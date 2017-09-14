RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15049150501505115052
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 22:44

  Успіх написав:
  Shaman написав:що можеш саме ти спробувати, я трохи вище написав
Ні, дякую - твого досвіду в цьому набиратись не хочу))

Мене тільки дівчата/жіночки цікавлять, на відміну від тебе))

ще раз - це ти шукаєш заробіток біля дзеркала. хто цікавить мене - ти можеш лише здогадуватися ;) а дівчата/жіночки тобою цікавляться, на відміну від мене? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9704
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 23:46

  Успіх написав:
  pesikot написав:Фізкультурний мат - це не фізико-математичний )
Для долпойопів пояснюю, що мій старший син вже другий рік ходить на фізико-математичний!!!
Скорочено фіз-мат!
  Banderlog написав:мені ідея продати єдину квартиру і вложитись в бізнес, не нравиться. Особливо коли таку ідею запускають в маси.
А от тутешній поламаний калькулятор доказує тут, що кожен може! :lol:
Просто треба підійти до дзеркала! :lol:
  Hotab написав:Роздає адресу, де стоїть кран на недобудові. Каже «я там». (може в будці охоронця?)
Оооооо, та я бачу ти і охоронців новобудов боїшся?))
Хоча, кому тут дивуватись - зношеній нетойвосній пілотці, яка при першій нагоді уїпала в Занзібар, залишивши БАТЬКІВЩИНУ у вогні та крові?!!!


Те що таки повернули пошук це СУПЕР. Але коли врешті повернуть можливість давати подяки за повідомлення в цій гілці?

Процитований допис заслуговує принаймі на 3х подяки.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 261
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 23:48

  Hotab написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:----------------------------
Сибарит
Простите, а Вы давно пробовали?
----------------------------
Давно.
А что, уже заработал?
Тогда это "выученная беспомощность", о которой писал Виталий. :)

Це старість)
я тож чи вчора чи сьогодні взнав

Дивні ви якісь люди. Проморгати цю новину на форумі дійсно нескладно, але її на пошту розсилали.
Я 2 недели не только не писал на форуме, но даже и не заходил.
Почту сейчас ещё раз проверил - у меня такого письма нет.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35910
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 23:53

  candle645 написав:Процитований допис заслуговує принаймі на 3х подяки.

Можеш натиснути тричі «скарга» :lol:

2 ЛАД:
То может замість вас когось кілька разів поінформували)

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
Hotab
 
Повідомлень: 16181
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2486 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
  #<1 ... 15049150501505115052
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 123390
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 307398
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 985468
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (1059)
07.09.2025 23:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.