whois2010 написав:Процес не зворотній вже. Буде країна 404, як орки пишуть
про "самовтілюване пророцтво" в курсі? Якщо переконати більшість громадян в тому, що Україні кінець, то так і станеться. Так що звертаюсь до всіх зрадофілів - заваліть свої хлєбальники. Не працюйте проти своєї держави. Якщо виїхали або на 100% намірились виїхати - то хоча б не поширюйте "зраду" про Україну, а найкраще - пишіть на форумах тих держав, де тепер ваша нова "батьківщина".
Ви вірите в магічне мислення? Може ще й бутлі з водою заряджаєте перет ТВ? Те, що хтось повторить на форумі очевідні речі, про які пишуть демографи та соціологи, зрадою не стає. Проти держави в першу чергу працює влада, до якої у вас питань нема. Коли ви намагаєтеся не знайомим людям дати не прохану пораду в такій манері, будьте як мінімум готові бути посланим на хYй.
Востаннє редагувалось whois2010 в Пон 08 вер, 2025 14:28, всього редагувалось 1 раз.
thenewepic написав:про "самовтілюване пророцтво" в курсі?
Якби "самовтілюване пророцтво" працювало, то ми б давно перемогли. Бо Перемогу пророкували на порядки порядків більше і сильніше.
І якби для переконання більшості населення було достатньо дописів на форумах, то ... можна б було гори воротити. А поки ж... навіть влада не звертає уваги на хфоруми... навіть на четвертому році отакенної війни.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 08 вер, 2025 14:31, всього редагувалось 1 раз.
whois2010 написав:Процес не зворотній вже. Буде країна 404, як орки пишуть
про "самовтілюване пророцтво" в курсі? Якщо переконати більшість громадян в тому, що Україні кінець, то так і станеться. Так що звертаюсь до всіх зрадофілів - заваліть свої хлєбальники. Не працюйте проти своєї держави. Якщо виїхали або на 100% намірились виїхати - то хоча б не поширюйте "зраду" про Україну, а найкраще - пишіть на форумах тих держав, де тепер ваша нова "батьківщина".
Ви вірите в магічне мислення? Може ще й бутлі з водою заряджаєте перет ТВ? Те, що хтось повторить на форумі очевідні речі, про які пишуть демографи та соціологи, зрадою не стає. Проти держави в першу чергу працює влада, до якої у вас питань нема. Коли ви намагаєтеся не знайомим людям дати не прохану пораду в такій манері, будьте як мінімум готові бути посланим на хYй.
демографи та соціологи про країну 404 не пишуть - це пишуть лише москалі та внутрішні довбні. тобі навіть йти не треба, ти й так на ньому сидиш
whois2010 написав:Ви вірите в магічне мислення? Може ще й бутлі з водою заряджаєте перет ТВ?
тут магічне мислення ні до чого. Так працює пропаганда - створює враження, що всі навколо дотримуються однієї (потрібної пропаганді) думки. Те саме і з демографією. Зараз є факт - через війну стан справ поганий. Але майбутнє ще не відоме. Чим займаєтесь ви - пишете, що якщо зараз ситуація погана, то кращою вона вже ніколи не стане, 100%, як сигнал всім українцям. Ось по цій причині я і пишу - заткніться, не будьте "корисним дурником" для ворога.
whois2010 написав:Те, що хтось повторить на форумі очевідні речі, про які пишуть демографи та соціологи, зрадою не стає
з якою метою ці речі повторюються? Я бачу лише одну мету - посіяти зневіру і паніку.
whois2010 написав:Я і для вас повторю, в реальному житті за деякі слова калічать, або вбивають. Прикусіть язика трохи
перестаньте поширювати свої наративи, особливо про країну 404. І ще після такого вистачає нахабства радити прикусити язика. Жесть.
_hunter написав:Тут главное научиться отличать - где Титаник действительно тонет, а где несознательные паникеры лодку зря качают.
якщо панікери кажуть, що самі вже на низькому старті, то навіщо вони "качають лодку"? З якою метою? І який очікують результат від своїх залякувань? Просто цікаво.
Ефект кримчака. Кримчак хоче , щоб всі , як і він, зрадили свою країну. Тоді його дія розмивається. Хантер хоче, щоб якомога більше покинуло назавжди державу. Тоді його ганьблива «івакуація» розмиється. «Та всі такі, не я один».
jump написав:Екс-міністр Дмитро Кулеба виїхав до Польщі, оскільки в Зеленського заборонили виїжджати за кордон колишнім дипломатам
Він прибув туди автомобілем з Києва незадовго до того, як набув чинності указ, який забороняє колишнім дипломатам виїжджати за кордон. Йому вдалося покинути країну за кілька годин до набрання чинності.
«Я ніколи не думав, що мені доведеться тікати зі своєї країни, як злодій вночі», – сказав він виданню. «Цей указ не ґрунтується на тому факті, що з початку війни воєнний стан забороняє чоловікам призовного віку до 60 років виїжджати з країни. В Україні колишні дипломати не зобов’язані служити. Правда в тому, що Зеленський та його оточення не хочуть, щоб ми виїжджали за кордон і говорили речі, які, на їхню думку, можуть суперечити лінії уряду...
Моя зарплата залежить від закордонних країн. І взагалі, я загалом схильний захищати наш уряд. Але в певних колах влади досі панує стара радянська ментальність, згідно з якою, якщо ти їдеш за кордон як вільний громадянин, ти автоматично стаєш агентом, який плете змову проти держави», – стверджує Кулеба.
Кулеба в суботу мав бути у Львові на фестивалі “Молодвіж” і у нього був домовлений запис інтервʼю, розповідає львівський журналіст та ведучий Андрій Дрозда. Все це раптово з невідомих причин скасували в четвер.
гнидота із "лопатою" як повернуло
Как жэшш так? Молодой штурмовик(даже у ВОВ Кровавый Сталин до 45ти гарантировано всех грёб, а ему токо 44), в очках за 5куЕвро(а то и дороже), ночью в них дрон за горизонтом увидеть могЁт и лопатой своего имени на высоте поражения цели его гарантировано собъёт, и тут такое... И какая так бегунцу реальному(не как мифические Хунтер и 69й Антей) ещё в польском королевстве зарплата от нас, налогоплательшиков младше 60ти, что годны даже с переломом позвочника? Требую комментов на это событие от наших потужных потужников. И главного беглеца в Найроби за длинным фунтом.
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 08 вер, 2025 14:39, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Якби "самовтілюване пророцтво" працювало, то ми б давно перемогли
самовтілюване пророцтво працює, коли результат залежить виключно від вибору того, на кого воно направлене. Ми досі не перемогли, бо баланс наших ресурсів і ворожих не залежить від того, віримо ми в перемогу чи ні. Тобто перемогти виключно завдяки своєму бажанню ми не можемо, але програти - так. Бо це рішення якраз в руках українців.