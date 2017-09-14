RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:37

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Завідсеб'ятив-звузив умови до лише податків і чогось на цю свою дурню схотів.
Маєш можливість розширити і показати що я звузив - розширюй
Не маєш - сиди і не звізди в лайні осихаючи...
Б...л...я..дь
Ще один комунотеоретик в якого УМОВИ ведення бізнесу -податками не формуються..
Йди звідси ... нечисть.

ПС
щоб відразу не дати можливість фантазеру надути щоки про корупцію і судові переслідування бізнесу...
Гляньте скільки судових справ Податкова проти Бізнесу по податкам
І скільки по всіх інших питаннях
І відразу стане зрозуміло
Якщо 99% судових справ по сплаті податків і 1% все інше...
То РОЗМІРИ податкових ставок на 99% є умовами для ведення бізнесу, щоб там лампасники нам не нафантазовували.

Тобто ще й тупо звузив до кількості судових справ.

Кумедний тупенький обмежений єралашечник.
Ширше та глибше спробуй на процеси дивитись.

Водичкито попий.
Можеш РОЗУМНО-РОЗШИРИТИ ?
чи нічим
Якщо нічим - то нашо відписувався
Дурня видно здалеку і без 250 нагадування самим дурнем що він дурень.
budivelnik
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:38

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Єралашечник, дивись, що таке вимагає:
https://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko- ... 73058.html
А тут йде обмін думками.
А ти до обміну думок - яким боком?
Матриця-можновладці...
це по твоєму ДУМКА?
Це навіть не білий шум
Тому
Працюй лайнометом десь деінде....

Проти фактів по полицям не попреш.

Ти водички-то попий, клоун.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:38

  fox767676 написав:От того, как кто определяет принадлежность Крыма уже ничего не меняется
Но вой зловонные newpics поднять любят чтобы спровоцировать срач , стигматизировать оппонента якобы непатриотичностью
как бы оппоненту во Львове какая-то выгодва может быть от индифнрентности по отношению к лфициальной пропаганде.
а вот ньюпику за его турболоялизм копийчина капает
ничего , не он первй , не он последний
был сережа срывкин, досрывался уже политрук-комиссаришко

Ты хотел казаться весь такой проукраинский, а показал своё российское хамовитое рыло, ещё и пьяное

В клавиатуру не попадаешь, мысли путаются )
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:58

  budivelnik написав:Можеш РОЗУМНО-РОЗШИРИТИ ?
чи нічим
Якщо нічим - то нашо відписувався
Дурня видно здалеку і без 250 нагадування самим дурнем що він дурень.

То по якому колу, чудило?

Ти овсім тупий, якщо вважаєш, що розвиток бізнесу визначається лише податками.
Напоркуа оті кейнси-бальцеровичі-куані-фрідмени, уряди щось напружуються ..... якщо, по-твоєму, виходить --- регулюй розмір податків і все. Ця умова в ринку, по-твоєму, одна. Умова, що визначає розвиток бізнесу, ринку.
А?!)) Ти ще про корупцію згадав, як фактор. Хеній((

Лісом, клоун, лісом.
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:05

  Hotab написав:andrijk777
Простий приклад: колега Дюр-Бачі писав, що його знайомого заманили на роботу на захоплену територію, надали житло , яке було конфісковане у учасника АТО.
Питання 1: ви готові в разі ганебних умовах капітуляції віддати в расход своїх захисників?
Питання 2: ви ЗА те, щоб у них забрали їх майно? (Вас то ж не будуть чіпати, правильно?).

А житло в Хорватії віддадуть так сказати на довісок до пломбіру по 28коп?
Бо Адріатичне море мене більш подобаєттся ніж Мармурове
"РАСХОД" - це два раба чи тільки лакея у фесках що принесуть мені вранці каву по тюрксткі?
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:05

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  thenewepic написав:. Якщо погодитися на умови, які зараз висуває пуйло, ми втратимо ще багато територій, може й всю Україну (якщо нам навʼяжуть маріонетковий уряд).
що таке маріонетковий уряд? По твоєму уряд реформаторів Порошенка був не маріонеточним? Напомни де зараз всі ті західні реформатори? )


Уряд Януковича, на якого ти молишься, був маріонетковий ... деякі були громадянами РФ

Нагадай, де вони всі ? )

А ще про Деркача нагадай, який став сенатором в РФ )
а я хіба сперечаюсь?
а порошенковий? А зєлі? Всі вони маріонетки. І даж не маріонетки а як хрюши і стєпаши :wink: :lol:
