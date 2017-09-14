RSS
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:29

  budivelnik написав:Бачу що деякі недоумки переплутали БАРДАК і ДЕМОКРАТІЮ...
Якщо кожен пяний матрос вискочивши на броньовик починає вимагати зміни влади -це не демократія.. це БАРДАК.

Демократія це коли той хто побачив помилки влади - робить наступні дії
а - аргументовано показує ці помилки
б - показує як їх треба виправити
в - на підставі пункту б - збирає партію(більшість) і в результаті виборів перемагаючи - проводить пункт б в життя....

А заклики комуно-теоретиків - всі погані, несіть нових вони також будуть погані, але ми також будемо невдоволені - це БАРДАК і тому цим шляхом НОРМАЛЬНІ не йдуть.

Єралашечник, дивись, що таке вимагає:
https://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko- ... 73058.html
А тут йде обмін думками.

Комуно-теоретик --- це саме ти.
З твоїм комуняцьким підходом ставки на свідомість та кожного.
Свідомого будівника капіталізму та кожен до дзеркала.
А також кожен на 10% збільшить.
А також на 1/2 жити родиною роками заради світлого майбутнього.

І це на кажучи, про твою а-ля місію переконувати, що ті комуняки...
Та нещадно боротися з тими, хто має інше бачення. Самому визначати шкідників та ворогів.

Ти лише не в кожанці...
А так той самий комуняка.
detroytred
 




 

 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:34

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Завідсеб'ятив-звузив умови до лише податків і чогось на цю свою дурню схотів.
Маєш можливість розширити і показати що я звузив - розширюй
Не маєш - сиди і не звізди в лайні осихаючи...
Б...л...я..дь
Ще один комунотеоретик в якого УМОВИ ведення бізнесу -податками не формуються..
Йди звідси ... нечисть.

ПС
щоб відразу не дати можливість фантазеру надути щоки про корупцію і судові переслідування бізнесу...
Гляньте скільки судових справ Податкова проти Бізнесу по податкам
І скільки по всіх інших питаннях
І відразу стане зрозуміло
Якщо 99% судових справ по сплаті податків і 1% все інше...
То РОЗМІРИ податкових ставок на 99% є умовами для ведення бізнесу, щоб там лампасники нам не нафантазовували.

Тобто ще й тупо звузив до кількості судових справ.

Кумедний тупенький обмежений єралашечник.
Ширше та глибше спробуй на процеси дивитись.

Водичкито попий.
detroytred
 




 

 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Єралашечник, дивись, що таке вимагає:
https://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko- ... 73058.html
А тут йде обмін думками.
А ти до обміну думок - яким боком?
Матриця-можновладці...
це по твоєму ДУМКА?
Це навіть не білий шум
Тому
Працюй лайнометом десь деінде....
budivelnik

 




 

 


Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:37

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Завідсеб'ятив-звузив умови до лише податків і чогось на цю свою дурню схотів.
Маєш можливість розширити і показати що я звузив - розширюй
Не маєш - сиди і не звізди в лайні осихаючи...
Б...л...я..дь
Ще один комунотеоретик в якого УМОВИ ведення бізнесу -податками не формуються..
Йди звідси ... нечисть.

ПС
щоб відразу не дати можливість фантазеру надути щоки про корупцію і судові переслідування бізнесу...
Гляньте скільки судових справ Податкова проти Бізнесу по податкам
І скільки по всіх інших питаннях
І відразу стане зрозуміло
Якщо 99% судових справ по сплаті податків і 1% все інше...
То РОЗМІРИ податкових ставок на 99% є умовами для ведення бізнесу, щоб там лампасники нам не нафантазовували.

Тобто ще й тупо звузив до кількості судових справ.

Кумедний тупенький обмежений єралашечник.
Ширше та глибше спробуй на процеси дивитись.

Водичкито попий.
Можеш РОЗУМНО-РОЗШИРИТИ ?
чи нічим
Якщо нічим - то нашо відписувався
Дурня видно здалеку і без 250 нагадування самим дурнем що він дурень.
budivelnik

 




 

 


Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:38

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Єралашечник, дивись, що таке вимагає:
https://www.rbc.ua/rus/news/poroshenko- ... 73058.html
А тут йде обмін думками.
А ти до обміну думок - яким боком?
Матриця-можновладці...
це по твоєму ДУМКА?
Це навіть не білий шум
Тому
Працюй лайнометом десь деінде....

Проти фактів по полицям не попреш.

Ти водички-то попий, клоун.
detroytred
 




 

 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 19:58

  budivelnik написав:Можеш РОЗУМНО-РОЗШИРИТИ ?
чи нічим
Якщо нічим - то нашо відписувався
Дурня видно здалеку і без 250 нагадування самим дурнем що він дурень.

То по якому колу, чудило?

Ти овсім тупий, якщо вважаєш, що розвиток бізнесу визначається лише податками.
Напоркуа оті кейнси-бальцеровичі-куані-фрідмени, уряди щось напружуються ..... якщо, по-твоєму, виходить --- регулюй розмір податків і все. Ця умова в ринку, по-твоєму, одна. Умова, що визначає розвиток бізнесу, ринку.
А?!)) Ти ще про корупцію згадав, як фактор. Хеній((

Лісом, клоун, лісом.
detroytred
 




 

 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:05

  Hotab написав:andrijk777
Простий приклад: колега Дюр-Бачі писав, що його знайомого заманили на роботу на захоплену територію, надали житло , яке було конфісковане у учасника АТО.
Питання 1: ви готові в разі ганебних умовах капітуляції віддати в расход своїх захисників?
Питання 2: ви ЗА те, щоб у них забрали їх майно? (Вас то ж не будуть чіпати, правильно?).

А житло в Хорватії віддадуть так сказати на довісок до пломбіру по 28коп?
Бо Адріатичне море мене більш подобаєттся ніж Мармурове
"РАСХОД" - це два раба чи тільки лакея у фесках що принесуть мені вранці каву по тюрксткі?
барабашов

 




 

 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:05

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  thenewepic написав:. Якщо погодитися на умови, які зараз висуває пуйло, ми втратимо ще багато територій, може й всю Україну (якщо нам навʼяжуть маріонетковий уряд).
що таке маріонетковий уряд? По твоєму уряд реформаторів Порошенка був не маріонеточним? Напомни де зараз всі ті західні реформатори? )


Уряд Януковича, на якого ти молишься, був маріонетковий ... деякі були громадянами РФ

Нагадай, де вони всі ? )

А ще про Деркача нагадай, який став сенатором в РФ )
а я хіба сперечаюсь?
а порошенковий? А зєлі? Всі вони маріонетки. І даж не маріонетки а як хрюши і стєпаши :wink: :lol:
Banderlog

 




 

 


Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:07

  pesikot написав:
  fox767676 написав:От того, как кто определяет принадлежность Крыма уже ничего не меняется
Но вой зловонные newpics поднять любят чтобы спровоцировать срач , стигматизировать оппонента якобы непатриотичностью
как бы оппоненту во Львове какая-то выгодва может быть от индифнрентности по отношению к лфициальной пропаганде.
а вот ньюпику за его турболоялизм копийчина капает
ничего , не он первй , не он последний
был сережа срывкин, досрывался уже политрук-комиссаришко

Ты хотел казаться весь такой проукраинский, а показал своё российское хамовитое рыло, ещё и пьяное

В клавиатуру не попадаешь, мысли путаются )

ти кацап чи ні?
барабашов

 




 

 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 20:08

Існуючі проблеми бізнесу які невідомо як вирішувати

Проблеми від найбільшої до найменшої
1 Найголовніша проблема це профкваліфікація і власне бажання.... - але суть в тому що 90% самі собі не хочуть в цьому признатись
Стикнувся до 20 років, років 10 пішло на вирішення
2 Відсутність власного капіталу, що вкупі з інфляцією яка здорожчує кредитний капітал - приводить до проблеми низького старту(деякі бізнеси можна починати виключно після досягнення якоїсь певної величини власного(або кредитного ) капіталу.
Для мене - без 1млн грн на робоче місце - сунутись не варто ( і якщо робочих місць менше 6- то прийдеться паралельно працювати самому)
Стикнувся при початку бізнес-практики , частково вирішив відразу(продаж житла) частково вирішую до сьогодні
3 Податкова система яка найвищими ставками обклала ЗАРОБІТНУ плату, при чому в ТРЬОХ рівнях
Загальна з ПДВ -65% оподаткування Зарплати____________________6 млн осіб
Загальна без ПДВ- 45% оподаткування зарплати__________________3 млн осіб
Єдиний 3 група - приблизно 6-45% оподаткування зарплати_______1 млн осіб
Єдиний 2 група - 3600 грн/місяць оподаткування зарплати_______1 млн осіб
Халявщики________0,00 грн/місяць______________________________6 млн осіб
Стикаюсь постійно
4 Корупція(щоб кум міг все вирішити) або
Для своїх - все, для чужих - Закон
З цією проблемою я стикався може 10 разів за життя

Ці Чотири проблеми становили 95% ВСІХ моїх проблем при веденні бізнесу...
Далі роздуми про вирішення..
Вирішення проблеми 1 - максимальне донесення до кожного що ВІН себе створює самостійно... а держава існує тільки для того щоб йому не заважали інші себе створювати , при чому жодних зобовязань по допомозі Держава на себе - НЕ БЕРЕ і жодної допомоги при попаданні в халепу-Держава не гарантує , але рекомендує скористатись для свого захисту страховими організаціями
Вирішення проблеми 2 - частково існує, є власне житло під яке можна отримати кредит, є відкриті кордони куди можна поїхати попрацювати з метою ЗАРОБИТИ капітал(працювати по їхньому-витрачати на себе по нашому)
Вирішення проблеми3 - практично не існує , бо замінити оподаткування доходів можна тільки збільшенням оподаткування споживання... а от тут собака зарита
Нерухомість, земля, автомобілі,паливо,алкоголь/тютюн,надра, частоти і так далі - вже оподатковані
А знайти інші ,обєми яких дозволять перекрити втрати від оподаткування зарплат - проблематично
Єдине що можна зробити зараз це ОДНОЧАСНО вирівняти ВСІ чотири системи оподаткування зарплати , в яких перша опуститься на 5% інші піднімуться до рівня першої
Вирішення проблеми 4 - це тільки час і коли виявиться що не треба шукати лазівку в Законі бо є пряма магістральна дорога..
budivelnik

 




 

 


