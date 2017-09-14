- по нпз за такої інтенсивності результату нема, треба нарощувати - кавказ все стабільно - 1,2 трлн. суто на переозброєння - в гіршому випадку будуть менше їсти - смерть пу не змінює нічого - потенціал мобілізації - партнери реагують лише по факту
І це лише до 30 хв. На іншій стороні ваг один аргумент --- "такі" думки відсікаю... вірю...
Може в другій половині будуть інші розклади..., але поки хай би він помилився, як з кавою. Але є і про снаряд в одну лунку двічі.
"Зараз готується масштабна програма розвитку озброєнь. Це по суті переозброєння Російської Федерації в період до 2037 року. Ударний темп до 2030 року. Це наймасштабніша програма з часів 1980-х років, навіть не останніх років існування Радянського Союзу. Зараз вона прорахована в суму близько 1,2 трильйона доларів. Суто на переозброєння. Це не бюджет міністерства оборони, це кошти на програму модернізації переозброєнь. Це серйозні програми і серйозні кошти", - пояснив Буданов.
Причому, як він вважає, навіть якщо до того часу, скажімо, не стане Путіна й дану програму буде виконано частково, це все одно величезні витрати й істотна загроза.
"Давайте так, вони можуть виконати плани, не виконати плани, не довиконати, на 60% виконати. Коли йде мова про 1,2 трильйона, то навіть 50% – це колосальна сума", - зазначив начальник ГУР. https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-bud ... -po-evropi Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж Росія має великий запас "шахедів", аби щоденно наносити стратегічні удари по більшості стратегічних об'єктів України, і найголовніше - по містах і селах https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ros ... l-malomuzh