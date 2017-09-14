fox767676
ось ще один провидець.
ось ще один провидець.
Не правда: зараз час працівника. За минулий місяць середня біла зарплатня на руки у моїх була вдвічі вища за середню по країні. Працювати нема кому. До війни толковий працівник був штучним товаром. Зараз взагалі про них лише легенди ходять. Вже готовий навчати з ноля. Нікого нема. По всіх галузях. Співпрацюю додатково з волонтерами, що опікуються впо - ні жінок, ні чоловіків на роботу нема. Плюс до цього з відділом в ОВА, що займаються ветеранами та тіми, хто був у полоні.
Хоч би хто сказав що не достатня з/п, графік, умови. Просто тиша. Фронт не близько. ЗП біла, соцпакет
А що ми будемо звіряти, якщо ти нічого не прогнозуєш?
Ти просто як папуга повторюєш - "треба воювати далі" чи в іншому варіанті + обзиваєш інших.
Я інтерпретую твою позицію(і інших турбопатріотів) як: "воюємо далі і переможемо(або звільнимо територію)". Я це заперечую.
Якщо ні - то озвуч свою позицію(прогноз) щоб коректно її заперечив(або не заперечив).
Я дійсно не розумію яка ціль опору. По-моєму 3,5 років опору цілком достатньо. Далі буде тільки гірше(вже 2,5 років - тільки гірше).
Ні, я не влада, не фантазуй.
По-моєму демократія - це в тому числі можливість критикувати владу.
Якщо критикувати владу не можна - то це автократія(або диктатура).
У нас уже диктатура чи ні?
Тоді ще кулаком цвяхи забивали!))
Вони - "ще старої закалки!"
Вони - вирощені на справжньому хлібі, молоці, кефірі, м'ясі!!!
А не на тій хіматурі, що зараз в кожному продукті напічкано!
Так що тими дідуганами - ще поля орати можна!
ти хотів показати інтелект, а показав лише своє хамство. Боюсь, якщо далі будеш продовжувати в такому стилі, "інтєлєктуально ізувєчіш" тільки себе (якщо ще не зробив цього).
ти заперечуєш, що можна досягти іншого результату, ніж капітуляції? Що раша така сильна і завжди перемагає?
моя позиція - досягти такого результату війни, щоб Україна не була окупована (в тому числі через маріонетковий уряд) і у раші не було бажання вторгатися ще раз.
як саме 2.5 роки тому могла закінчитися війна, що зараз гірше?
Президент це визначив чітко та однозначно (нещодавно наштовхнувся в інтерв'ю, кажись, італійці).
Чітко -- мета рфії була окупувати Україну. Не окупувала, ми боремося. Знач це наша Перемога.
Так прямо і визначив - що наша Перемога вже!!! є. Бо Україну не окупував ворог. Він програв-програє, ми перемогли-перемагаємо.
Але...
Навіщо і чому Буданов оте навів?
Ви вказуєте на рфія поклала мільйон людей, так і на це Буданов чітко навів -- за необхідності рфія проведе мобілізацію.
І так по всім пунктам, які повинні привести до покращення перемовних позицій, Перемоги.
Навіть коли ведучий закинув про чорних лебедів й то накрутив..
Ви от форумчанам ("зрадофілам") закидаєте. На хфорумі нехай з сотнею учасників.
А тут отака посадова особа й отаке...
По суті сказав а-ля "в самурая нема цілі, а є тільки шлях".
Імхо. Або це було ІПСО для ворога, партнерів. Або ситуація дійсно безвихідна. Або хз, може підштовхнути владу до якихось? дій хотів. Хз.
Це не позиція, це бажання. У мене таке ж саме бажання.
Мені здається наше бажання трішки дуже сильно нездійсненне. До твого відома деякі території України окуповані вже 11,5 років. Бажання звільнити ці території звичайно круто але час йде, а бажання залишаються тільки бажаннями.
Я бачу тільки один "спосіб" здійснення наших бажань - смерть путіна. Але а)путін ще досить живчик, б)зараз навіть смерть путіна не гарантує звільнення України(а про звільнення Криму вже можна забути).
Крим вони не віддадуть. А у них є ЯЗ.
*Хоча, можливо ти дійсно в це віриш. Тоді озвуч коли це відбудеться. Може доживу.
Мені також це сильно різануло.
Видно що справи дуже фігові, раз Зе назвав поточну ситуацію "Перемогою".
