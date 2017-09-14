Додано: Нед 07 вер, 2025 19:59

ЛАД написав: Shaman написав: як накручено - а люди мають обов'язково магазини формувати. чи коли немає магазинів, окупант має доставляти їжу? я вже задав питання - мені здається вести бізнес на окупованих - харам. хіба якщо як ми вміємо - все за готівку як накручено - а люди мають обов'язково магазини формувати. чи коли немає магазинів, окупант має доставляти їжу? я вже задав питання - мені здається вести бізнес на окупованих - харам. хіба якщо як ми вміємо - все за готівку Ну-ну.

Поедьте на ТОТ и попробуйте вести бизнес без росс. регистрации и не платить налоги.

Или попробуйте в городе (да и в селе) обойтись без магазинов.

Я не был в оккупации, не могу судить, но не уверен, что если вместо, например, старого предрайсовета, который откажется "сотрудничать с оккупантами", они поставят своего пришлого или местного уголовника. Конечно, требования оккупантов будет обязан выполнять и старый пред., но он хоть будет ещё и думать о людях. В отличие от местного уголовника или пришлого.

У меня, например, вызывают сомнения в обвинениях в адрес учителей и директоров школ, которые учат детей в оккупации. Или дети должны были пропустить уже 3,5 учебных года и непонятно, сколько ещё? Да, они не учат украинский язык и историю Украины, но хоть остальное учат. Или лучше получить неграмотных людей? И детям лучше вырасти неграмотными? Хотя не сомневаюсь, что здесь найдутся и сторонники такого мнения.

якщо радянська людина норм, то нагадай що в срср робили зі старостами, які просто допомагали виживати односельцям під час німецької окупації? 25 років здається. треба бути послідовним ЛАД якщо радянська людина норм, то нагадай що в срср робили зі старостами, які просто допомагали виживати односельцям під час німецької окупації? 25 років здається. треба бути послідовним "треба бути послідовним", Shaman.

А то вы, с одной стороны, клеймите СССР как диктатуру чуть ли не фашистского толка, а с другой стороны, приводите его в пример. Ну-ну.Поедьте на ТОТ и попробуйте вести бизнес без росс. регистрации и не платить налоги.Или попробуйте в городе (да и в селе) обойтись без магазинов."треба бути послідовним",А то вы, с одной стороны, клеймите СССР как диктатуру чуть ли не фашистского толка, а с другой стороны, приводите его в пример.

Поедьте попробуйте. Потом расскажете.

Да и куда людям ехать? В Украину? А жить здесь за что? Аренду квартиры вы им оплатите?

На Запад? Для этого тоже нужны деньги. Да и не кажется ли вам, что выталкивание людей за границу... как-то не очень хорошо выглядит.



Простите, но в 1932 именно такие, как вы, ходили по хатам и вытрясали всё до последнего зёрнышка. А теперь кричат о голодоморе, который устроили москали.

про виїзд - це про шизофренію тих, хто з одного боку пише, що з ТОТ можна виїхати, й тут же розповідає, що немає іншого виходу, як співпрацювати з окупантами. зазвичай це одні й ті ж люди.



що там було за наклеп? ЛАД, ще раз - не можна вимагати від інших, а самому брехнею розкидатися я ідейний так, але як Дон Кіхот - я за справедливість про виїзд - це про шизофренію тих, хто з одного боку пише, що з ТОТ можна виїхати, й тут же розповідає, що немає іншого виходу, як співпрацювати з окупантами. зазвичай це одні й ті ж люди.що там було за наклеп? ЛАД, ще раз - не можна вимагати від інших, а самому брехнею розкидатисяя ідейний так, але як Дон Кіхот - я за справедливість

Вы заметили только о сложности выезда?

О том, как жить после выезда, вы "не увидели"?

И надоело отвечать на вашу демагогию.

Я не написал, что вы в 1932 году отбирали зерно. Я сказал, что это делали такие же "идейные" и не умеющие/не желающие думать хоть немного собственной головой.

Вы это выше подтвердили своим упоминанием о старостах в оккупации и отношении к ним в СССР.

Вопрос об учителях и директорах школ вы "вежливо опустили".

Отношение к людям, оставшимся в оккупации у вас чисто советское. Дети могут обойтись и без учёбы в школе.

А чего ещё ожидать от инструктора по идеологии. Вы заметили только о сложности выезда?О том, как жить после выезда, вы "не увидели"?И надоело отвечать на вашу демагогию.Я не написал, что вы в 1932 году отбирали зерно. Я сказал, что это делали такие же "идейные" и не умеющие/не желающие думать хоть немного собственной головой.Вы это выше подтвердили своим упоминанием о старостах в оккупации и отношении к ним в СССР.Вопрос об учителях и директорах школ вы "вежливо опустили".Отношение к людям, оставшимся в оккупации у вас чисто советское. Дети могут обойтись и без учёбы в школе.А чего ещё ожидать от инструктора по идеологии.

й я про що - не можна вести. а по українських законах - це зрада. треба робити вибір. я кажу бізнес закривати/продавати. а яка ваша позиція ЛАД? щось мені підказує, що як справжня радянська людина, й при німцях непогано жив би. був би старостою, переймався б за односельців. доки партизани б не пояснили, що так не можнатак срср сталіна була диктатурою - але класовою. національність не мала ролі, в першу чергу нищили розумних та підприємливих. й так, якщо ви так за радянщину, то й підхід до зрадників має бути радянський. але насправді він універсальний - зрадників ніде не люблять, хто зрадив один раз, зрадить й другий...а як жити після виїзду? варіантів два - повернутися в Україну, й починати на новому місці. або їхати до Німеччині - ви ж тут самі розповідали, як там файно - забули?я ідейний, але головою я думаю, - бо чого у вас бракує аргументів? й ви це розумієте, тобто свідомо мене оббріхуєте. про вчителів - я ж окремо відповів - знову не побачили?я не писав, що діти мають не вчитися - я навпаки написав - вчитися в українських школах й думати, як виїхати - що дехто й робить, навіть всупереч батькам. це руські замінюють навчання розповідями про велич Раші, й про її духовне коріння...