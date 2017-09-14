Shaman написав:що ви тут всі робите? чи ви з тих, хто готує аеродроми, а зараз мародерить - й звісно гучніше всіх волає Людвіги Аристарховичі, б***...
Стосовно мене, то я в теперешній час в заручниках "законов воєнного врємєні". Ви ж мабуть не знали, що 18(22)-60 не виїздні? От халепа... І в методичці вашій цього нема? Аеродром для родини готую, не приховую цього. Частина близьких вже максимально близько до західного кордону, в планах повна евакуація. По мародерству: в житті не працював на державу, ні з держ замовленнями, ні на держ службі, не сидів на потоках і не брав участі у тендерах-откатах. Все своїм горбом. Так чого смайли ставиш, вєсєльчак?
jump написав:Вагомий і соціальний фактор: після війни населення в Україні становитиме приблизно 25 мільйонів осіб, з яких 10 мільйонів — це будуть пенсіонери, 5 мільйонів — діти та до 3 мільйонів — інваліди та ветерани. Тобто на 7 мільйонів економічно активного населення припадатиме до 18 мільйонів людей, які потребуватимуть державної підтримки. Умовно кажучи, на двох працюючих — у середньому одна дитина, один-два пенсіонери і на кожні дві працюючі сім’ї — один пільговик.
Насправді з 7 млн економічно активного ще значна частина буде в бюджетній сфері при всій повазі на економічному утриманні, ФОПи також по сьогоднішнім міркам такий собі внесок дають, часто менше ніж на них прямо витрачається, тому залишається в кращому випадку 2 млн які мають витягати ситуацію. МО розтягує виплати на довший термін https://wz.lviv.ua/news/538896-minoboro ... viiskovykh, а це ще щонайменше по 15 млрд в місяць найближчі роки. Пропозиції давати на форумі то хіба вивчати реакцію небагаточисельних форумчан, але щодо демографії певні стратегії в тому ж ЄС вибудувані, тому особливо щось придумувати і не потрібно - пільги по податках, дотації, а от зменшення чи заморожування допомоги на 10 років при десятиразовій інфляції точно не метод, так як і скорочення к-ті стипендій.
Українці, коли розмірковують про можливості завершення війни, часто говорять про хорватський чи корейський сценарій
Але з точки зору своїх ворогів, вони швидше знаходиться у сценарії боснійському.
Серби не відмовляли хорватам у ідентичності, вони були просто їхніми ворогами. Корейські та китайські комуністи не сумнівалися що на півдні Кореї живуть корейці, вони просто хотіли змінити соціальний устрій на цій частині півострова. А от із босняками було абсолютно інакше. І серби, і до речі, на початку хорвати відмовляли їм у ідентичності як такій. І вважали рівно такими сербами чи хорватами, які просто прийняли інше віросповідання, але залишаються такими самими, ще й розмовляють цією самою мовою.
І сьогодні жодна з пропозицій врегулювання війни з України не враховує того факту, що головна мета цієї війни — ліквідація української ідентичності, а не якісь там території чи навіть державність. Просто державність потрібно ліквідувати як гарантію того що в ній не буде ідентичності, а території окупувати для зачищення від ідентичності. Але це — наслідки, а не причина.
І до того моменту, доки росіяни не визнають, що українці є іншим народом із власним цивілізаційним надбанням, умов для припинення російсько-української війни не виникне, навіть якщо пройдуть довгі десятиріччя конфронтації й ненависті.
jump написав:Сьогодні сукупне скорочення чисельності населення в Україні становить приблизно 900 тисяч осіб на рік: 320 тисяч за рахунок перевищення смертності над народжуваністю і 500–550 тисяч осіб у вигляді нового потоку біженців.
Нас зараз тримає на плаву «демографічний горб» УРСР. Це українці віком 30–34 роки — найчисленніша демографічна група в 3,5 мільйона осіб. Через 25–30 років українці віком 30–34 стануть пенсіонерами.
А найменша група населення — це діти віком від нуля до чотирьох років, тобто саме та група, яка триматиме демографічну піраміду в найближчі 50 років. Її чисельність — лише 1,5 мільйона осіб.
Тобто навіть повернення жінок фертильного віку з Європи до України не змінить базового тренду, лише знизить масштаб катастрофи.
В ту же копилку: бывшая школа - по старой памяти шлют классную рассылку - было 20+ детей. Сейчас - 10+. Конечно же все они прямо на следующий день - вернутся...
через 25-30 років, як писала флер, будуть теперішні 30 річні, "біосміттям" яке, її коліжанка: "слабий скот на убой"
Якщо якимось чином виправили народжуваність - то ситуація не настільки критична. Проблема тільки в тому що воюємо далі, молоді тікають, народжують мало і ніяких надій на покращення в цьому питанні немає.