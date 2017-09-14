RSS
  #<1 ... 1505715058150591506015061>
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 18:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:До твого відома деякі території України окуповані вже 11,5 років. Бажання звільнити ці території звичайно круто але час йде, а бажання залишаються тільки бажаннями
таке враження, що ти читаєш не очима. Я не кажу про звільнення вже окупованих територій. На жаль, на даному етапі їх звільнити ми не можемо. Я кажу про незахоплення нових територій. Якщо погодитися на умови, які зараз висуває пуйло, ми втратимо ще багато територій, може й всю Україну (якщо нам навʼяжуть маріонетковий уряд). Мова зараз не про Крим чи Донбас. Ставка у цій війні набагато більша.
  andrijk777 написав:не гарантує звільнення України(а про звільнення Криму вже можна забути)
мені здалося, чи ти не вважаєш Крим Україною?
thenewepic
 
Повідомлень: 328
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  thenewepic написав:мені здалося, чи ти не вважаєш Крим Україною?


типичный провокатор косящий под де***
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4201
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:По-моєму демократія - це в тому числі можливість критикувати владу.
Якщо критикувати владу не можна - то це автократія(або диктатура).
Є критика
Є 3,14.....
Критика - це коли
а -вказуєш негаразди
б - пропонуєш варіанти вирішення
Якщо варіант б - відсутній то це...
Є у нас один теоретико-фантазер
В нього влада недопрацьовує
Я привів шкалу податків( яка не мінялась 10 років) і спитав
А що і в яку сторону треба поміняти щоб виявилось що влада працює краще...
Що зробив теоретик?
Як завжди написав що я нічого не розумію , все переплутав і взагалі не розумію про що говорю..

Так от
В совку критиків які ПРОСТО РОЗПОВСЮДЖУВАЛИ ПАНІЧНІ НАСТРОЇ - розстрілювали за рогом...
Я проти розстрілів...
але я й проти 3,14здежу.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26978
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:типичный провокатор косящий под де***
тіпічноє інтєлєктуальноє ізувєченіє
thenewepic
 
Повідомлень: 328
З нами з: 03.09.22
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Чітко -- мета рфії була окупувати Україну. Не окупувала, ми боремося. Знач це наша Перемога.
Так прямо і визначив - що наша Перемога вже!!! є. Бо Україну не окупував ворог. Він програв-програє, ми перемогли-перемагаємо


пермаментна перемога з 5000 шахедо-пакетами на тиждень точно не потрібна :)
потрібно щось менш динамічне
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4201
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:10

  thenewepic написав:. Якщо погодитися на умови, які зараз висуває пуйло, ми втратимо ще багато територій, може й всю Україну (якщо нам навʼяжуть маріонетковий уряд).
що таке маріонетковий уряд? По твоєму уряд реформаторів Порошенка був не маріонеточним? Напомни де зараз всі ті західні реформатори? )
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3425
З нами з: 24.06.14
Подякував: 115 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:10

  thenewepic написав:
  fox767676 написав:типичный провокатор косящий под де***
тіпічноє інтєлєктуальноє ізувєченіє


"чий крим", "земля плоская"
ти міл чілавєк - стукачок-топтун
власною тупістю провокуєш людей на емоції
тебе і нівечити не потрібно і так видно що ти убогий на службі
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4201
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:11

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:По-моєму демократія - це в тому числі можливість критикувати владу.
Якщо критикувати владу не можна - то це автократія(або диктатура).

Критика - це коли
а -вказуєш негаразди
б - пропонуєш варіанти вирішення

Хорошая попытка, но нет :lol: -- в стране, если я ничего не пропустил - _представительская_ демократия. Т.е. я слуге народа проблему озвучил - а как ее решать - это уже его проблема. Не знает как решать? -- тоже не проблема: "я устал, я ухожук" -- за забором очередь желающих.
_hunter
 
Повідомлень: 10502
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:17

  Banderlog написав:
  thenewepic написав:. Якщо погодитися на умови, які зараз висуває пуйло, ми втратимо ще багато територій, може й всю Україну (якщо нам навʼяжуть маріонетковий уряд).
що таке маріонетковий уряд? По твоєму уряд реформаторів Порошенка був не маріонеточним? Напомни де зараз всі ті західні реформатори? )


Уряд Януковича, на якого ти молишься, був маріонетковий ... деякі були громадянами РФ

Нагадай, де вони всі ? )

А ще про Деркача нагадай, який став сенатором в РФ )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12070
З нами з: 31.08.09
Подякував: 544 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:19

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:По-моєму демократія - це в тому числі можливість критикувати владу.
Якщо критикувати владу не можна - то це автократія(або диктатура).
Є критика
Є 3,14.....
Критика - це коли
а -вказуєш негаразди
б - пропонуєш варіанти вирішення
Якщо варіант б - відсутній то це...
Є у нас один теоретико-фантазер
В нього влада недопрацьовує
Я привів шкалу податків( яка не мінялась 10 років) і спитав
А що і в яку сторону треба поміняти щоб виявилось що влада працює краще...
Що зробив теоретик?
Як завжди написав що я нічого не розумію , все переплутав і взагалі не розумію про що говорю..

Так от
В совку критиків які ПРОСТО РОЗПОВСЮДЖУВАЛИ ПАНІЧНІ НАСТРОЇ - розстрілювали за рогом...
Я проти розстрілів...
але я й проти 3,14здежу.

Ти, як завжди, сплутав.
Є тут практик-брехун-перекручувальник. Бреше, як в совдепі та киселі, не блимнувши оком та як з кулемета.
Завідсеб'ятив-звузив умови до лише податків і чогось на цю свою дурню схотів.


Наприклад, зараз узяв та приписав Андрію розповсюдження панічних настроїв. Варіанти рішення з його боку, зробив вигляд, що не побачив. Визначив їх 3,14здежем.

І на цьому побудував чергового єралашика.
Не згоден з ним (з його баченням рішення - йти на деякі поступки), то й вкажи, що не згоден, вважаєш інакше. Але навіщо брехню-то тулити (про панічні настрої, відсутність рішень з його боку) ?!
Лісом, клоун, лісом.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 08 вер, 2025 19:20, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 25462
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Зараз переглядають цей форум: барабашов, Banderlog, Сибарит і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

