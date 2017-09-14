В той же час мені не зрозуміло, чому іншим рухатися в тому ж напрямку - харам?
В якому місці я сказав що це «харам»? Мова про постійне нагнітання негативу і злорадство з невдач України , яке постійно ллється з обліківки бігунця Хантера. Таке враження, що він сам собі доводить, що він зробив правильно. А так то живи собі спокійно, де зручно, хто ж заважає
Де жити мені особисто , я ще рішення не прийняв. Від багатьох чинників залежить. І навіть проросійський мир в Україні мені особисто з ряду причини не підходить. Від огиди до кацапья, і до реальної небезпеки для учасників війни. І не мобілізованих насильно тим більше, а свідомих учасників . І не «нач складів тилу», а пілотів ударних вертольотів. Це так, в порівнянні з позицією прокацапського принципово російськомовного Хантера, який прекрасно працював би і на кацапів. Йому все одно.
detroytred написав:Якби "самовтілюване пророцтво" працювало, то ми б давно перемогли
самовтілюване пророцтво працює, коли результат залежить виключно від вибору того, на кого воно направлене. Ми досі не перемогли, бо баланс наших ресурсів і ворожих не залежить від того, віримо ми в перемогу чи ні. Тобто перемогти виключно завдяки своєму бажанню ми не можемо, але програти - так. Бо це рішення якраз в руках українців.
Згоден. Логічно.
Але *Самовтілюване пророцтво — передбачення, яке здійснюється принаймні частково через віру або сподівання людини на те, що воно істинне.* Тобто мова про подію, яка не залежить напряму! від суб'єктів. Якщо залежить напряму! (як у вашому прикладі - програти), то подія відбудеться одразу і без впливу пророцтва.
thenewepic написав:Процес не зворотній вже. Буде країна 404, як орки пишуть про "самовтілюване пророцтво" в курсі? Якщо переконати більшість громадян в тому, що Україні кінець, то так і станеться. Так що звертаюсь до всіх зрадофілів - заваліть свої хлєбальники. Не працюйте проти своєї держави. Якщо виїхали або на 100% намірились виїхати - то хоча б не поширюйте "зраду" про Україну, а найкраще - пишіть на форумах тих держав, де тепер ваша нова "батьківщина".
Ви вірите в магічне мислення? Може ще й бутлі з водою заряджаєте перет ТВ? Те, що хтось повторить на форумі очевідні речі, про які пишуть демографи та соціологи, зрадою не стає. Проти держави в першу чергу працює влада, до якої у вас питань нема. Коли ви намагаєтеся не знайомим людям дати не прохану пораду в такій манері, будьте як мінімум готові бути посланим на хYй.
демографи та соціологи про країну 404 не пишуть - це пишуть лише москалі ......
А ты где-то в посте, на который отвечаешь, утверждени обратного увидел?
detroytred написав:Якби "самовтілюване пророцтво" працювало, то ми б давно перемогли
самовтілюване пророцтво працює, коли результат залежить виключно від вибору того, на кого воно направлене. Ми досі не перемогли, бо баланс наших ресурсів і ворожих не залежить від того, віримо ми в перемогу чи ні. Тобто перемогти виключно завдяки своєму бажанню ми не можемо, але програти - так. Бо це рішення якраз в руках українців.
А от того, пойдут ли все "броневики"/"обозники" на фронт -- зависит?
🇺🇦 В Україні 145 тисяч військових пенсіонерів можуть бути мобілізовані
Чи знали ви, що Україна має величезний мобілізаційний резерв, про який майже не говорять? Це — військові пенсіонери. Люди з досвідом служби у ЗСУ, МВС, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужбі та інших силових структурах.
Хтось пішов на пенсію через вислугу років, хтось через реформи. Але навіть «на пенсії» багато з них залишаються працездатними, фізично активними та готовими до служби.
📊 За даними Пенсійного фонду України станом на червень 2025 року:
160 859 військових пенсіонерів віком 45–60 років отримують пенсію за вислугу років.
98 120 з них офіційно безробітні, 47 091 працюють, але не у військовій сфері.
15 544 продовжують службу, ще 104 — мобілізовані або добровольці.
💡 Міністерство оборони нагадує: пенсія не звільняє від обов’язку служити під час мобілізації. Граничний вік перебування в запасі — до 60 років для рядового складу та 65 для вищого офіцерського. Під час воєнного стану навіть люди старші за ці межі можуть укладати контракт і служити.
⚔️ Але реальна бойова цінність пенсіонерів залежить від стану здоров’я, спеціалізації та готовності. Сигналісти, сапери, інженери, розвідники та зв’язківці залишаються особливо цінними.
❗ Хоча фактично близько 145 тисяч військових пенсіонерів не служать зараз, масового виклику їх до ТЦК не відбувається. Але у разі потреби повістку можуть вручити особисто або надіслати поштою.
Це величезний потенціал, який може стати додатковою опорою для захисту нашої країни. 💪
Faceless )))) Ні, мені брат рідний (не той що воює, правда) , скинув, типу підібнуть))
Але свіжі цифри я і сам якось шукав.
Єдине, що по памʼяті, то там десь половина оцієї банди - це 55-60 років, служаки радянської армії. Це бестолкова публіка для цієї війни. Тобто реально може тисяч 70 більш-менш живих є. Якщо вони не на окупованих, не в Європі, не на держслужбі
detroytred написав:Якби "самовтілюване пророцтво" працювало, то ми б давно перемогли
самовтілюване пророцтво працює, коли результат залежить виключно від вибору того, на кого воно направлене. Ми досі не перемогли, бо баланс наших ресурсів і ворожих не залежить від того, віримо ми в перемогу чи ні. Тобто перемогти виключно завдяки своєму бажанню ми не можемо, але програти - так. Бо це рішення якраз в руках українців.
А от того, пойдут ли все "броневики"/"обозники" на фронт -- зависит?
єта другоє
Hotab написав:там десь половина оцієї банди - це 55-60 років, служаки радянської армії. Це бестолкова публіка для цієї війни.
бюджетну ціцьку придатні цмудити, а відсвічувати в окопі в тепліку - інваліди