Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 22:44

  Успіх написав:
  Shaman написав:що можеш саме ти спробувати, я трохи вище написав
Ні, дякую - твого досвіду в цьому набиратись не хочу))

Мене тільки дівчата/жіночки цікавлять, на відміну від тебе))

ще раз - це ти шукаєш заробіток біля дзеркала. хто цікавить мене - ти можеш лише здогадуватися ;) а дівчата/жіночки тобою цікавляться, на відміну від мене? :lol:
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 23:46

  Успіх написав:
  pesikot написав:Фізкультурний мат - це не фізико-математичний )
Для долпойопів пояснюю, що мій старший син вже другий рік ходить на фізико-математичний!!!
Скорочено фіз-мат!
  Banderlog написав:мені ідея продати єдину квартиру і вложитись в бізнес, не нравиться. Особливо коли таку ідею запускають в маси.
А от тутешній поламаний калькулятор доказує тут, що кожен може! :lol:
Просто треба підійти до дзеркала! :lol:
  Hotab написав:Роздає адресу, де стоїть кран на недобудові. Каже «я там». (може в будці охоронця?)
Оооооо, та я бачу ти і охоронців новобудов боїшся?))
Хоча, кому тут дивуватись - зношеній нетойвосній пілотці, яка при першій нагоді уїпала в Занзібар, залишивши БАТЬКІВЩИНУ у вогні та крові?!!!


Те що таки повернули пошук це СУПЕР. Але коли врешті повернуть можливість давати подяки за повідомлення в цій гілці?

Процитований допис заслуговує принаймі на 3х подяки.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 23:48

  Hotab написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:----------------------------
Сибарит
Простите, а Вы давно пробовали?
----------------------------
Давно.
А что, уже заработал?
Тогда это "выученная беспомощность", о которой писал Виталий. :)

Це старість)
я тож чи вчора чи сьогодні взнав

Дивні ви якісь люди. Проморгати цю новину на форумі дійсно нескладно, але її на пошту розсилали.
Я 2 недели не только не писал на форуме, но даже и не заходил.
Почту сейчас ещё раз проверил - у меня такого письма нет.
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 23:53

  candle645 написав:Процитований допис заслуговує принаймі на 3х подяки.

Можеш натиснути тричі «скарга» :lol:

2 ЛАД:
То может замість вас когось кілька разів поінформували)

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 00:11

  Shaman написав:
  Успіх написав:
  Shaman написав:тобто вже є кому доглядати? час повертатися, Успіх?
Сини - НЕ повнолітні!!!

Повертатись?
Як тільки Шаман відвоює на фронті 3роки, то тоді я подумаю про "повертатись"! ;)
а який тоді фізмат? ліцей? чи клас?

я ж офіцер - мені долярчики потрібні, щоб ними командувати 8)
......
Простите, но пока что вы не офицер.
То, что вы окончили военную кафедру ещё не делает вас офицером.
Может быть, вы им когда-то станете. Возможно. Но не гарантированно.
Если даже с вас когда-то снимут бронь (заметьте, я даже не предполагаю, что вы просто прячетесь от ТЦК) и призовут, то это ещё не значит, что вы станете офицером.

Из вас получился бы классический советский замполит. Не знаю, сегодня есть такая должность и как она называется. А вот строевой офицер... Хз (хтозна). Не уверен.
Когда Успіха троллит Hotab я этого не одобряю, но ещё могу понять.
Когда это начинаете делать вы, то вспоминаю "О бедном гусаре замолвите слово" и Мерзляева, который потерял одну букву в фамилии.
Нет у вас такого морального права.

На ваш пост ко мне отвечать не буду. Уже писал - общение с замполитами и инструкторами по идеологии опротивело ещё в советские времена.
Наши беседы становятся похожи на бесконечный и бессмысленный диалог детройта с будивельником. И вряд ли многим интересны. А тратить время впустую... Да ну его.
Можете считать, что я слился, как здесь любят говорить несколько персонажей.
Вы у меня долго были в чс, подумаю, может быть, восстановлю.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 00:19

  Hotab написав:........
2 ЛАД:
То может замість вас когось кілька разів поінформували)

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

Возможно. :)
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 07:25

Колишній журналіст «ТСН», нині спікер Командування Медичних сил ЗСУ Станіслав Ясинський, вирішив блиснути дотепністю. :lol:
Зображення

лицемірне мудло :x
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 07:28

Келлог: "Опасность любой войны заключается в эскалации. Похоже, Россия идёт на эскалацию"...

Трамп заявил, что готов начать второй этап санкций против России... "Да," — сказал он...

Белый Дом (Хассетт): "Последние хорошие новости на самом деле очень разочаровывающие, и я уверен, что сегодня и завтра будет много разговоров об уровне санкций и о сроках их введения"...

Глава минфина (Бессент): "Мы готовы усилить давление на Россию, но нам необходимо, чтобы наши европейские партнёры присоединились к нам"...

Україна зможе тримати оборону ще 2–3 роки, — The Wall Street Journal
_____________________
??? Бо це тільки з боку рфії було про буферну зону, від європейців не було.

Орбан: "Сегодня европейцы "элегантно" рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают раздел Украины... Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона, об очертаниях и статусе которой мы пока не можем сказать ничего определённого. Но мы видим, что Украина превращается в территорию, состоящую из трёх зон"...
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 07:56

Кава в Криму вже була, то тепер буде чай?))

Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 08:28

Успіх

Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі 8)

"Зараз готується масштабна програма розвитку озброєнь. Це по суті переозброєння Російської Федерації в період до 2037 року. Ударний темп до 2030 року. Це наймасштабніша програма з часів 1980-х років, навіть не останніх років існування Радянського Союзу. Зараз вона прорахована в суму близько 1,2 трильйона доларів. Суто на переозброєння. Це не бюджет міністерства оборони, це кошти на програму модернізації переозброєнь. Це серйозні програми і серйозні кошти", - пояснив Буданов.

Причому, як він вважає, навіть якщо до того часу, скажімо, не стане Путіна й дану програму буде виконано частково, це все одно величезні витрати й істотна загроза.

"Давайте так, вони можуть виконати плани, не виконати плани, не довиконати, на 60% виконати. Коли йде мова про 1,2 трильйона, то навіть 50% – це колосальна сума", - зазначив начальник ГУР.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-bud ... -po-evropi

Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж :shock:
Росія має великий запас "шахедів", аби щоденно наносити стратегічні удари по більшості стратегічних об'єктів України, і найголовніше - по містах і селах
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ros ... l-malomuzh
