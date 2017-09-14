Додано: Пон 08 вер, 2025 20:08

Проблеми від найбільшої до найменшої

1 Найголовніша проблема це профкваліфікація і власне бажання.... - але суть в тому що 90% самі собі не хочуть в цьому признатись

Стикнувся до 20 років, років 10 пішло на вирішення

2 Відсутність власного капіталу, що вкупі з інфляцією яка здорожчує кредитний капітал - приводить до проблеми низького старту(деякі бізнеси можна починати виключно після досягнення якоїсь певної величини власного(або кредитного ) капіталу.

Для мене - без 1млн грн на робоче місце - сунутись не варто ( і якщо робочих місць менше 6- то прийдеться паралельно працювати самому)

Стикнувся при початку бізнес-практики , частково вирішив відразу(продаж житла) частково вирішую до сьогодні

3 Податкова система яка найвищими ставками обклала ЗАРОБІТНУ плату, при чому в ТРЬОХ рівнях

Загальна з ПДВ -65% оподаткування Зарплати____________________6 млн осіб

Загальна без ПДВ- 45% оподаткування зарплати__________________3 млн осіб

Єдиний 3 група - приблизно 6-45% оподаткування зарплати_______1 млн осіб

Єдиний 2 група - 3600 грн/місяць оподаткування зарплати_______1 млн осіб

Халявщики________0,00 грн/місяць______________________________6 млн осіб

Стикаюсь постійно

4 Корупція(щоб кум міг все вирішити) або

Для своїх - все, для чужих - Закон

З цією проблемою я стикався може 10 разів за життя



Ці Чотири проблеми становили 95% ВСІХ моїх проблем при веденні бізнесу...

Далі роздуми про вирішення..

Вирішення проблеми 1 - максимальне донесення до кожного що ВІН себе створює самостійно... а держава існує тільки для того щоб йому не заважали інші себе створювати , при чому жодних зобовязань по допомозі Держава на себе - НЕ БЕРЕ і жодної допомоги при попаданні в халепу-Держава не гарантує , але рекомендує скористатись для свого захисту страховими організаціями

Вирішення проблеми 2 - частково існує, є власне житло під яке можна отримати кредит, є відкриті кордони куди можна поїхати попрацювати з метою ЗАРОБИТИ капітал(працювати по їхньому-витрачати на себе по нашому)

Вирішення проблеми3 - практично не існує , бо замінити оподаткування доходів можна тільки збільшенням оподаткування споживання... а от тут собака зарита

Нерухомість, земля, автомобілі,паливо,алкоголь/тютюн,надра, частоти і так далі - вже оподатковані

А знайти інші ,обєми яких дозволять перекрити втрати від оподаткування зарплат - проблематично

Єдине що можна зробити зараз це ОДНОЧАСНО вирівняти ВСІ чотири системи оподаткування зарплати , в яких перша опуститься на 5% інші піднімуться до рівня першої

Вирішення проблеми 4 - це тільки час і коли виявиться що не треба шукати лазівку в Законі бо є пряма магістральна дорога..