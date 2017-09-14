|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:44
Успіх написав: Shaman написав:
що можеш саме ти спробувати, я трохи вище написав
Ні, дякую - твого досвіду в цьому набиратись не хочу))
Мене тільки дівчата/жіночки цікавлять, на відміну від тебе))
ще раз - це ти шукаєш заробіток біля дзеркала. хто цікавить мене - ти можеш лише здогадуватися
а дівчата/жіночки тобою цікавляться, на відміну від мене?
Shaman
Повідомлень: 9704
З нами з: 29.09.19
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1646 раз.
Профіль
Додано: Нед 07 вер, 2025 23:46
Успіх написав: pesikot написав:
Фізкультурний мат - це не фізико-математичний )
Для долпойопів пояснюю, що мій старший син вже другий рік ходить на фізико-математичний!!!
Скорочено фіз-мат!
Banderlog написав:
мені ідея продати єдину квартиру і вложитись в бізнес, не нравиться. Особливо коли таку ідею запускають в маси.
А от тутешній поламаний калькулятор доказує тут, що кожен може!
Просто треба підійти до дзеркала!
Hotab написав:
Роздає адресу, де стоїть кран на недобудові. Каже «я там». (може в будці охоронця?)
Оооооо, та я бачу ти і охоронців новобудов боїшся?))
Хоча, кому тут дивуватись - зношеній нетойвосній пілотці, яка при першій нагоді уїпала в Занзібар, залишивши БАТЬКІВЩИНУ у вогні та крові?!!!
Те що таки повернули пошук це СУПЕР. Але коли врешті повернуть можливість давати подяки за повідомлення в цій гілці?
Процитований допис заслуговує принаймі на 3х подяки.
candle645
Повідомлень: 261
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Додано: Нед 07 вер, 2025 23:48
Hotab написав: Banderlog написав: ЛАД написав:
----------------------------Сибарит
Простите, а Вы давно пробовали?
----------------------------
Давно.
А что, уже заработал?
Тогда это "выученная беспомощность", о которой писал Виталий.
Це старість)
я тож чи вчора чи сьогодні взнав
Дивні ви якісь люди. Проморгати цю новину на форумі дійсно нескладно, але її на пошту розсилали.
Я 2 недели не только не писал на форуме, но даже и не заходил.
Почту сейчас ещё раз проверил - у меня такого письма нет.
ЛАД
Повідомлень: 35910
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5349 раз.
Подякували: 4858 раз.
Профіль
Додано: Нед 07 вер, 2025 23:53
candle645 написав:
Процитований допис заслуговує принаймі на 3х подяки.
Можеш натиснути тричі «скарга»
2 ЛАД:
То может замість вас когось кілька разів поінформували) Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
Hotab
Повідомлень: 16181
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2486 раз.
Профіль
