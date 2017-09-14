Додано: Пон 08 вер, 2025 15:22

🇺🇦 В Україні 145 тисяч військових пенсіонерів можуть бути мобілізовані



Чи знали ви, що Україна має величезний мобілізаційний резерв, про який майже не говорять? Це — військові пенсіонери. Люди з досвідом служби у ЗСУ, МВС, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужбі та інших силових структурах.



Хтось пішов на пенсію через вислугу років, хтось через реформи. Але навіть «на пенсії» багато з них залишаються працездатними, фізично активними та готовими до служби.



📊 За даними Пенсійного фонду України станом на червень 2025 року:



160 859 військових пенсіонерів віком 45–60 років отримують пенсію за вислугу років.



98 120 з них офіційно безробітні, 47 091 працюють, але не у військовій сфері.



15 544 продовжують службу, ще 104 — мобілізовані або добровольці.



💡 Міністерство оборони нагадує: пенсія не звільняє від обов’язку служити під час мобілізації. Граничний вік перебування в запасі — до 60 років для рядового складу та 65 для вищого офіцерського. Під час воєнного стану навіть люди старші за ці межі можуть укладати контракт і служити.



⚔️ Але реальна бойова цінність пенсіонерів залежить від стану здоров’я, спеціалізації та готовності. Сигналісти, сапери, інженери, розвідники та зв’язківці залишаються особливо цінними.



❗ Хоча фактично близько 145 тисяч військових пенсіонерів не служать зараз, масового виклику їх до ТЦК не відбувається. Але у разі потреби повістку можуть вручити особисто або надіслати поштою.



Це величезний потенціал, який може стати додатковою опорою для захисту нашої країни. 💪