас це ще не розповсюджене...
Vfkt xvj ,htit
1 Мале чмо бреше і на його питання куди просрати 1 млн -
Я йому кинув пяток
депозит , державні облігації, електросамокати, авто під таксі, медобладнання
Прибутковість від 10 до 50% в рік.... ймовірність отримання-прямо пропорційне прибутковості-чим вища прибутковість -тим менша ймовірність реалізації
2 Наш маленький дурник в своїй відповіді написав що він і сам може ще десять таких самих написати.
Питання- то хто йому лікар?
Воно може саме... але я винуватий.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26971
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 07 вер, 2025 20:43
Shaman написав:
продавати єдине житло заради бізнесу - це нонсенс. от запустити бізнес замість купівлі квартири як інвестиції - оце реально. а взагалі грошей дуже багато - якщо є реальна бізнес ідея, але не на клаптику паперу, то залучити кошти гадаю не так складно.
Ні
я так зробив... і виграв.
Просто є доцільність подібних дій...
В 1997 році , коли кредит коштував 5% в місяць у валюті - то інших варіантів отримати первинний капітал - не було.
Сьогодні можна взяти кредит під заставу житла за 1,5% у гривні.... що в реалі буде 0,5% місяць у валюті.
В такому випадку я б краще віддав квартиру в заставу і зекономи в би на коштах для зняття житла...
Фактично - отримав обіговий капітал під нуль%
(Хай хтось спробує заплатити за зьом житла менше 1% від його вартості)
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26971
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Нед 07 вер, 2025 20:50
buratinyo написав: whois2010 написав:
Влада України допустила, що громадяни оказалися під окупацією четвертий рік.
Це неоднозначно. Різні варіанти окупації бувають. Наприклад, військова окупація Крима без бою, коли в/о президента України не виконав конституційні зобов'язання і не ввів в країні віськовий стан у звіязку з зовнішньою агресією. Це державна зрада. Без варіантів. Але згідно з документами відомого засідання, то державна зрада усієї РНБО.
Як писав хантер, він виконував свої обов"язки на 100%, держава не виконувала.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40713
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2854 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Нед 07 вер, 2025 20:52
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40713
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2854 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|123337
|
|
|1493
|307324
|
|
|6076
|985335
|
|