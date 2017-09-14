ще раз - це ти шукаєш заробіток біля дзеркала. хто цікавить мене - ти можеш лише здогадуватися а дівчата/жіночки тобою цікавляться, на відміну від мене?
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:44
Додано: Нед 07 вер, 2025 23:46
Те що таки повернули пошук це СУПЕР. Але коли врешті повернуть можливість давати подяки за повідомлення в цій гілці?
Процитований допис заслуговує принаймі на 3х подяки.
Додано: Нед 07 вер, 2025 23:48
Я 2 недели не только не писал на форуме, но даже и не заходил.
Почту сейчас ещё раз проверил - у меня такого письма нет.
Додано: Нед 07 вер, 2025 23:53
Можеш натиснути тричі «скарга»
2 ЛАД:
То может замість вас когось кілька разів поінформували)
Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
Додано: Пон 08 вер, 2025 00:11
Простите, но пока что вы не офицер.
То, что вы окончили военную кафедру ещё не делает вас офицером.
Может быть, вы им когда-то станете. Возможно. Но не гарантированно.
Если даже с вас когда-то снимут бронь (заметьте, я даже не предполагаю, что вы просто прячетесь от ТЦК) и призовут, то это ещё не значит, что вы станете офицером.
Из вас получился бы классический советский замполит. Не знаю, сегодня есть такая должность и как она называется. А вот строевой офицер... Хз (хтозна). Не уверен.
Когда Успіха троллит Hotab я этого не одобряю, но ещё могу понять.
Когда это начинаете делать вы, то вспоминаю "О бедном гусаре замолвите слово" и Мерзляева, который потерял одну букву в фамилии.
Нет у вас такого морального права.
На ваш пост ко мне отвечать не буду. Уже писал - общение с замполитами и инструкторами по идеологии опротивело ещё в советские времена.
Наши беседы становятся похожи на бесконечный и бессмысленный диалог детройта с будивельником. И вряд ли многим интересны. А тратить время впустую... Да ну его.
Можете считать, что я слился, как здесь любят говорить несколько персонажей.
Вы у меня долго были в чс, подумаю, может быть, восстановлю.
Додано: Пон 08 вер, 2025 00:19
Возможно.
