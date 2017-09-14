RSS
  #<1 ... 1504915050150511505215053>
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 07:28

Келлог: "Опасность любой войны заключается в эскалации. Похоже, Россия идёт на эскалацию"...

Трамп заявил, что готов начать второй этап санкций против России... "Да," — сказал он...

Белый Дом (Хассетт): "Последние хорошие новости на самом деле очень разочаровывающие, и я уверен, что сегодня и завтра будет много разговоров об уровне санкций и о сроках их введения"...

Глава минфина (Бессент): "Мы готовы усилить давление на Россию, но нам необходимо, чтобы наши европейские партнёры присоединились к нам"...

Україна зможе тримати оборону ще 2–3 роки, — The Wall Street Journal
_____________________
??? Бо це тільки з боку рфії було про буферну зону, від європейців не було.

Орбан: "Сегодня европейцы "элегантно" рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают раздел Украины... Результатом раздела Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и, наконец, западная зона, об очертаниях и статусе которой мы пока не можем сказать ничего определённого. Но мы видим, что Украина превращается в территорию, состоящую из трёх зон"...
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 07:56

Кава в Криму вже була, то тепер буде чай?))

Успіх
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 08:28

Успіх

Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі 8)

"Зараз готується масштабна програма розвитку озброєнь. Це по суті переозброєння Російської Федерації в період до 2037 року. Ударний темп до 2030 року. Це наймасштабніша програма з часів 1980-х років, навіть не останніх років існування Радянського Союзу. Зараз вона прорахована в суму близько 1,2 трильйона доларів. Суто на переозброєння. Це не бюджет міністерства оборони, це кошти на програму модернізації переозброєнь. Це серйозні програми і серйозні кошти", - пояснив Буданов.

Причому, як він вважає, навіть якщо до того часу, скажімо, не стане Путіна й дану програму буде виконано частково, це все одно величезні витрати й істотна загроза.

"Давайте так, вони можуть виконати плани, не виконати плани, не довиконати, на 60% виконати. Коли йде мова про 1,2 трильйона, то навіть 50% – це колосальна сума", - зазначив начальник ГУР.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-bud ... -po-evropi

Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж :shock:
Росія має великий запас "шахедів", аби щоденно наносити стратегічні удари по більшості стратегічних об'єктів України, і найголовніше - по містах і селах
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ros ... l-malomuzh
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 08:32

  Успіх написав:

Це інтерв'ю...

Це п..ць. Повний п-ць.

- по нпз за такої інтенсивності результату нема, треба нарощувати
- кавказ все стабільно
- 1,2 трлн. суто на переозброєння
- в гіршому випадку будуть менше їсти
- смерть пу не змінює нічого
- потенціал мобілізації
- партнери реагують лише по факту

І це лише до 30 хв.
На іншій стороні ваг один аргумент --- "такі" думки відсікаю... вірю...

Може в другій половині будуть інші розклади..., але поки хай би він помилився, як з кавою. Але є і про снаряд в одну лунку двічі.

Коротше: до 30 хв. --- перфокарта...Крути.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 08:37

1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 08:44

  jump написав:Успіх

Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі 8)

"Зараз готується масштабна програма розвитку озброєнь. Це по суті переозброєння Російської Федерації в період до 2037 року. Ударний темп до 2030 року. Це наймасштабніша програма з часів 1980-х років, навіть не останніх років існування Радянського Союзу. Зараз вона прорахована в суму близько 1,2 трильйона доларів. Суто на переозброєння. Це не бюджет міністерства оборони, це кошти на програму модернізації переозброєнь. Це серйозні програми і серйозні кошти", - пояснив Буданов.

Причому, як він вважає, навіть якщо до того часу, скажімо, не стане Путіна й дану програму буде виконано частково, це все одно величезні витрати й істотна загроза.

"Давайте так, вони можуть виконати плани, не виконати плани, не довиконати, на 60% виконати. Коли йде мова про 1,2 трильйона, то навіть 50% – це колосальна сума", - зазначив начальник ГУР.
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-bud ... -po-evropi

Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж :shock:
Росія має великий запас "шахедів", аби щоденно наносити стратегічні удари по більшості стратегічних об'єктів України, і найголовніше - по містах і селах
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-ros ... l-malomuzh


і?
flyman
1
3
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 09:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:лицемірне мудло


Та а чому лицемірне, що з віком важче роботу шукати, бо не такий дурний безкоштовно працювати?
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 09:53

  flyman написав:
  jump написав:Успіх

Буданов: на 2030-ті роки РФ запланувала масштабне переозброєння вартістю $1,2 трильйона, необхідне їй для удару по Європі 8)



Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж :shock:
Росія має великий запас "шахедів", аби щоденно наносити стратегічні удари по більшості стратегічних об'єктів України, і найголовніше - по містах і селах


і?

І незабаром зберуться разом Нептун, Довгий Нептун, Паляниця, Бобер, Лелека, Валькірія, Кажан, Батяр, Лютий, Фламінго і як вжарять по московії....
Хоча ні, не вжарять: вони ж вигадані
1
2
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 11:23

Сьогодні сукупне скорочення чисельності населення в Україні становить приблизно 900 тисяч осіб на рік: 320 тисяч за рахунок перевищення смертності над народжуваністю і 500–550 тисяч осіб у вигляді нового потоку біженців. :shock:

Нас зараз тримає на плаву «демографічний горб» УРСР. Це українці віком 30–34 роки — найчисленніша демографічна група в 3,5 мільйона осіб. Через 25–30 років українці віком 30–34 стануть пенсіонерами.

А найменша група населення — це діти віком від нуля до чотирьох років, тобто саме та група, яка триматиме демографічну піраміду в найближчі 50 років. Її чисельність — лише 1,5 мільйона осіб.

Тобто навіть повернення жінок фертильного віку з Європи до України не змінить базового тренду, лише знизить масштаб катастрофи.

Вагомий і соціальний фактор: після війни населення в Україні становитиме приблизно 25 мільйонів осіб, з яких 10 мільйонів — це будуть пенсіонери, 5 мільйонів — діти та до 3 мільйонів — інваліди та ветерани. Тобто на 7 мільйонів економічно активного населення припадатиме до 18 мільйонів людей, які потребуватимуть державної підтримки. Умовно кажучи, на двох працюючих — у середньому одна дитина, один-два пенсіонери і на кожні дві працюючі сім’ї — один пільговик. :shock: Тобто без вливання приблизно 5 мільйонів економічно активних осіб на країну чекає економічний і соціальний колапс.
https://zn.ua/ukr/macroeconomics/harna- ... tsija.html
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 11:30

Як всі, то всі!©

  jump написав:перевищення смертності над народжуваністю

Це треба виправляти, і то - негайно!!!

Як всі, то всі!©
Не хочуть жінки 18-50 йти воювати добровільно, то нехай тоді народжують!
А то - ні те, ні інше!
Як так?©😁

Рівні права, як і обов'язки - мають бути у всіх рівні!

Тож треба закон про мобілізацію Ж18-60 :lol:
А хто не хоче йти на фронт - нема питань - народжуй!
1 дитину народила - рік відстрочки/бронювання :lol:
2 дитини - 2роки...
3 дитини - все, можеш не йти воювати! :D
(хто не може народжувати - теж нема питань - всиновлюй/вдочиряй!)


А то дали привілеї жіночкам - хочеш народжуй, а хочеш - ні!
Хочеш йди на фронт, а хочеш - ні!


От вони у Франції і наминають равіолі, запиваючи проссеко - і відкрито ржуть з своїх(та і чужих також) чоловіків, яких залишили напризволяще в Україні!
Успіх
  #<1 ... 1504915050150511505215053>
