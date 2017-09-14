1 Де таке кажуть бізнесмени?
2 В нас є зарплати у 8000 грн для напівпяноговесь день двірника і 200 000 грн для сеньора програміста....
Які є важелі в бізнесменів щоб
а - змусити сеньора працювати за 8000 грн
чи
б - заплатити двірнику 200 000 грн
Додано: Пон 08 вер, 2025 17:17
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 08 вер, 2025 17:21
Додано: Пон 08 вер, 2025 17:24
Додано: Пон 08 вер, 2025 17:28
Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 вер, 2025 17:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 08 вер, 2025 17:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
сорі, не буду зараз бігати по всіх повідомленнях і шукати точні цитати. Але не робіть вигляд, що не розумієте, що я маю на увазі.
такого в принципі ніхто не пропонував. Ви знову маніпулюєте, видаючи свої фантазії за правду.
за три роки середня зарплата за даними вакансій виросла на 67%:
Миска рису?
Додано: Пон 08 вер, 2025 17:33
б*** ...
закриті кордони це повільна смерть для сеньорів програмістів та українсьеого іт-аусторсу взагалі
работа онсайт в офісі кастомера це була приблизно 10-20% їх робочого часу
в 2017-2019 я по місяць-два на рік проводив у закордонних відрядженях
зараз люди заперті у якомусь східноевропейському секторі газа, дай б-г війна зупиниться - буде агфністан, у кращому випадку бангладеш
звісно рейти впадуть до відповідного рівня
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 08 вер, 2025 17:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 вер, 2025 17:34
Понад половина з 2 млн: Стерненко заявив, що більшість FPV-дронів від держави непридатні для бою
Український волонтер Сергій Стерненко заявив, що до 60% FPV-дронів в ЗСУ, які закуповуються за державним замовленням, не придатні до застосування на передовій чи потребують серйозного перероблення.
За оцінками спільноти волонтера, понад половина з 2 млн FPV-дронів, закуплених за держзамовленнями, лежать непридатними на складах. Стерненко написав у своєму Telegram-каналі 8 вересня, що це веде до втрати мільярдів гривень з державного бюджету.
За словами активіста, цьому є дві причини: логістика займає від 1 до 6 місяців, а назви дронів, які необхідно закуповувати, напряму дає Міністерству оборони Генеральний штаб ЗСУ.
"А які в них характеристики чи чому мотори не тією стороною прикрутили — це не цікавить Генштаб. Тут або величезна корупція, або безпросвітна тупість. Або два в одному, не знаю. Та виправляти це потім доводиться нам", — заявив Стерненко.
Додано: Пон 08 вер, 2025 17:36
зберай дрони, мий кабончики, одсвічуй в теплік в окопі, а не закорон відрядження, може тобі ще 13 річних філіпінок на удальонці
Востаннє редагувалось flyman в Пон 08 вер, 2025 17:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 вер, 2025 17:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 08 вер, 2025 17:38
