Shaman написав: Успіх написав: Shaman написав: тобто вже є кому доглядати? час повертатися, Успіх? тобто вже є кому доглядати? час повертатися, Успіх? Сини - НЕ повнолітні!!!



Повертатись?

Як тільки Шаман відвоює на фронті 3роки, то тоді я подумаю про "повертатись"! Сини - НЕ повнолітні!!!Повертатись?Як тільки Шаман відвоює на фронті 3роки, то тоді я подумаю про "повертатись"! а який тоді фізмат? ліцей? чи клас?



я ж офіцер - мені долярчики потрібні, щоб ними командувати

...... а який тоді фізмат? ліцей? чи клас?я ж офіцер - мені долярчики потрібні, щоб ними командувати......

Простите, но пока что выТо, что вы окончили военную кафедру ещё не делает вас офицером.Может быть, вы им когда-то станете. Возможно. Но не гарантированно.Если даже с вас когда-то снимут бронь (заметьте, я даже не предполагаю, что вы просто прячетесь от ТЦК) и призовут, то это ещё не значит, что вы станете офицером.Из вас получился бы классический советский замполит. Не знаю, сегодня есть такая должность и как она называется. А вот строевой офицер... Хз (хтозна). Не уверен.Когдатроллитя этого не одобряю, но ещё могу понять.Когда это начинаете делать вы, то вспоминаю "О бедном гусаре замолвите слово" и Мерзляева, который потерял одну букву в фамилии.Нет у вас такого морального права.На ваш пост ко мне отвечать не буду. Уже писал - общение с замполитами и инструкторами по идеологии опротивело ещё в советские времена.Наши беседы становятся похожи на бесконечный и бессмысленный диалог детройта с будивельником. И вряд ли многим интересны. А тратить время впустую... Да ну его.Можете считать, что я слился, как здесь любят говорить несколько персонажей.Вы у меня долго были в чс, подумаю, может быть, восстановлю.