Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:20

  Banderlog написав:
  thenewepic написав:. Якщо погодитися на умови, які зараз висуває пуйло, ми втратимо ще багато територій, може й всю Україну (якщо нам навʼяжуть маріонетковий уряд).
що таке маріонетковий уряд? По твоєму уряд реформаторів Порошенка був не маріонеточним? Напомни де зараз всі ті західні реформатори? )

Медведчук не счітаєццо
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:20

От того, как кто определяет принадлежность Крыма уже ничего не меняется
Но вой зловонные newpics поднять любят чтобы спровоцировать срач , стигматизировать оппонента якобы непатриотичностью
как бы оппоненту во Львове какая-то выгодва может быть от индифнрентности по отношению к лфициальной пропаганде.
а вот ньюпику за его турболоялизм копийчина капает
ничего , не он первй , не он последний
был сережа срывкин, досрывался уже политрук-комиссаришко
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 08 вер, 2025 19:22, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:21

Бачу що деякі недоумки переплутали БАРДАК і ДЕМОКРАТІЮ...
Якщо кожен пяний матрос вискочивши на броньовик починає вимагати зміни влади -це не демократія.. це БАРДАК.

Демократія це коли той хто побачив помилки влади - робить наступні дії
а - аргументовано показує ці помилки
б - показує як їх треба виправити
в - на підставі пункту б - збирає партію(більшість) і в результаті виборів перемагаючи - проводить пункт б в життя....

А заклики комуно-теоретиків - всі погані, несіть нових вони також будуть погані, але ми також будемо невдоволені - це БАРДАК і тому цим шляхом НОРМАЛЬНІ не йдуть.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:22

  fox767676 написав:От того, как кто определяет принадлежность Крыма уже ничего не меняется
Но вой зловонные newpics поднять любят чтобы спровоцировать срач , стигматизировать оппонента якобы непатриотичностью
как бы оппоненту во Львове какая-то выгодва может быть от индифнрентности по отношению к лфициальной пропаганде.
а вот ньюпику за его турболоялизм копийчина капает
ничего , не он первй , не он последний
был сережа срывкин, досрывался уже

влада: Крим не взяти військовим шляхом
провокатор: зрада, Крим ненаш
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Завідсеб'ятив-звузив умови до лише податків і чогось на цю свою дурню схотів.
Маєш можливість розширити і показати що я звузив - розширюй
Не маєш - сиди і не звізди в лайні осихаючи...
Б...л...я..дь
Ще один комунотеоретик в якого УМОВИ ведення бізнесу -податками не формуються..
Йди звідси ... нечисть.

ПС
щоб відразу не дати можливість фантазеру надути щоки про корупцію і судові переслідування бізнесу...
Гляньте скільки судових справ Податкова проти Бізнесу по податкам
І скільки по всіх інших питаннях
І відразу стане зрозуміло
Якщо 99% судових справ по сплаті податків і 1% все інше...
То РОЗМІРИ податкових ставок на 99% є умовами для ведення бізнесу, щоб там лампасники нам не нафантазовували.
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 08 вер, 2025 19:29, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:25

  budivelnik написав:Якщо кожен пяний матрос вискочивши на броньовик починає вимагати зміни влади -це не демократія.. це БАРДАК.

Демократія це коли той хто побачив помилки влади - робить наступні дії
а - аргументовано показує ці помилки
б - показує як їх треба виправити
......

Если _я_ своему слуге, которому еще и деньги плачу, должен постоянно объяснять - как ему его работу делать - нафига мне такой слуга? :roll:
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 08 вер, 2025 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:27

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Президент це визначив чітко та однозначно (нещодавно наштовхнувся в інтерв'ю, кажись, італійці).
Чітко -- мета рфії була окупувати Україну. Не окупувала, ми боремося. Знач це наша Перемога.
Так прямо і визначив - що наша Перемога вже!!! є. Бо Україну не окупував ворог. Він програв-програє, ми перемогли-перемагаємо.

Мені також це сильно різануло.
Видно що справи дуже фігові, раз Зе назвав поточну ситуацію "Перемогою".

Але у мене питання: як так вийшло, що в 2022 році був виданий президентський указ про заборону будь-яких переговорів з ворогом, а сьогодні верховний сам хоче зустрічатися з путіним?...
Як так сталося, що в 2022-му ми всі були налаштовані на перемогу, в 2023-му нам обіцяли Новий рік у Криму, в 2024-му проводилися якісь "форуми миру" і підписувалися беззмістовні "договори про безпеку", а тепер все пропало, і залишилося тільки одне – вижити за будь-яку ціну?...
Як так вийшло?... Хто у нас приймає стратегічні рішення?... Хто планує це все, в результаті чого не залишилося вже нічого, крім вижити за будь-яку ціну?...
Хто винен?... Що робити?...
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:29

  budivelnik написав:Бачу що деякі недоумки переплутали БАРДАК і ДЕМОКРАТІЮ...
Якщо кожен пяний матрос вискочивши на броньовик починає вимагати зміни влади -це не демократія.. це БАРДАК.

Демократія це коли той хто побачив помилки влади - робить наступні дії
а - аргументовано показує ці помилки
б - показує як їх треба виправити
в - на підставі пункту б - збирає партію(більшість) і в результаті виборів перемагаючи - проводить пункт б в життя....

А заклики комуно-теоретиків - всі погані, несіть нових вони також будуть погані, але ми також будемо невдоволені - це БАРДАК і тому цим шляхом НОРМАЛЬНІ не йдуть.

Єралашечник, дивись, що таке вимагає:
https://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko- ... 73058.html
А тут йде обмін думками.

Комуно-теоретик --- це саме ти.
З твоїм комуняцьким підходом ставки на свідомість та кожного.
Свідомого будівника капіталізму та кожен до дзеркала.
А також кожен на 10% збільшить.
А також на 1/2 жити родиною роками заради світлого майбутнього.

І це на кажучи, про твою а-ля місію переконувати, що ті комуняки...
Та нещадно боротися з тими, хто має інше бачення. Самому визначати шкідників та ворогів.

Ти лише не в кожанці...
А так той самий комуняка.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:34

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Завідсеб'ятив-звузив умови до лише податків і чогось на цю свою дурню схотів.
Маєш можливість розширити і показати що я звузив - розширюй
Не маєш - сиди і не звізди в лайні осихаючи...
Б...л...я..дь
Ще один комунотеоретик в якого УМОВИ ведення бізнесу -податками не формуються..
Йди звідси ... нечисть.

ПС
щоб відразу не дати можливість фантазеру надути щоки про корупцію і судові переслідування бізнесу...
Гляньте скільки судових справ Податкова проти Бізнесу по податкам
І скільки по всіх інших питаннях
І відразу стане зрозуміло
Якщо 99% судових справ по сплаті податків і 1% все інше...
То РОЗМІРИ податкових ставок на 99% є умовами для ведення бізнесу, щоб там лампасники нам не нафантазовували.

Тобто ще й тупо звузив до кількості судових справ.

Кумедний тупенький обмежений єралашечник.
Ширше та глибше спробуй на процеси дивитись.

Водичкито попий.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Єралашечник, дивись, що таке вимагає:
https://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko- ... 73058.html
А тут йде обмін думками.
А ти до обміну думок - яким боком?
Матриця-можновладці...
це по твоєму ДУМКА?
Це навіть не білий шум
Тому
Працюй лайнометом десь деінде....
