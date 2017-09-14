По-перше, не існує ніякої осі зла, як не існує й осі добра. Є лише кілька країн, що незадоволені світовим порядком і кидають йому виклик. У цих країн є дуже різні причини кидати виклик світовому порядку, бо вони вважають його несправедливим.
Китай вважає несправедливим, що він є другою країною світу за економікою, а не має відповідного голосу у світових справах.
Росія вважає несправедливим, що вона була другою країною світу, а тепер такою не є (і ніколи вже не стане), бо її імперські володіння стали вільними (поки не всі).
Індія вважає несправедливим, що вона є найбільшою країною за населенням, але не може стати найбільшою за економікою.
КНДР вважає несправедливим, що їй не платять за те, що вона дика й без башти.
Іран вважає несправедливим, що він як найстарша цивілізація не є однозначним лідером ісламського світу (і не може бути, бо представляє меншу течію ісламу).
Так само немає осі добра. Є країни Європи й заокеанські «дочки» Європи, які завдяки енергії, кмітливості, жорстокості, затятості, винахідливості й брутальності своїх предків першими пройшли модернізацію й підкорили решту світу. Вони встановили світовий порядок, який полягав в тому, що всі інші їм підкорялися й платили.
Тепер інші виросли й платити більше не хочуть. Навпаки, вони хочуть, щоб їм самим платили.
Це більше нагадує розборки на ринку першої половини 1990-х, а не протистояння осі добра й осі зла.
Та й виміряти добро і зло не так просто, як здається. Немає ніяких «загальнолюдських цінностей». Є звичні для нас монотеїстичні цінності (юдео-християнсько-ісламські), які нам приємно вважати самоочевидними (привіт коментаторам кризи в УКУ, що писали про нерелігійні джерела моралі, яких, насправді, не існує) й загальнолюдськими, але це не так, бо в решти світу цінності геть інші. Європейські завойовники намагалися свої цінності нав’язати решті, але у більшості випадків нав’язали хіба що зовнішні ритуали, під якими зовсім інший, часто протилежний зміст (он подивіться на російське «православ’я», яке вийшло врешті з того вірування, що київські й чернігівські володарі насаджували на північно-східних болотах вогнем і мечем).
Нам хочеться вважати себе представниками осі добра, а наших ворогів осі зла. Вони ж вважають навпаки. І якщо ви неупереджений штучний інтелект або прибулець із далекої галактики, то для вас буде зовсім не очевидно, хто є хто.
На щастя, в реальності все не так.
Союз Китаю й Індії неможливий, бо там величезна кількість суперечностей, включаючи територіальні претензії та постійну підтримку Китаєм головного історичного ворога Індії — Пакистану. Союз Китаю й Росії — це «союз» вершника й віслюка, де перший поганяє й їде, а другий мовчки терпить, бо дадуть сіна й не битимуть. Союз Китаю й КНДР — це «союз» сивого професора й бешкетного шкідливого школяра-хулігана, якого треба лупити щодня, аби він тримався в рамках.
Я писав на самому початку каденції Трампа, що відмова від світу правил призведе до необхідності пролити чимало американської крові, щоб довести, що ти тут все ж таки головний. Або відмовитися від ролі головного з усіма поганими наслідками для свого здоров’я й добробуту. Бо що буває у світі сили з колишніми головними чуваками, відомо.
А тепер — висновки для нас 1. Пам’ятати своє коріння, звідки ми походимо, такі красиві й розумні, з нашими цінностями й нашою мораллю. 2. Цінувати, що ми нащадки жорстоких, затятих, кмітливих, винахідливих, безстрашних, брутальних, розумних, згуртованих, зухвалих воїнів, мислителів, митців, мандрівників і винахідників (про це виставка Ukraine WOW, яка відкривається 26 вересня). Тих людей, що вигризли нам місце під сонцем, яке називається Україна. 3. Знати своїх і триматися їх. Ми — з Європою, бо ми — частина Європи, бо ми не виживемо без неї, а вона — без нас. Наш вибір зроблено, бо це вибір свободи й майбутнього, натомість нам також пропонували рабство й минуле, але ми відмовилися. 4. Не скаржитися, що світ несправедливий. Він такий був завжди, хоча люди намагаються його покращити останні дванадцять тисяч років, і небезуспішно. Наше завдання — втримати досягнення попередніх поколінь і ще просунутися хоча би на пару метрів вгору. 5. Керуватися настановою Білла Парселса, яку так часто повторює Павло Шеремета: Не звинувачуй нікого. Не очікуй нічого. Зроби щось.
оце складне питання, що не відразу все очевидно, чим й зловживають наші зрадофіли й ігнорують останнє речення - в них все погано, а що робити вони не знають/не вміють
detroytred написав:За час цієї війни Україна вже вийшла на показник: майже 60% зброї, яка в нас є, яка в наших воїнів, – це українська зброя, і це сильна зброя, багато передових речей".
І де вона? Крім влучань "у слона" (нафтопереобні заводи) якоюсь жужжалкою, яка якщо влучить не в бензін то тільки шибки повибиває, щось не видно бобрів, паляниць та фламінго. Про перехоплювачі шахедів щось затихл... У нас нарешті щось великого калібру приїхало, навіть декілька штук збили (це коли москалі вже по 400+ через нас вночі пускають)
В сенсі "де вона"? Там не написано що збільшилась кількість укр. зброї, там написано що збільшився відсоток. А відсоток збільшився бо зменшилась кількість західної зброї, ось і все.
Зе-владі легше працювати з відсотками ніж з цифрами, відсотками легше маніпулювати.
Українці, коли розмірковують про можливості завершення війни, часто говорять про хорватський чи корейський сценарій
Але з точки зору своїх ворогів, вони швидше знаходиться у сценарії боснійському.
Серби не відмовляли хорватам у ідентичності, вони були просто їхніми ворогами. Корейські та китайські комуністи не сумнівалися що на півдні Кореї живуть корейці, вони просто хотіли змінити соціальний устрій на цій частині півострова. А от із босняками було абсолютно інакше. І серби, і до речі, на початку хорвати відмовляли їм у ідентичності як такій. І вважали рівно такими сербами чи хорватами, які просто прийняли інше віросповідання, але залишаються такими самими, ще й розмовляють цією самою мовою.
І сьогодні жодна з пропозицій врегулювання війни з України не враховує того факту, що головна мета цієї війни — ліквідація української ідентичності, а не якісь там території чи навіть державність. Просто державність потрібно ліквідувати як гарантію того що в ній не буде ідентичності, а території окупувати для зачищення від ідентичності. Але це — наслідки, а не причина.
І до того моменту, доки росіяни не визнають, що українці є іншим народом із власним цивілізаційним надбанням, умов для припинення російсько-української війни не виникне, навіть якщо пройдуть довгі десятиріччя конфронтації й ненависті.
jump написав:Сьогодні сукупне скорочення чисельності населення в Україні становить приблизно 900 тисяч осіб на рік: 320 тисяч за рахунок перевищення смертності над народжуваністю і 500–550 тисяч осіб у вигляді нового потоку біженців.
Нас зараз тримає на плаву «демографічний горб» УРСР. Це українці віком 30–34 роки — найчисленніша демографічна група в 3,5 мільйона осіб. Через 25–30 років українці віком 30–34 стануть пенсіонерами.
А найменша група населення — це діти віком від нуля до чотирьох років, тобто саме та група, яка триматиме демографічну піраміду в найближчі 50 років. Її чисельність — лише 1,5 мільйона осіб.
Тобто навіть повернення жінок фертильного віку з Європи до України не змінить базового тренду, лише знизить масштаб катастрофи.
Вагомий і соціальний фактор: після війни населення в Україні становитиме приблизно 25 мільйонів осіб, з яких 10 мільйонів — це будуть пенсіонери, 5 мільйонів — діти та до 3 мільйонів — інваліди та ветерани. Тобто на 7 мільйонів економічно активного населення припадатиме до 18 мільйонів людей, які потребуватимуть державної підтримки. Умовно кажучи, на двох працюючих — у середньому одна дитина, один-два пенсіонери і на кожні дві працюючі сім’ї — один пільговик. Тобто без вливання приблизно 5 мільйонів економічно активних осіб на країну чекає економічний і соціальний колапс. https://zn.ua/ukr/macroeconomics/harna- ... tsija.html
В ту же копилку: бывшая школа - по старой памяти шлют классную рассылку - было 20+ детей. Сейчас - 10+. Конечно же все они прямо на следующий день - вернутся...
jump написав:Сьогодні сукупне скорочення чисельності населення в Україні становить приблизно 900 тисяч осіб на рік: 320 тисяч за рахунок перевищення смертності над народжуваністю і 500–550 тисяч осіб у вигляді нового потоку біженців. Вагомий і соціальний фактор: після війни населення в Україні становитиме приблизно 25 мільйонів осіб, з яких 10 мільйонів — це будуть пенсіонери, 5 мільйонів — діти та до 3 мільйонів — інваліди та ветерани. Тобто на 7 мільйонів економічно активного населення припадатиме до 18 мільйонів людей, які потребуватимуть державної підтримки. Умовно кажучи, на двох працюючих — у середньому одна дитина, один-два пенсіонери і на кожні дві працюючі сім’ї — один пільговик. Тобто без вливання приблизно 5 мільйонів економічно активних осіб на країну чекає економічний і соціальний колапс. https://zn.ua/ukr/macroeconomics/harna- ... tsija.html
Стаття хороша. Про перспективи "що буде після війни" я висловлював думку раніше - буде максимально погано, гірше ніж зараз. До переліку пенсіонерів-ветеранів на утриманні, варто додати слабовиків, сбу, прокурорів, суддів і решту держслужбовців з бюджетниками, кількість яких лише зростає, а ефективність падає. Владі ці питання не цікаві: бабло пилиться, запасні аеродроми в країнах першого світу готові.
що робити? пропозиції є? чи так, лише накинути?
Процес не зворотній вже. Буде країна 404, як орки пишуть п.с. можете пояснити, що ваш смайл значить? вам весело?
що ви тут всі робите? чи ви з тих, хто готує аеродроми, а зараз мародерить - й звісно гучніше всіх волає Людвіги Аристарховичі, б***...
Shaman написав:що робити? пропозиції є? чи так, лише накинути?
Процес не зворотній вже. Буде країна 404, як орки пишуть п.с. можете пояснити, що ваш смайл значить? вам весело?
ніколи не кажи ніколи. з таким підходом срср мав сконати ще в 50х роках - а вибрався. власне як й Німеччина з Японією...
так, мене веселить оці всі потуги панікерів розігнати максимальну паніку та зневіру. понеділок, повилазили на форумі. у світі таких, як ви дійсно може бути лише дупа. але гадаю в Україні достатньо й тих, хто зможе відродити державу. а ви тікайте - від вас лише шкода
що робити? пропозиції є? чи так, лише накинути?
Спросил человек, перепостивший личное мнение блогера