RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15056150571505815059>
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Лицемерие в том что бизнесмены практически прямо говорят "нам классно что в стране закрыты люди, теперь куда они денутся - будут работать на нас за миску риса"
1 Де таке кажуть бізнесмени?
2 В нас є зарплати у 8000 грн для напівпяноговесь день двірника і 200 000 грн для сеньора програміста....
Які є важелі в бізнесменів щоб
а - змусити сеньора працювати за 8000 грн
чи
б - заплатити двірнику 200 000 грн
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26973
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 17:21

  katso написав:
Лицемерие в том что бизнесмены практически прямо говорят "нам классно что в стране закрыты люди, теперь куда они денутся - будут работать на нас за миску риса"


Факты этого будут ?

Или это твои фантазии ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12068
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 17:24

  pesikot написав:
  katso написав:
Лицемерие в том что бизнесмены практически прямо говорят "нам классно что в стране закрыты люди, теперь куда они денутся - будут работать на нас за миску риса"


Факты этого будут ?

Или это твои фантазии ?

Там образа на «клятих капіталістів»))
Hotab
 
Повідомлень: 16181
З нами з: 15.02.09
Подякував: 395 раз.
Подякували: 2485 раз.
 
Профіль
 
4
4
3
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 17:28

:arrow:
Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 вер, 2025 17:33, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40721
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 17:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:а можно ссылку на пост этого негодяя?
сорі, не буду зараз бігати по всіх повідомленнях і шукати точні цитати. Але не робіть вигляд, що не розумієте, що я маю на увазі.
  _hunter написав:купить пару-тройку лопат - да пойти шапками чмонь на мопедах закидывать
такого в принципі ніхто не пропонував. Ви знову маніпулюєте, видаючи свої фантазії за правду.
  katso написав:Лицемерие в том что бизнесмены практически прямо говорят "нам классно что в стране закрыты люди, теперь куда они денутся - будут работать на нас за миску риса"
за три роки середня зарплата за даними вакансій виросла на 67%: https://www.work.ua/stat/?jobsTrendsPer ... dsPeriod=3
Миска рису?
thenewepic
 
Повідомлень: 326
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 17:33

  budivelnik написав:
  katso написав:Лицемерие в том что бизнесмены практически прямо говорят "нам классно что в стране закрыты люди, теперь куда они денутся - будут работать на нас за миску риса"
1 Де таке кажуть бізнесмени?
2 В нас є зарплати у 8000 грн для напівпяноговесь день двірника і 200 000 грн для сеньора програміста....
Які є важелі в бізнесменів щоб
а - змусити сеньора працювати за 8000 грн
чи
б - заплатити двірнику 200 000 грн


б*** ...
закриті кордони це повільна смерть для сеньорів програмістів та українсьеого іт-аусторсу взагалі
работа онсайт в офісі кастомера це була приблизно 10-20% їх робочого часу
в 2017-2019 я по місяць-два на рік проводив у закордонних відрядженях
зараз люди заперті у якомусь східноевропейському секторі газа, дай б-г війна зупиниться - буде агфністан, у кращому випадку бангладеш
звісно рейти впадуть до відповідного рівня
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 08 вер, 2025 17:35, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4200
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 17:34

Понад половина з 2 млн: Стерненко заявив, що більшість FPV-дронів від держави непридатні для бою 8)



Український волонтер Сергій Стерненко заявив, що до 60% FPV-дронів в ЗСУ, які закуповуються за державним замовленням, не придатні до застосування на передовій чи потребують серйозного перероблення.

За оцінками спільноти волонтера, понад половина з 2 млн FPV-дронів, закуплених за держзамовленнями, лежать непридатними на складах. Стерненко написав у своєму Telegram-каналі 8 вересня, що це веде до втрати мільярдів гривень з державного бюджету. :shock:

За словами активіста, цьому є дві причини: логістика займає від 1 до 6 місяців, а назви дронів, які необхідно закуповувати, напряму дає Міністерству оборони Генеральний штаб ЗСУ.

"А які в них характеристики чи чому мотори не тією стороною прикрутили — це не цікавить Генштаб. Тут або величезна корупція, або безпросвітна тупість. Або два в одному, не знаю. Та виправляти це потім доводиться нам", — заявив Стерненко.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/723 ... pilotnikiv
jump
 
Повідомлень: 4976
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1320 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 17:36

  fox767676 написав:
  budivelnik написав:
  katso написав:Лицемерие в том что бизнесмены практически прямо говорят "нам классно что в стране закрыты люди, теперь куда они денутся - будут работать на нас за миску риса"
1 Де таке кажуть бізнесмени?
2 В нас є зарплати у 8000 грн для напівпяноговесь день двірника і 200 000 грн для сеньора програміста....
Які є важелі в бізнесменів щоб
а - змусити сеньора працювати за 8000 грн
чи
б - заплатити двірнику 200 000 грн


б*** ...
закриті кордони це повільна смерть для сеньорів програмістів та українсьеого іт-аусторсу взагалі
работа онсайт в офісі кастомера це була приблизно 10-20% їх робочого часу
в 2017-2019 я по місяць-два на рік проводив у закордонних відрядженях
зараз люди заперті у якомусь східноевропейському секторі газа, дай б-г війна зупиниться - буде агфністан, у кращому випадку бангладеш
звісно рейти впадуть до відповідного рівня

зберай дрони, мий кабончики, одсвічуй в теплік в окопі, а не закорон відрядження, може тобі ще 13 річних філіпінок на удальонці
Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 вер, 2025 17:39, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40721
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 17:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:дай б-г війна зупиниться - буде агфністан, у кращому випадку бангладеш
звісно рейти впадуть до відповідного рівня
ось ще один провидець.

_hunter, цей пост підходить, чи тут недостатньо зрозуміло, що пропонує зрадофіл?
thenewepic
 
Повідомлень: 326
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 17:38

  flyman написав:зберай дрони, мий кабаники, а не закорон відрядження


Один умный человек сказал - "мы пойдем другим путем" :D
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4200
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15056150571505815059>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777 і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 123559
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 307709
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 986033
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2289)
08.09.2025 18:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.