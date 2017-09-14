RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15050150511505215053
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 08:32

  Успіх написав:

Це інтерв'ю...

Це п..ць. Повний п-ць.

- по нпз за такої інтенсивності результату нема, треба нарощувати
- кавказ все стабільно
- 1,2 трлн. суто на переозброєння
- в гіршому випадку будуть менше їсти
- смерть пу не змінює нічого
- потенціал мобілізації
- партнери реагують лише по факту

І це лише до 30 хв.
На іншій стороні ваг один аргумент --- "такі" думки відсікаю... вірю...

Може в другій половині будуть інші розклади..., але поки хай би він помилився, як з кавою. Але є і про снаряд в одну лунку двічі.

Коротше: до 30 хв. --- перфокарта...Крути.
detroytred
 
Повідомлень: 25452
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 08:37

prodigy
 
Повідомлень: 12675
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3333 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 08:44

  jump написав:Успіх

Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі 8)

"Зараз готується масштабна програма розвитку озброєнь. Це по суті переозброєння Російської Федерації в період до 2037 року. Ударний темп до 2030 року. Це наймасштабніша програма з часів 1980-х років, навіть не останніх років існування Радянського Союзу. Зараз вона прорахована в суму близько 1,2 трильйона доларів. Суто на переозброєння. Це не бюджет міністерства оборони, це кошти на програму модернізації переозброєнь. Це серйозні програми і серйозні кошти", - пояснив Буданов.

Причому, як він вважає, навіть якщо до того часу, скажімо, не стане Путіна й дану програму буде виконано частково, це все одно величезні витрати й істотна загроза.

"Давайте так, вони можуть виконати плани, не виконати плани, не довиконати, на 60% виконати. Коли йде мова про 1,2 трильйона, то навіть 50% – це колосальна сума", - зазначив начальник ГУР.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-bud ... -po-evropi

Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж :shock:
Росія має великий запас "шахедів", аби щоденно наносити стратегічні удари по більшості стратегічних об'єктів України, і найголовніше - по містах і селах
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ros ... l-malomuzh



Зображення
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40715
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 15050150511505215053
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 123509
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 307622
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 985845
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6712)
08.09.2025 07:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.