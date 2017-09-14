Shaman написав:але скільки загине чи поїде в Сибір
Страшити когось масовими стратами чи Сибіром в 2025 році може тільки людина не сповна розуму. РФ вже захопила Чечню, Абхазію, Крим і ніяких масових розстрілів чи Сибірів не було.
Але я знаю що багато людей сприймають висилку в Сибір в серйоз. Це дивно мені. Роблю висновок що українська пропаганда також працює досить успішно раз люди в таке вірять.
о як воно... а те, що всіх маріупольців через фільтраційні табори прогнали - це як? скільки після цього потрапили до таборів? може тому не було масових - що зараз адекватні їдуть перед окупацією? а Буча - це що було?
а може тому, що є досвід й ГУЛАГу? є досвід, як знущаються з наших полонених? ці традиції на Раші - вічні...
оце так мразотний камінг аут... давайте всі швиденько здавайтесь, ніхто вас не буде чіпати
andrijk777 написав:Це якраз мої пости чіпляють когось за живе, тому що їх видаляють, очевидно тому що на них такі як ти пишуть скарги
я ще жодної скарги ні на кого не написав. І взагалі, вважаю, що видаляти нічого не треба, навпаки - хай всі бачать, хто пише про "країну 404", хто пише, що "умови лаврова цілком адекватні" і таке подібне. Дурня/зрадофіла/ворожого агента треба бачити здалеку, щоб розуміти, з ким маєш справу.
andrijk777 написав:Твої ж заклики нікого не чіпляють
я помітив)
andrijk777 написав:Але це нічого. Час покаже що я правий
ахаха, добре, почекаємо. Можеш написати в одному повідомленні всі свої тези, щоб не шукати потім. Пройде час - звіримо.
_hunter написав:Если буквально, то да. А если вглубь посмотреть - то это, как раз про мантру "все хорошо, прекрасная маркиза".
знову ж таки, про мантру, коли наближається щось невідворотне і треба робити якісь дії. В нашій ситуації те, що пропонують зрадофіли - виїхати всім, покинути все, здатися. Звісно, якщо так зробить більшість, то так, як передбачають зрадофіли, і буде. Це буде найкращим подарунком ворогу - "Украина в отрыве от России - failed state".
_hunter написав:То ли дело если всех пэрэсичных заберут - тыл только крепче станет.
в України нема ресурсів, щоб озброїти, одягти і відправити на фронт кілька мільйонів чоловіків (всіх "пересічних"), тому не треба маніпулювати, пишучи про "всіх".
Hotab написав:Простий приклад: колега Дюр-Бачі писав, що його знайомого заманили на роботу на захоплену територію, надали житло , яке було конфісковане у учасника АТО. Питання 1: ви готові в разі ганебних умовах капітуляції віддати в расход своїх захисників? Питання 2: ви ЗА те, щоб у них забрали їх майно? (Вас то ж не будуть чіпати, правильно?).
Питання провокаційні, але мені не важко відповісти. 1. Влада вже віддала їх в розход, як їх можна віддати в розход ще раз? І до чого тут "капітуляція"? Я ні разу не чув вимог путіна: "віддати захисників ЗСУ в розход". 2.Чому у них треба забирати майно? Не зрозумів питання. Це путін забрав у них майно. Він винуватий. Хочете це майно повернути - то чому ви не на фронті?
andrijk777 написав:Це якраз мої пости чіпляють когось за живе, тому що їх видаляють, очевидно тому що на них такі як ти пишуть скарги
я ще жодної скарги ні на кого не написав. І взагалі, вважаю, що видаляти нічого не треба, навпаки - хай всі бачать, хто пише про "країну 404", хто пише, що "умови лаврова цілком адекватні" і таке подібне. Дурня/зрадофіла/ворожого агента треба бачити здалеку, щоб розуміти, з ким маєш справу.
andrijk777 написав:Твої ж заклики нікого не чіпляють
я помітив)
andrijk777 написав:Але це нічого. Час покаже що я правий
ахаха, добре, почекаємо. Можеш написати в одному повідомленні всі свої тези, щоб не шукати потім. Пройде час - звіримо.
_hunter написав:Если буквально, то да. А если вглубь посмотреть - то это, как раз про мантру "все хорошо, прекрасная маркиза".
знову ж таки, про мантру, коли наближається щось невідворотне і треба робити якісь дії. В нашій ситуації те, що пропонують зрадофіли - виїхати всім, покинути все, здатися. Звісно, якщо так зробить більшість, то так, як передбачають зрадофіли, і буде. Це буде найкращим подарунком ворогу - "Украина в отрыве от России - failed state".
_hunter написав:То ли дело если всех пэрэсичных заберут - тыл только крепче станет.
в України нема ресурсів, щоб озброїти, одягти і відправити на фронт кілька мільйонів чоловіків (всіх "пересічних"), тому не треба маніпулювати, пишучи про "всіх".
>>> В нашій ситуації те, що пропонують зрадофіли Вот прямо сегодня пропонувалы? — а можно ссылку на пост этого негодяя?
>>> в України нема ресурсів, щоб озброїти, одягти і відправити на фронт кілька мільйонів чоловіків (всіх "пересічних") вы же там про "нужно просто проверить в себя" писали, вроде? — купить пару-тройку лопат - да пойти шапками чмонь на мопедах закидывать - много денег не нужно...
flyman написав:коли в/о президента України не виконав конституційні зобов'язання
Гы, а які взагалі Конституційні забов'язання були\є у В.О.Президента (хто це взагалі, що за посада?) що на той час що зараз?
Ну ось я читаю Конституцію прям зараз - де там щось про в.о.Президента? Написано тільки
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі: 1) відставки; 2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 3) усунення з поста в порядку імпічменту; 4) смерті.
Shaman написав:але скільки загине чи поїде в Сибір
Страшити когось масовими стратами чи Сибіром в 2025 році може тільки людина не сповна розуму. РФ вже захопила Чечню, Абхазію, Крим і ніяких масових розстрілів чи Сибірів не було.
Але я знаю що багато людей сприймають висилку в Сибір в серйоз. Це дивно мені. Роблю висновок що українська пропаганда також працює досить успішно раз люди в таке вірять.
,...є досвід, як знущаються з наших полонених? ..
Росія почала вихід з конвенції про запобігання катуванням
Диктатор Володимир Путін вніс до Держдуми проєкт про денонсацію Європейської конвенції із запобігання катуванням та нелюдським і принизливим покаранням.
Після виходу з конвенції Росія більше не буде зобов'язана допускати міжнародних інспекторів до своїх в'язниць. Скарги від російських ув'язнених до Європейського комітету щодо запобігання тортурам більше не розглядатимуться.
Shaman написав:але скільки загине чи поїде в Сибір
Страшити когось масовими стратами чи Сибіром в 2025 році може тільки людина не сповна розуму. РФ вже захопила Чечню, Абхазію, Крим і ніяких масових розстрілів чи Сибірів не було.
Я кидав багато прикладів, по яким були відкриті кримінальні впровадження, розстрілу мирних громадян в Чернігівській області І ці факти стали відомі саме тому, що Чернігівська область була звільнена А якби не була, то на широкий загал це не було б відомо
Ти вже помилявся, що Путін не нападе, зараз знову помиляешься
Це у тебе принципова позиція не товаришувати зі здоровим глуздом ?
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 08 вер, 2025 17:20, всього редагувалось 1 раз.