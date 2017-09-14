Додано: Пон 08 вер, 2025 11:41

По-перше, не існує ніякої осі зла, як не існує й осі добра. Є лише кілька країн, що незадоволені світовим порядком і кидають йому виклик. У цих країн є дуже різні причини кидати виклик світовому порядку, бо вони вважають його несправедливим.



Китай вважає несправедливим, що він є другою країною світу за економікою, а не має відповідного голосу у світових справах.



Росія вважає несправедливим, що вона була другою країною світу, а тепер такою не є (і ніколи вже не стане), бо її імперські володіння стали вільними (поки не всі).



Індія вважає несправедливим, що вона є найбільшою країною за населенням, але не може стати найбільшою за економікою.



КНДР вважає несправедливим, що їй не платять за те, що вона дика й без башти.



Іран вважає несправедливим, що він як найстарша цивілізація не є однозначним лідером ісламського світу (і не може бути, бо представляє меншу течію ісламу).

Так само немає осі добра. Є країни Європи й заокеанські «дочки» Європи, які завдяки енергії, кмітливості, жорстокості, затятості, винахідливості й брутальності своїх предків першими пройшли модернізацію й підкорили решту світу. Вони встановили світовий порядок, який полягав в тому, що всі інші їм підкорялися й платили.



Тепер інші виросли й платити більше не хочуть. Навпаки, вони хочуть, щоб їм самим платили.



Це більше нагадує розборки на ринку першої половини 1990-х, а не протистояння осі добра й осі зла.



Та й виміряти добро і зло не так просто, як здається. Немає ніяких «загальнолюдських цінностей». Є звичні для нас монотеїстичні цінності (юдео-християнсько-ісламські), які нам приємно вважати самоочевидними (привіт коментаторам кризи в УКУ, що писали про нерелігійні джерела моралі, яких, насправді, не існує) й загальнолюдськими, але це не так, бо в решти світу цінності геть інші. Європейські завойовники намагалися свої цінності нав’язати решті, але у більшості випадків нав’язали хіба що зовнішні ритуали, під якими зовсім інший, часто протилежний зміст (он подивіться на російське «православ’я», яке вийшло врешті з того вірування, що київські й чернігівські володарі насаджували на північно-східних болотах вогнем і мечем).

Нам хочеться вважати себе представниками осі добра, а наших ворогів осі зла. Вони ж вважають навпаки. І якщо ви неупереджений штучний інтелект або прибулець із далекої галактики, то для вас буде зовсім не очевидно, хто є хто.

На щастя, в реальності все не так.



Союз Китаю й Індії неможливий, бо там величезна кількість суперечностей, включаючи територіальні претензії та постійну підтримку Китаєм головного історичного ворога Індії — Пакистану. Союз Китаю й Росії — це «союз» вершника й віслюка, де перший поганяє й їде, а другий мовчки терпить, бо дадуть сіна й не битимуть. Союз Китаю й КНДР — це «союз» сивого професора й бешкетного шкідливого школяра-хулігана, якого треба лупити щодня, аби він тримався в рамках.

Я писав на самому початку каденції Трампа, що відмова від світу правил призведе до необхідності пролити чимало американської крові, щоб довести, що ти тут все ж таки головний. Або відмовитися від ролі головного з усіма поганими наслідками для свого здоров’я й добробуту. Бо що буває у світі сили з колишніми головними чуваками, відомо.

А тепер — висновки для нас

1. Пам’ятати своє коріння, звідки ми походимо, такі красиві й розумні, з нашими цінностями й нашою мораллю.

2. Цінувати, що ми нащадки жорстоких, затятих, кмітливих, винахідливих, безстрашних, брутальних, розумних, згуртованих, зухвалих воїнів, мислителів, митців, мандрівників і винахідників (про це виставка Ukraine WOW, яка відкривається 26 вересня). Тих людей, що вигризли нам місце під сонцем, яке називається Україна.

3. Знати своїх і триматися їх. Ми — з Європою, бо ми — частина Європи, бо ми не виживемо без неї, а вона — без нас. Наш вибір зроблено, бо це вибір свободи й майбутнього, натомість нам також пропонували рабство й минуле, але ми відмовилися.

4. Не скаржитися, що світ несправедливий. Він такий був завжди, хоча люди намагаються його покращити останні дванадцять тисяч років, і небезуспішно. Наше завдання — втримати досягнення попередніх поколінь і ще просунутися хоча би на пару метрів вгору.

5. Керуватися настановою Білла Парселса, яку так часто повторює Павло Шеремета: Не звинувачуй нікого. Не очікуй нічого. Зроби щось.

