jump написав:Сьогодні сукупне скорочення чисельності населення в Україні становить приблизно 900 тисяч осіб на рік: 320 тисяч за рахунок перевищення смертності над народжуваністю і 500–550 тисяч осіб у вигляді нового потоку біженців.
Нас зараз тримає на плаву «демографічний горб» УРСР. Це українці віком 30–34 роки — найчисленніша демографічна група в 3,5 мільйона осіб. Через 25–30 років українці віком 30–34 стануть пенсіонерами.
А найменша група населення — це діти віком від нуля до чотирьох років, тобто саме та група, яка триматиме демографічну піраміду в найближчі 50 років. Її чисельність — лише 1,5 мільйона осіб.
Тобто навіть повернення жінок фертильного віку з Європи до України не змінить базового тренду, лише знизить масштаб катастрофи.
Вагомий і соціальний фактор: після війни населення в Україні становитиме приблизно 25 мільйонів осіб, з яких 10 мільйонів — це будуть пенсіонери, 5 мільйонів — діти та до 3 мільйонів — інваліди та ветерани. Тобто на 7 мільйонів економічно активного населення припадатиме до 18 мільйонів людей, які потребуватимуть державної підтримки. Умовно кажучи, на двох працюючих — у середньому одна дитина, один-два пенсіонери і на кожні дві працюючі сім’ї — один пільговик. Тобто без вливання приблизно 5 мільйонів економічно активних осіб на країну чекає економічний і соціальний колапс. https://zn.ua/ukr/macroeconomics/harna- ... tsija.html
В ту же копилку: бывшая школа - по старой памяти шлют классную рассылку - было 20+ детей. Сейчас - 10+. Конечно же все они прямо на следующий день - вернутся...
через 25-30 років, як писала флер, будуть теперішні 30 річні, "біосміттям" яке, її коліжанка: "слабий скот на убой"
Якщо якимось чином виправили народжуваність - то ситуація не настільки критична. Проблема тільки в тому що воюємо далі, молоді тікають, народжують мало і ніяких надій на покращення в цьому питанні немає.
4. Не скаржитися, що світ несправедливий. Він такий був завжди, хоча люди намагаються його покращити останні дванадцять тисяч років, і небезуспішно. Наше завдання — втримати досягнення попередніх поколінь і ще просунутися хоча би на пару метрів вгору. 5. Керуватися настановою Білла Парселса, яку так часто повторює Павло Шеремета: Не звинувачуй нікого. Не очікуй нічого. Зроби щось.
оце складне питання, що не відразу все очевидно, чим й зловживають наші зрадофіли й ігнорують останнє речення - в них все погано, а що робити вони не знають/не вміють
Дик, в світлі написаного:
Не треба звинувачувати інших (визначаючи їх "зрадофілами"). Примушувати інших = намагатися робити їх отими рабами. ____________________________ І якщо вже в парадигмі "понад усе", то "Зроби щось" - для того, аби був результат рівня країни оце щось треба зробити відносно осіб, в руках яких повноваження та інструменти країни. Вплинути на них, щоб вони почали виконувати...
А так ... вийде "Польща" лише в себе. Тобто куди зміг дотягнутися. Острівки навколо свідомих в океані несвідомих.
Екс-міністр Дмитро Кулеба виїхав до Польщі, оскільки в Зеленського заборонили виїжджати за кордон колишнім дипломатам
Він прибув туди автомобілем з Києва незадовго до того, як набув чинності указ, який забороняє колишнім дипломатам виїжджати за кордон. Йому вдалося покинути країну за кілька годин до набрання чинності.
«Я ніколи не думав, що мені доведеться тікати зі своєї країни, як злодій вночі», – сказав він виданню. «Цей указ не ґрунтується на тому факті, що з початку війни воєнний стан забороняє чоловікам призовного віку до 60 років виїжджати з країни. В Україні колишні дипломати не зобов’язані служити. Правда в тому, що Зеленський та його оточення не хочуть, щоб ми виїжджали за кордон і говорили речі, які, на їхню думку, можуть суперечити лінії уряду...
Моя зарплата залежить від закордонних країн. І взагалі, я загалом схильний захищати наш уряд. Але в певних колах влади досі панує стара радянська ментальність, згідно з якою, якщо ти їдеш за кордон як вільний громадянин, ти автоматично стаєш агентом, який плете змову проти держави», – стверджує Кулеба.
Кулеба в суботу мав бути у Львові на фестивалі “Молодвіж” і у нього був домовлений запис інтервʼю, розповідає львівський журналіст та ведучий Андрій Дрозда. Все це раптово з невідомих причин скасували в четвер.
Ой+ написав:Пропозиції давати на форумі то хіба вивчати реакцію небагаточисельних форумчан, але щодо демографії певні стратегії в тому ж ЄС вибудувані, тому особливо щось придумувати і не потрібно - пільги по податках, дотації, а от зменшення чи заморожування допомоги на 10 років при десятиразовій інфляції точно не метод, так як і скорочення к-ті стипендій.
обговорення пропозицій - це ознака, що людина дійсно думає, як виправити ситуацію, а не розганяє зраду. а тут більшість просто зраду та зневіру пропагує. для чого? ворог це робить, щоб послабити наш спротив. а форумчани для чого?
перша ідея - нам треба зупинити війну. далі будемо думати. й думати треба - проблеми демографії є в багатьох країнах, й готових рецептів немає...
Фильм "Не смотри вверх" видел? -- так вот для этого самого: полезно, хоть изредка, и по сторонам смотреть...
whois2010 про "самовтілюване пророцтво" в курсі? Якщо переконати більшість громадян в тому, що Україні кінець, то так і станеться. Так що звертаюсь до всіх зрадофілів - заваліть свої хлєбальники. Не працюйте проти своєї держави. Якщо виїхали або на 100% намірились виїхати - то хоча б не поширюйте "зраду" про Україну, а найкраще - пишіть на форумах тих держав, де тепер ваша нова "батьківщина".
