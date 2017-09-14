От того, как кто определяет принадлежность Крыма уже ничего не меняется Но вой зловонные newpics поднять любят чтобы спровоцировать срач , стигматизировать оппонента якобы непатриотичностью как бы оппоненту во Львове какая-то выгодва может быть от индифнрентности по отношению к лфициальной пропаганде. а вот ньюпику за его турболоялизм копийчина капает ничего , не он первй , не он последний был сережа срывкин, досрывался уже политрук-комиссаришко
Бачу що деякі недоумки переплутали БАРДАК і ДЕМОКРАТІЮ... Якщо кожен пяний матрос вискочивши на броньовик починає вимагати зміни влади -це не демократія.. це БАРДАК.
Демократія це коли той хто побачив помилки влади - робить наступні дії а - аргументовано показує ці помилки б - показує як їх треба виправити в - на підставі пункту б - збирає партію(більшість) і в результаті виборів перемагаючи - проводить пункт б в життя....
А заклики комуно-теоретиків - всі погані, несіть нових вони також будуть погані, але ми також будемо невдоволені - це БАРДАК і тому цим шляхом НОРМАЛЬНІ не йдуть.
влада: Крим не взяти військовим шляхом провокатор: зрада, Крим ненаш
detroytred написав:Завідсеб'ятив-звузив умови до лише податків і чогось на цю свою дурню схотів.
Маєш можливість розширити і показати що я звузив - розширюй Не маєш - сиди і не звізди в лайні осихаючи... Б...л...я..дь Ще один комунотеоретик в якого УМОВИ ведення бізнесу -податками не формуються.. Йди звідси ... нечисть.
ПС щоб відразу не дати можливість фантазеру надути щоки про корупцію і судові переслідування бізнесу... Гляньте скільки судових справ Податкова проти Бізнесу по податкам І скільки по всіх інших питаннях І відразу стане зрозуміло Якщо 99% судових справ по сплаті податків і 1% все інше... То РОЗМІРИ податкових ставок на 99% є умовами для ведення бізнесу, щоб там лампасники нам не нафантазовували.
detroytred написав:Президент це визначив чітко та однозначно (нещодавно наштовхнувся в інтерв'ю, кажись, італійці). Чітко -- мета рфії була окупувати Україну. Не окупувала, ми боремося. Знач це наша Перемога. Так прямо і визначив - що наша Перемога вже!!! є. Бо Україну не окупував ворог. Він програв-програє, ми перемогли-перемагаємо.
Мені також це сильно різануло. Видно що справи дуже фігові, раз Зе назвав поточну ситуацію "Перемогою".
Юрій Касьянов https://blogs.pravda.com.ua/authors/kas ... ebb0baa78/ Але у мене питання: як так вийшло, що в 2022 році був виданий президентський указ про заборону будь-яких переговорів з ворогом, а сьогодні верховний сам хоче зустрічатися з путіним?... Як так сталося, що в 2022-му ми всі були налаштовані на перемогу, в 2023-му нам обіцяли Новий рік у Криму, в 2024-му проводилися якісь "форуми миру" і підписувалися беззмістовні "договори про безпеку", а тепер все пропало, і залишилося тільки одне – вижити за будь-яку ціну?... Як так вийшло?... Хто у нас приймає стратегічні рішення?... Хто планує це все, в результаті чого не залишилося вже нічого, крім вижити за будь-яку ціну?... Хто винен?... Що робити?...
Комуно-теоретик --- це саме ти. З твоїм комуняцьким підходом ставки на свідомість та кожного. Свідомого будівника капіталізму та кожен до дзеркала. А також кожен на 10% збільшить. А також на 1/2 жити родиною роками заради світлого майбутнього.
І це на кажучи, про твою а-ля місію переконувати, що ті комуняки... Та нещадно боротися з тими, хто має інше бачення. Самому визначати шкідників та ворогів.
Тобто ще й тупо звузив до кількості судових справ.
Кумедний тупенький обмежений єралашечник. Ширше та глибше спробуй на процеси дивитись.