|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 08 вер, 2025 18:43
andrijk777 написав:
До твого відома деякі території України окуповані вже 11,5 років. Бажання звільнити ці території звичайно круто але час йде, а бажання залишаються тільки бажаннями
таке враження, що ти читаєш не очима. Я не кажу про звільнення вже окупованих територій. На жаль, на даному етапі їх звільнити ми не можемо. Я кажу про незахоплення нових територій. Якщо погодитися на умови, які зараз висуває пуйло, ми втратимо ще багато територій, може й всю Україну (якщо нам навʼяжуть маріонетковий уряд). Мова зараз не про Крим чи Донбас. Ставка у цій війні набагато більша.
andrijk777 написав:
не гарантує звільнення України(а про звільнення Криму вже можна забути)
мені здалося, чи ти не вважаєш Крим Україною?
-
thenewepic
-
-
- Повідомлень: 328
- З нами з: 03.09.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 08 вер, 2025 18:59
thenewepic написав:
мені здалося, чи ти не вважаєш Крим Україною?
типичный провокатор косящий под де***
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4201
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 08 вер, 2025 19:01
andrijk777 написав:
По-моєму демократія - це в тому числі можливість критикувати владу.
Якщо критикувати владу не можна - то це автократія(або диктатура).
Є критика
Є 3,14.....
Критика - це коли
а -вказуєш негаразди
б - пропонуєш варіанти вирішення
Якщо варіант б - відсутній то це...
Є у нас один теоретико-фантазер
В нього влада недопрацьовує
Я привів шкалу податків( яка не мінялась 10 років) і спитав
А що і в яку сторону треба поміняти щоб виявилось що влада працює краще...
Що зробив теоретик?
Як завжди написав що я нічого не розумію , все переплутав і взагалі не розумію про що говорю..
Так от
В совку критиків які ПРОСТО РОЗПОВСЮДЖУВАЛИ ПАНІЧНІ НАСТРОЇ - розстрілювали за рогом...
Я проти розстрілів...
але я й проти 3,14здежу.
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 26978
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 2986 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 08 вер, 2025 19:04
fox767676 написав:
типичный провокатор косящий под де***
тіпічноє інтєлєктуальноє ізувєченіє
-
thenewepic
-
-
- Повідомлень: 328
- З нами з: 03.09.22
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 08 вер, 2025 19:07
detroytred написав:
Чітко -- мета рфії була окупувати Україну. Не окупувала, ми боремося. Знач це наша Перемога.
Так прямо і визначив - що наша Перемога вже!!! є. Бо Україну не окупував ворог. Він програв-програє, ми перемогли-перемагаємо
пермаментна перемога з 5000 шахедо-пакетами на тиждень точно не потрібна
потрібно щось менш динамічне
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4201
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 08 вер, 2025 19:10
thenewepic написав:
. Якщо погодитися на умови, які зараз висуває пуйло, ми втратимо ще багато територій, може й всю Україну (якщо нам навʼяжуть маріонетковий уряд).
що таке маріонетковий уряд? По твоєму уряд реформаторів Порошенка був не маріонеточним? Напомни де зараз всі ті західні реформатори? )
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3425
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 08 вер, 2025 19:10
thenewepic написав: fox767676 написав:
типичный провокатор косящий под де***
тіпічноє інтєлєктуальноє ізувєченіє
"чий крим", "земля плоская"
ти міл чілавєк - стукачок-топтун
власною тупістю провокуєш людей на емоції
тебе і нівечити не потрібно і так видно що ти убогий на службі
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4201
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 08 вер, 2025 19:11
budivelnik написав: andrijk777 написав:
По-моєму демократія - це в тому числі можливість критикувати владу.
Якщо критикувати владу не можна - то це автократія(або диктатура).
Критика - це коли
а -вказуєш негаразди
б - пропонуєш варіанти вирішення
Хорошая попытка, но нет
-- в стране, если я ничего не пропустил - _представительская_ демократия. Т.е. я слуге народа проблему озвучил - а как ее решать - это уже его проблема. Не знает как решать? -- тоже не проблема: "я устал, я ухожук" -- за забором очередь желающих.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10502
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 08 вер, 2025 19:17
Banderlog написав: thenewepic написав:
. Якщо погодитися на умови, які зараз висуває пуйло, ми втратимо ще багато територій, може й всю Україну (якщо нам навʼяжуть маріонетковий уряд).
що таке маріонетковий уряд? По твоєму уряд реформаторів Порошенка був не маріонеточним? Напомни де зараз всі ті західні реформатори? )
Уряд Януковича, на якого ти молишься, був маріонетковий ... деякі були громадянами РФ
Нагадай, де вони всі ? )
А ще про Деркача нагадай, який став сенатором в РФ )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12070
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 544 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 08 вер, 2025 19:19
budivelnik написав: andrijk777 написав:
По-моєму демократія - це в тому числі можливість критикувати владу.
Якщо критикувати владу не можна - то це автократія(або диктатура).
Є критика
Є 3,14.....
Критика - це коли
а -вказуєш негаразди
б - пропонуєш варіанти вирішення
Якщо варіант б - відсутній то це...
Є у нас один теоретико-фантазер
В нього влада недопрацьовує
Я привів шкалу податків( яка не мінялась 10 років) і спитав
А що і в яку сторону треба поміняти щоб виявилось що влада працює краще...
Що зробив теоретик?
Як завжди написав що я нічого не розумію , все переплутав і взагалі не розумію про що говорю..
Так от
В совку критиків які ПРОСТО РОЗПОВСЮДЖУВАЛИ ПАНІЧНІ НАСТРОЇ - розстрілювали за рогом...
Я проти розстрілів...
але я й проти 3,14здежу.
Ти, як завжди, сплутав.
Є тут практик-брехун-перекручувальник. Бреше, як в совдепі та киселі, не блимнувши оком та як з кулемета.
Завідсеб'ятив-звузив умови до лише податків і чогось на цю свою дурню схотів.
Наприклад, зараз узяв та приписав Андрію розповсюдження панічних настроїв. Варіанти рішення з його боку, зробив вигляд, що не побачив. Визначив їх 3,14здежем.
І на цьому побудував чергового єралашика.
Не згоден з ним (з його баченням рішення - йти на деякі поступки), то й вкажи, що не згоден, вважаєш інакше. Але навіщо брехню-то тулити (про панічні настрої, відсутність рішень з його боку) ?!
Лісом, клоун, лісом.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 08 вер, 2025 19:20, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 25462
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|123559
|
|
|1493
|307709
|
|
|6076
|986036
|
|